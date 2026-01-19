福岡美食20大推介｜原條明太子必試！和牛蓋飯／炭燒鰻魚／壽喜燒

福岡美食｜越來越多香港人遊日本不止去東京、大阪，福岡已成為熱門地方！比起東京、大阪，對於福岡沒有太熟悉的你，第一時間應該在想當地有什麼好吃？《香港01》好食玩飛記者為大家精選20間必吃人氣餐廳，有拉麵店、壽喜燒店、居酒屋等，即看內文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

福岡美食【1】黑毛和牛博多牛まぶし武藏——「一飯三吃」和牛蓋飯！

黑毛和牛博多牛まぶし武藏是高CP值的低溫慢煮和牛蓋飯店。招牌黑毛和牛塗櫃飯提供一飯三吃的體驗，先直接品嘗和牛及白飯、再加入調味料改變風味、最後淋上熱高湯做成茶泡飯，搭配自家製的甜醬油，非常下飯！除了和牛肉汁飽滿、肉質軟嫩外，還可以加鮭魚籽、生海膽、扇貝、溫泉蛋等增加口感及風味。由於餐廳非常熱門，建議在網上預約。

黑毛和牛博多牛まぶし武藏

人均價格：~¥2,000

地址：福岡縣福岡市博多區博多駅東1-12-1 サンライフホテル2・3 1F｜福岡縣福岡市中央區今泉1-22-18 1F

交通：博多站步行1分鐘｜天神南站步行4分鐘



福岡美食【2】炭火焼肉バルAGITO HIRAO——隱藏燒肉店！海鮮x和牛創新食法

炭火焼肉バルAGITO HIRAO是位於平尾的隱藏燒肉店，除了提供傳統炭火燒肉，還結合了義式與法式的料理手法，呈獻肉壽司、肉卷等特色吃法，可以同時享受A5和牛及海鮮盛宴！餐廳的必食推薦有海膽肉卷、沙朗牛飯糰、橫膈膜佐奶油醬油、特選厚切牛舌等，再以海鮮丼或沙朗和牛茶泡飯收尾，絕對滿足！

炭火焼肉バルAGITO HIRAO

人均價格：~¥6,000

地址：福岡縣福岡市中央區平尾2-15-16 MIYOビル 1F

交通：西鐵平尾站步行5分鐘



福岡美食【3】博多シーフードうお田——近期爆紅極邪惡海鮮丼飯！

博多シーフードうお田是近期在社交平台上爆紅的海鮮丼飯店！餐廳位於三井花園飯店內，提供來自玄界灘的新鮮漁獲的海鮮料理，必吃推介包括明太鮭魚卵玉子燒丼，整條明太子、滿滿鮭魚卵與厚玉子燒的夢幻組合既邪惡又豐富！此外，還有豪華海鮮丼、鯛魚茶泡飯御膳、鰻魚玉子燒丼、蓬鬆蛋海鮮生拌丼等亦值得一試。

博多シーフードうお田

人均價格：~¥2,500

地址：福岡縣福岡市博多區博多駅前2-8-15 三井ガーデンホテル福岡祇園 1F

交通：博多站步行7分鐘



福岡美食【4】牡蠣ノ上にも三年。 天神今泉店——「痛風拼盤」實現生蠔自由！

牡蠣ノ上にも三年。 天神今泉店是主打生蠔料理的餐廳，提供¥99的「批發價生蠔」，可以實現生蠔自由！雖然生蠔價錢便宜，但是肉質亦非常鮮美飽滿！餐廳還推出了創意十足的「生蠔痛風拼盤」及「痛風鍋」！生蠔痛風拼盤在生蠔上堆滿鮭魚卵、海膽等高級食材，搭配不同調味醬汁帶來另類風味；痛風鍋則加入了白子、大蝦等海鮮，鮮甜無比！

牡蠣ノ上にも三年。 天神今泉店

人均價格：~¥4,000

地址：福岡縣福岡市中央區今泉1-18-26

交通：天神南站步行5分鐘



福岡美食【5】LeClerc——超親民價格、法國正宗可麗露！

LeClerc是位於福岡車站內的法式甜品外帶專門店，也是博多車站內的排隊名店！LeClerc的可麗露由法國主廚Romain Gabriel傳承的家傳食譜製作而成，可麗露價格親民、味道正宗，外殼酥脆焦香、內裡濕潤像布丁，部分更有流心餡料！可麗露有多種口味，其中最推薦的有原味、鹽味焦糖及比利時朱古力口味，一顆亦只需約¥200，買來過過口癮最適合！

人均價格：~¥200

地址：福岡縣福岡市博多區博多駅中央街1-1 AMU PLAZA Hakata B1F

交通：博多站直達



福岡美食【6】元祖博多めんたい重——原條明太子蘸麵

元祖博多明太重是日本第一間明太子料理專門店，餐廳共2層，地下為結賬付款和伴手禮陳列位置，而上層則是用膳的空間。店舖是為了再現昭和時代一位著名料理長的明太子傳用醬汁而開設，所以即使大排長龍，大家都想吃到這份傳承和情懷。餐廳的招牌菜色是原條明太子蘸麵，明太子的醬汁更有4種辣度可選，大大條明太子在紫菜飯上，份量十足！

元祖博多めんたい重

人均價格：~¥2,000

地址：福岡縣福岡市中央區西中洲6-15

交通：中洲川端駅站步行5分鐘



福岡美食【7】兼虎蘸麵——Q彈湯蘸麵

「兼虎蘸麵」被網民稱為福岡最高人氣的拉麵店，蘸麵的湯底非常濃郁，麵上面還灑上厚厚的粉，味道像磨碎的魚乾一樣，炙烤過的叉燒被烤得油脂充盈，而葱的辛辣和柚子皮的酸涩能中和油脂，即使湯底偏鹹，也不會太膩！

兼虎蘸麵

人均價格：~¥1,500

地址：福岡縣福岡市中央區渡辺通4-9-18 福酒ビル 1F

交通：天神地下街步行1分鐘



福岡美食【8】博多一双——排長龍人氣拉麵

博多一双主打濃湯拉麵，拉麵是由在博多著名拉麵店磨練技藝的主廚製造，他們對於湯頭非常講究，熬湯時會細心調整骨頭各部分的比例，使用3種材料，熬至骨頭散開，令拉麵完全輕易吸收。麵質都會較有嚼勁，又細又扁的麵條交織在一起，令人回味無窮！

博多一双

人均價格：~¥1,500

地址：福岡縣福岡市博多區博多駅東3-1-6

交通：博多站步行6分鐘



福岡美食【9】nishiyama——壽喜燒

nishiyama已開業5年，主要菜式為壽喜燒和涮涮鍋，上菜前會附上前菜，而鍋內包括豆腐、雞蛋、蔬菜等，咬一口極上牛就知道什麼是入口即化了！要注意店內油煙較多，建議穿較通氣的衣服或脱下掛上座位旁的衣架。

+ 3

nishiyama

人均價格：~¥8,000

地址：福岡縣福岡市博多區中洲3-7-4

交通：中洲川端站步行2分鐘



福岡美食【10】Musashiすみ劇場 むさし坐——爐端燒

Musashi以烤雞肉串和爐端燒而聞名，餐廳的1樓有一個大壁爐和開放式廚房，幾枱客人圍著壁爐看師傅烤肉和海鮮，這個體驗非常特別！而2樓則有一個包廂，可在晚餐時段預訂跟一班朋友娛樂。順帶一提，萬一當日已滿座，大家都可以步行15秒左右的路程至姊妹店「Sumi Theater 168」，同樣都是提供原始燒烤和鐵板美食！

Musashiすみ劇場 むさし坐

人均價格：~¥4,000

地址：福岡縣福岡市中央區渡辺通5-5-12

交通：天神南站步行3分鐘



福岡美食【11】MOON MOON MOON CAFE——台式海邊cafe

大家可能會好奇來到福岡吃台灣菜太浪費，不過要跟大家說MOON MOON MOON CAFE不是普通的台式餐廳，整座Cafe位於海邊，大家可以欣賞到一望無際的海景！如果天氣涼爽，户外位置也有座位，更近距離看到海岸、聽海風，非常寫意！食物方面，除了有魯肉飯、地瓜球等台式料理之外，其實還有甜品，來嘆個下午茶也是個不錯的選擇。

+ 2

MOON MOON MOON CAFE

人均價格：~¥1,500

地址：福岡縣福岡市西區今津4754-14

交通：大原西巴士站步行1分鐘



福岡美食【12】OCEAN HOUSE オーシャンハウス福岡——日落餐廳／情侶慶祝必去

OCEAN HOUSE是九州最高級的海岸餐廳，所有座位都可以享受到海景！此外，還提供開放感十足的露台座位和2樓的屋頂露台座位，無論是慶祝生日、求婚都是非常浪漫！餐廳提供多款甜品套餐，例如草莓下午茶套餐，價錢2,990日圓（約$157）；蛋糕午市套餐，價錢3,990日圓（約$209），大家可以在預約網站上備注蛋糕設計，在蛋糕旁畫上愛心字句。由於地方較偏遠，建議大家提前到官網預約，避免因滿座情況而折返！

OCEAN HOUSE オーシャンハウス福岡

人均價格：~¥3,000

地址：福岡縣福岡市西區今宿青木1119-1 カリフォルニアBBQビーチ

交通：今宿站步行15分鐘



福岡美食【13】UOVOキャナルシティ博多店——軟滑雪糕

當大家逛完以保佑不老長壽、生意興隆為主的櫛田神社，推介大家吃杯軟滑雪糕，UOVO跟櫛田神社只是190米距離，非常便利！UOVO主要販售以極上「天上卵」製造的雪糕、雞蛋布甸、芭菲等甜品，全部產品都有香濃蛋香，而且質感非常軟滑！雪糕有杯裝和甜筒，杯裝600日元（約$31）起，而甜筒500日元（約$26）起。

UOVOキャナルシティ博多店

人均價格：~¥700

地址：福岡縣福岡市博多區住吉1-2 キャナルシティ博多 センターウォーク B1F

交通：櫛田神社前站步行2分鐘



福岡美食【14】林檎堂 りんご飴専門店——特別口味蘋果

在旅行期間，少吃水果是免不了，記者要為大家推薦一間有名的蘋果專門店，林檎堂（RINGODOU）在福岡擁有10間分店，販售多款蘋果，例如原味、白朱古力味、肉桂糖味、酸奶味等，價值550日元（約$29）起。

林檎堂 りんご飴専門店

人均價格：~¥1,000

地址：福岡縣福岡市中央區警固1-15-38 CAITAC SQUARE GARDEN 1F｜福岡縣福岡市西區橋本2-27-2 木の葉モール橋本1F

交通：藥院大通站步行10分鐘｜祇園站步行15分鐘



福岡美食【15】FUK COFFEE®︎Parks——特色早餐店

講到福岡人氣咖啡店，FUK COFFEE®︎Parks一定會是首選！Cafe以飛行為主題，從裝修到食物包裝都可以見到飛行圖案。網民推介的有熱拿鐵、凍焙茶拿鐵、雪糕布丁等，熱拿鐵有淡淡的堅果香氣，中和了焦苦的味道；而焙茶拿鐵的茶粉很足，濃度適中。至於雪糕布丁是打卡able的一款菜色，布丁有淡淡的咖啡味、蛋香濃郁，值得一試！

FUK COFFEE®︎Parks

人均價格：~¥1,000

地址：福岡市中央區荒戸1-4-20

交通：大濠公園站步行3分鐘



福岡美食【16】pain stock——人氣麵包店

說到福岡最高人氣的麵包店，一定非pain stock莫屬啦！pain stock開業5年，長期大排長龍，大家可以外帶或坐在店外的凳椅品嚐。pain stock提供多款口味的麵包，例如有福岡名物明太子法包、牛角包、肉桂捲等，pain stock的麵包岀名有濕度，即使是看起來又乾又硬的法包，都非常濕潤、吃上去是有水分，不會有口乾情況，值得一讚！

pain stock

人均價格：~¥500

地址：福岡縣福岡市東區箱崎6-7-6｜福岡市中央區西中洲6-17

交通：箱崎站步行15分鐘｜中洲川端站步行5分鐘



福岡美食【17】heart bread antique——$45高質麵包放題／多款口味泡芙、冬甩

以可愛貓頭吐司以聞名的heart bread antique，可以說是福岡第2人氣的麵包、甜點店。除了有售貓頭吐司，還有焙茶牛角包、法式餡餅等。甜品則有士多啤梨冬甩、朱古力曲奇、泡芙等。heart bread antique最特別的地方是麵包放題，分為2個時段，早上自助餐時段為早上8點至早上11點15分；而午市自助餐時段為上午11點15分至下午3點，放題還會包括飲料。價錢為成人每位858日元（約$45）一個小時，成人每位418日元（約$22）一個小時，只要吃3個其實已經回本，麵包控的你別錯過啦！

heart bread antique

人均價格：~¥1,000

地址：福岡縣福岡市中央區天神3-16-24 ハーツ天神

交通：從天神地下街西1出口步行約1分鐘



福岡美食【18】太宰府星巴克——日本建築師打造

太宰府星巴克的食店不算多，大部分以「掃街」為主。現在記者介紹一間能夠提供座位的咖啡店，就是由日本建築師隈研吾設計岀來的Starbucks啦！有日本最靚Starbucks之稱，從店面都可以見到設計非常獨特，由接近2千枝檜木交織組合而成，滿滿的藝術感，打卡必來！

太宰府星巴克

人均價格：~¥800

地址：福岡縣太宰府市宰府3-2-43

交通：太宰府站步行4分鐘



福岡美食【19】四代目菊川——炭烤鰻魚／網民讚鰻魚天花板／鰻魚飯三吃

四代目菊川已有90年歷史，有網民稱它為鰻魚天花板，炭烤的鰻魚搭配香噴噴的米飯，份量十足！經過炭烤的鰻魚完全沒有腥味，而且還非常脆口！還有鰻魚飯三吃，即是有3種食法，第一是簡單配飯食；第二是在鰻魚飯上加上海苔碎、山葵和葱粒，有解膩作用；第三是在鰻魚飯加上高湯，當湯飯吃。

四代目菊川

人均價格：~¥4,000

地址：福岡縣福岡市中央區春吉3-3-9 平助筆復古堂ビル 1F

交通：天神南站步行6分鐘



福岡美食【20】三原豆腐店——居酒屋／生朱古力

福岡的三原豆腐店已有60多年歷史，是一間非常受歡迎的居酒屋，這間居酒屋以豆腐料理為主，除了豆腐，還有肉、海鮮、鍋物、飯麵、炸物、蔬菜、甜品等，而豆乳生朱古力就是他們最熱門的甜品，而抹茶味是必點，香濃的豆乳味帶點甘苦，是完全沒有肥膩感覺的甜品。

三原豆腐店

人均價格：~¥4,000

地址：福岡縣福岡市中央區西中洲3-19

交通：中洲川端站步行5分鐘



計劃好心水餐廳後，最重要當然是住宿！《香港01》好食玩飛記者為大家精選了3間距離天神站或博多站只需1至3分鐘路程的酒店！即看以下詳情啦！

福岡酒店推介

福岡酒店推介【1】福岡天神昆特薩酒店 Comic&Books（Quintessa Hotel Fukuoka Tenjin Comic&Books）

福岡天神 昆特薩酒店 Comic&Books（Quintessa Hotel Fukuoka Tenjin Comic&Books）於2021年開幕，座落在天神，距離天神站大約3分鐘步程，亦鄰近天神地下街，地理位置相當優越！酒店風格同樣別具特色，是第一間以漫畫圖書館為主題的品牌酒店，收藏了超過7,000冊最新與熱門漫畫可以免費借閱，圓形的書牆同樣令人興奮！客房方面，酒店提供雙人及家庭客房，最多可供4人入住。客房設計簡約帶有商務感，浴室備有浴缸，酒店更提供浴鹽，讓你可以好好享受泡澡時光！

福岡天神 昆特薩酒店 Comic&Books（Quintessa Hotel Fukuoka Tenjin Comic&Books）

房價：人均HKD$270起（標準雙人床房）

地址：福岡縣福岡市中央區天神3-2-10

交通：天神站步行3分鐘

福岡天神 昆特薩酒店 Comic&Books即搶優惠：Agoda｜Trip.com｜Booking.com

一鍵比較各平台機票價格！搶平價機票✈️旅行慳錢慳時間😀

福岡酒店推介【2】JR 九州花博中心酒店（Jr Kyushu Hotel Blossom Hakata Central）

JR 九州花博中心酒店的地理位置都非常便利，位於交通樞鈕JR博多站的附近，距離車站只需步行2分鐘即可。這間福岡酒店價格由$465港元起，主要提供2至3人房型，每間客房面積204平方呎以上，空間感十足，更可以把行李箱放平，整理戰利品時十分方便。此外，所有客房均備有加濕空氣清淨機及浴缸，而且這間福岡酒店自助早餐選擇亦很豐富。於Trip.com獲得4.5/5的評分，網民表示酒店附近有齊藥妝店及餐廳，方便購物之餘餐廳的種類繁多，是旅客的心水選擇。

JR 九州花博中心酒店

房價：人均HKD$397起（標準大床房）

地址：812-0011 福岡市博多區博多驛前2丁目2番11號

交通：JR博多站西18出口步行1分鐘

JR 九州花博中心酒店即搶優惠：Agoda｜Trip.com｜永安｜Booking.com

福岡酒店推介【3】福岡日航酒店（Hotel Nikko Fukuoka）

福岡日航酒店距離博多站僅有3分鐘的步行路程，並且有一條地下通道直通博多站，就算是下雨天外出也十分方便。此外，這間福岡酒店周邊擁有熱鬧的購物和美食區域，如博多運河城、JR Hakata City和中洲，可以在此品嚐到地道的街頭小吃。酒店提供多種房型，當中有單人房以至3人房、4人房，甚至有設榻榻米的和室房間。客房空間充足，即使攤開行李也不會顯得擁擠。

福岡日航酒店（Hotel Nikko Fukuoka）

房價：人均HKD$632起（高級雙床房）

地址：812-0011 福岡市博多區博多站前2丁目18番25

交通：於JR博多站P5出口即可到達

福岡日航酒店即搶優惠：Agoda｜Trip.com｜Klook｜永安｜Booking.com

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略