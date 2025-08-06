世界首座海底別墅｜1晚近15萬港元　躺4.8米深海觀真「魚樂無窮」

約2萬美元（約15萬港元）一晚的酒店，你會想入住嗎？位於馬爾代夫南阿里環礁的The Muraka，為世界首座海底別墅，由馬爾代夫倫格里島康萊德酒店斥資約1,500萬美元建造，住客可在深約16英尺的水底，被海洋生物360度圍繞，感受與牠們「同住」的樂趣，這樣的別墅，能否讓你心動？



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世界首座海底別墅The Muraka——被海洋生物360度圍繞的住宿體驗

位於馬爾代夫南阿里環礁的The Muraka，為世界首座海底別墅。（圖片來源：官方圖片）

The Muraka有珊瑚的意思——延續與魚群相伴的理念

「Muraka」在迪維希語中有珊瑚的意思，象徵了別墅與印度洋自然景色共存及發展的理念。而曾打造世界第一間海底餐廳Ithaa的建築師Ahmed Saleem，亦希望延續「在湛藍大海中和珊瑚魚群相伴」的夢想，因此規劃出這座海底別墅。

「Muraka」在迪維希語中有珊瑚的意思。（圖片來源：官方圖片）

在16英尺的海底建造弧形玻璃牆

然而，要興建一座海底別墅並不簡單，在水深16英尺的地方建造弧形玻璃牆更是充滿阻礙。除了水壓問題，其中最大的挑戰是要將重達600噸（約100頭成年非洲象的重量）的底層建築，由新加坡移運至馬爾代夫。不僅如此，建築師還需考慮到入住者的安全、保護珊瑚礁等問題。

建築公司將重達600噸的底層建築由新加坡移運至馬爾代夫。（圖片來源：截圖自YouTube@Conrad Maldives Rangali Island）

沉在海底仍有Wi-Fi和冷氣

耗時兩年時間，The Muraka終於在2018年落成。旅客只要由馬爾代夫的維拉納國際機場出發，坐30分鐘水上飛機前往馬爾代夫倫格里島康萊德酒店，再由接待員帶領便可前往別墅。而別墅共分上下兩層，一共可供9人入住。海上部份約550平方公尺；海下則為102平方公尺，樓層之間由一道螺旋形階梯相連。盡管底層完全沉入海底之中，但它仍配備了Wi-Fi和冷氣！

別墅共分上下兩層，一共可供9人入住。（圖片來源：官方圖片）

與海洋生物共處一室 另提供24小時管家服務

The Muraka共設有三間臥室，主臥室就在海底。旅客不但可躺在大床上，以180度飽覽海底世界，甚至可一邊沐浴，一邊觀賞海洋生物，彷彿與鯊魚、魔鬼魚、熱帶魚共處一室。此外，別墅更提供私人廚師、酒吧、健身室以及24小時管家服務等貼心的酒店配套。

旅客可180度飽覽海底世界，甚至可一邊沐浴，一邊觀賞海洋生物。（圖片來源：官方圖片）

融合當地環境 與自然生態結合的文化體驗

除了奢華的配備，The Muraka亦希望讓旅客了解當地生態及文化，以配合現今追求文化探索的趨勢。除了跳島、追尋鯨鯊、觀賞海豚、潛水等活動外，旅客還可前往鄰近島嶼的漁村，體驗當地居民生活，使住宿與當地環境、生態結合，形成一種沉浸式的旅遊體驗。

The Muraka提供跳島、追尋鯨鯊、觀賞海豚、潛水等活動。（圖片來源：官方圖片）

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