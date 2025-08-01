摩洛哥｜最適合非洲新手旅遊首站　7個你估唔到的「假」非洲地方

你心目中的非洲是一個怎樣的國家？相對落後、非常原始、只有野性草原及令人中暑的天氣？位於非洲西北部的摩洛哥與你想像中絕對是兩碼子的事！



摩洛哥與西班牙之間只隔著直布羅陀海峽，對岸就是西班牙，是距離歐洲最近的地方，而且曾經是法國及西班牙的殖民地，摩洛哥充滿濃濃的歐式風情，摩洛哥人會說法語或西班牙語，大街上到處是濃郁的歐式建築，連路牌也是同時用上阿拉伯語和法語，加上氣候適宜，所以常被稱為最不似非洲的非洲國家。



如果你未去過非洲任何一個國家，想一嘗踏足非洲？多次被《Lonely Planet》列入全球十佳旅行目的地之一的摩洛哥，就非常適合成為你的非洲之旅首站！今次就等我們一齊拆解7個摩洛哥特色地方，打破你對非洲認知！



摩洛哥5大冷知識：顛覆你對非洲認知

1. 藍色小鎮比地中海更像地中海

舍夫沙萬（Chefchaouen）的藍色街道看起來更像希臘的聖托里尼，加上清涼的山間氣候和懶洋洋的氛圍，你可能一不小心就以為自己正漫步於歐洲某個安靜的小鎮。

2. 薄荷茶是摩洛哥人的「咖啡」

非洲其他國家或許熱衷於濃郁的咖啡文化，但摩洛哥人卻痴迷於甜到掉牙的薄荷茶。客人來訪時，摩洛哥人端上的往往不是咖啡，而是一壺冒著熱氣的糖水薄荷茶。非洲的熱情，竟以這種甜蜜的方式呈現！

3. 非洲國家吃的是法式糕點？

當你走進摩洛哥的咖啡館，映入眼簾的不是傳統的非洲小吃，而是一系列精緻的法式可頌、千層酥和馬卡龍。這與法國殖民歷史有關，但也讓人忍不住懷疑自己是否誤入了巴黎的街頭。

4. 駱駝竟是「摩洛哥法拉利」

摩洛哥沙漠裡最流行的交通工具是？當然是駱駝！當地人甚至幽默地稱駱駝為「摩洛哥的法拉利」。不過，這部「法拉利」速度並不快，而且更常「吐口水」，騎行時最好戴上帽子，以防突擊攻擊！

5. 猫咪才是摩洛哥的「真老闆」

在摩洛哥的街頭，隨處可見悠閒自在的貓咪身影。牠們無處不在，甚至經常「霸佔」咖啡館的椅子、餐廳的桌子，甚至堂而皇之地出現在你的餐桌旁。對於這些貓咪，當地人視其為一種文化符號，因此在摩洛哥，對貓咪表現出尊重與友善幾乎成為一種默契，因為貓咪才是真正的主人！

7大摩洛哥最估你唔到的「假」非洲地方

1. 塞浦路斯藍色小鎮｜舍夫沙萬

有「藍色山城」及BBC讚譽為「沙漠中的海洋」的舍夫沙萬，整座小鎮無論是石板道上或是屋子都被藍色厚厚覆蓋著，因而成為網紅必去打卡聖地之一。更與地中海塞浦路斯一樣，都是愛貓人士的擼貓天堂。貓貓蹤影無所不在，讓這座小鎮增添獨有魅力。

舍夫沙萬是摩洛哥最有名氣的景點之一，整座小鎮被藍色顏料覆蓋住，相當迷人。

與其他非洲國家不同，在摩洛哥到處都能看到貓咪的蹤影，原因是當地人主要信奉伊斯蘭教，據記載先知穆罕默德是愛貓人士，因此穆斯林將愛貓視為信仰的一部分。

2. 摩洛哥凡爾賽宮｜梅克尼斯

非洲都有富麗堂皇的凡爾賽宮？位於摩洛哥的梅克尼斯是四大舊皇城之一，當時的建築風格借鑑了法國凡爾賽宮，建造了許多宏偉的建築，包括王宮、花園、城門和馬廄等。而舊城 「世界文化遺產」仍保留長達40公里的城牆及舊建築。

四大舊皇城之一的梅克尼斯保留著皇家氣派，城內有許多名勝古跡。

3. 非洲荷里活｜阿特拉斯電影工作室

想像不到原來非洲都有一個電影樂園！阿特拉斯電影工作室同時亦是世界最大的電影製片廠，數十部經典電影都特意千里迢迢到此拍攝，包括著名電影「權力遊戲」，可以說是非洲版「荷里活」。

阿特拉斯電影工作室除了是電影取景地，更是一個電影樂園。

4. 「假非洲、真法國」的YSL秘密花園｜馬若雷勒花園

位於馬拉喀什，摩洛哥人氣景點之一，以法國畫家Jardin Majorelle命名，以鮮豔色彩與各種熱帶植物打造。1980年由法國著名設計師聖羅蘭(YSL)創辦人買下，經過精心翻新花園設計造景，運用顏色強烈對比，成為現今繽紛唯美的名園。

一票難求的馬若雷勒花園，是現化建築藝術的俵俵者。

5. 非洲都有奢華的沉浸式沙漠體驗?｜撒哈拉沙漠

當提到撒哈拉沙漠，你是否只想到無盡的荒漠與炎熱的太陽？其實，這片世界上最大的沙漠，隱藏著令人驚嘆的奢華體驗。撒哈拉沙漠的豪華營地，可顛覆你對沙漠的印象。

擁有豪華營地，不僅設有舒適的帳篷，還配備高級床鋪、私人浴室，甚至星空下的用餐服務。晚上，你可以在傳統音樂和篝火旁感受撒哈拉的文化魅力；及以騎乘摩洛哥人的「法拉利」以不同角度體驗「無得輸」的日落和日出時美景。

騎著駱駝進入神秘的沙漠，晚上在星空下篝火燒烤，是一生人必試一次的體驗！

6. 奢華無比的海上清真寺｜哈辛二世清真寺

位於卡薩布蘭卡的哈辛二世清真寺是現時摩洛哥最大、世界第三大的清真寺。當時耗資五億多美元興建，三分之二都是從海面上建造，就像茫茫大海中的一座明亮燈塔一樣，因此更被譽為穆斯林世界的一大「寶物」。

哈辛二世清真寺是世界上最高的宗教建築之一，結合傳統與現代風格，絕對值得參觀。

7. 全民皆是藝術家｜非斯

摩洛哥的心臟，更是非洲地區引以為傲的手工藝品出產地。摩洛哥以手工藝品聞名世界，其中香皂、傳統地毯、皮革製品，更是必買手信。非斯舊城區仍然保存以人手染皮工業的地方皮革染坊，歐洲九成的手染真皮亦來自此地。城內更有千家以上古老的傳統工藝小店，是摩洛哥遊必去景點之一。

非斯最為人認識的一定是有上百個不同顏色的大染缸皮革染坊。

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