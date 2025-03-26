日本福岡租車自駕攻略｜如何揀車＋注意重點指南｜優惠租車連結

日本福岡租車攻略，應該如何揀車？有什麼注意？（附優惠租車連結）｜近年不少港人喜歡到日本自駕遊，尤其九州福岡市更是港人最愛自駕的地方，與香港同樣右軚外以及不少漢字路牌，易於上手駕駛。不過在日本租車有不少注意的事項，而且究竟如何選擇合適自己的車款？記者為大家介紹以下幾款合適不同人駕駛的款式。



在不少租車網中都會以不同車款的size作分類，由小型至大型車分類，究竟在揀車時應該如何選擇？除了因應多少人乘座外，還要考慮多少件行李等。先為大家解說不同車型，以及推介車款。

日本福岡租車攻略

緊湊型車

最小型、亦都是最多款式選擇的選擇，因為車廂較細，所以不適合太多人一起乘座，在選擇時需要考慮乘客數量外，還要考慮有幾多行李在手，因為大家部份緊湊型車的行李廂並不大，最多放下2件大行李就滿，所以如果多達3人以上以及有3件以上大行李，緊湊型車未必是最好的選擇。

記者去日本旅行時，都喜歡租車可以去更多冷門地方遊歷。

另外，大家要留意除了以下介紹的車款外，有不少四四方方的「麵包車」（K-Car)款，這些車款更細之外，馬力亦都相對較低（大都是不過1000cc），如常上高速的旅客，不太建議選擇這款車型，因為始終加速力較慢，在高速公路上要長時間踏油門加速，駕駛得更為辛苦。

．Honda 本田 Fit（合適人數：2－3人）

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最多租車公司提供的熱門車款，有一般燃油版或Hybrid混能版，雖然車身細細，但內廂卻比想像中闊落，不少人喜愛選擇的車款。不過如果4人坐滿，就最好不要超過2件大行李。

Honda 本田 Fit

．Toyota 豐田 Aqua Hybrid（合適人數：2－3人）

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與Honda Fit同樣是近年熱門的車款（香港為Prius C），同樣是小型車廂，載客及行李量與Honda Fit差不多，但它混能慳油程度非常高，如果時常行走高速、遠距離的旅程，Aqua Hybrid是不錯的選擇。

Toyota 豐田 Aqua Hybrid

．Nissan 日產 Note E-Power（合適人數：2－3人）

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近年熱門的混能車款，車廂亦都相對比Aqua Hybrid較闊落，行李位同樣相當緊湊，但相比Fit較闊落。因為它的混能原理與Aqua Hybrid有點不同，所以省油程度沒Aqua Hybrid那麼高。

Nissan 日產 Note E-Power

SUV

如果大家有較多行李，以及想乘客坐得較為舒適，而且更有機會上山行崎嶇路段，選擇車身較高、車廂較大的SUV會較好，而且不少SUV都已經是4WD四輪驅動，在冬天只需要配上雪胎，便可以在路上行駕較為安全。

．Toyota 豐田 Raize／Yaris Cross（合適人數：2－4人）

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近年新款的日系SUV車款，車廂及行李廂都夠大，而且款式又夠型格，不少車迷都喜歡的車款。

Toyota 豐田 Yaris Cross

旅行車

旅行車是比較冷門的車款，因為大都是由一般房車加長／加大尾廂，所以適合大量行李的旅客，但租車費用又不會比中大型車便宜得多，如果多行李會比較建議選擇中大型車或商務車型。

．Toyota 豐田 Corolla Fielder （合適人數：2－4人）

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旅行車款不多，主要是這一款Corolla Fielder，因為四門改為五門hatch back的設計，因此尾視比一般房車大一倍。

Toyota 豐田 Corolla Fielder

中大型車

一般房車都是在中大型車這個類別，比緊湊型車稍大、行李廂亦都大不少（大都可放下2－3件大行李），如果想坐得舒服一點，可以考慮這些中大型車。

．Toyota 豐田 Prius（合適人數：2－4人）

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Toyota Prius 混能車，雖然車廂內不算十分大，但行李廂就足夠大放下不少大型行李，而且夠省油，如想選中大型車不錯之選。

Toyota 豐田 Prius

．BMW 寶馬 5 Series （合適人數：2－4人）

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難得日本有歐洲車款選擇，車廂夠大亦都比較豪華，雖然比日本車稍貴，如果想試歐洲車款（或想豪華一點的房車），寶馬5系可以考慮。

BMW 寶馬 5 Series

商務車

如果大家有4人以上的乘客就要選擇這類商務車MPV，而且大部份因為車身較高，座椅亦都比較豪華，乘客會坐得較為舒適。不過要留意，因為這些6－8人車行李廂位較窄，因此如果多行李的話隨時要摺下後座的位置才可以放得下多幾件行李。不過大家要留意因為車身較大，日本不少內街因為太窄而未必駛得入。

．Toyota 豐田 Sienta（6人車）

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最便宜的6－7人車選擇，因為馬力較細，如果坐滿人時或許會有點不夠力，所以不太建議full load駕駛，可能4－5人加上3－4件大行李較為合適。

Toyota 豐田 Sienta

．Toyota 豐田 Vellfire （7人車）

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亦即是香港人最喜歡的Alphard 7人商務車，內廂尤其中座坐得最為舒服，最合適一家大細帶埋老人家坐的車款。不過同樣地行李廂不大的關係，如有多大行李就要預摺合後座位來放行李。

Toyota 豐田 Vellfire

．日產 Serena（8人車）

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比Vellfire 細一點的MPV，但一般而言車廂都非常大，而且它可以最多坐7-8個人，如果需要8人同時上車，又不太多行李（或中座放埋行李會較逼），才會選擇這款。

．Toyota 豐田 Hiace（9-10人車）

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如果超過8人，可能就需要選擇Hiace貨van仔車型，不過大家要留意如果要租10人版Hiace，需要擁有國際車牌D牌照才可以駕駛（一般只是B牌照）。

Toyota 豐田 Hiace

租車注意事項

1. 先獲取國際車牌

在日本自駕遊前，務必備妥以下幾項重要文件，包括「國際駕駛許可證(IDP)」，本地駕駛執照持有人，可以運輸署網上申領，通常10個工作天內即可收到。另外，還要帶護照、以及信用卡（因為大部份租車公司只接受信用卡租車）

另外，大家要留意，國際車牌分A至E 5個級別，租用普通車只需要B類牌照便可，而租用10人或以上的車輛就要申請D類國際車牌，需持有香港車牌4、5、9或10號牌才可。

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2.日本交通規則的要點

日本的交通規則與香港類似，但也有些許不同:

靠左行駛：在日本車輛都是靠左行駛特別在轉彎和變道時要格外小心。

速限規定：城市道路限速一般為40-60km/h，高速公路為80-100km/h。

標誌和信號燈：日本的交通指示非常清晰，務必仔細遵守。另外，駕駛時禁止使用手機。

飲酒駕駛：日本對此採取零容忍政策，酒精含量不可超過0.03%。

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3. 另租ETC卡

日本的高速公路收費系統主要有ETC和高速公路PASS兩種。

ETC：無現金電子收費系統（就像香港的Autotoll），可向租車公司租借ETC卡。

高速公路PASS：為外國遊客特別設計的區域性或全國性通行證，一個價錢可以任過指定的高速公路，適合長途旅行或在特定地區深度遊的旅客。

4.日本租車保險

在日本租車，雖然已經有最基本的「強制保險」，包括對第三者的人身傷害和財產損失賠償。但建議有最貴買最貴，如「免責補償保險(CDW)」及「營業損失賠償(NOC)」，可以免除大家於事故中超出強制保險賠付範圍的費用，以及可以補償在事故期間汽車維修所造成的損失。另外，大家旅遊保險都最好有「自駕」及乘客的意外傷害和醫療保障，特別適合長途駕駛或有小孩同行的遊客。

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