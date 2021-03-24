撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-03-24 17:08

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續，「開關」希望仍然渺茫，想去旅行或許要再多等一段時間。日本的疫情同樣未受控，在政府的防疫措施下，例如縮短營業時間、避免多人聚餐等，各行各業均受到不同程度的打擊。在這段期間，很多港人熟悉的地標、景點宣佈結業，下次再去日本的時候，風景已經不再一樣。 立即提名「最強食玩買熱點」即賺高達488「01積分」換人氣雪糕及馬卡龍，快啲參加啦！

日本知名雜貨店TOKYU HANDS在日本各個主要城市均設有分店，販售商品種類繁多，是文具控和雜貨迷遊日必逛的文創聖地。不過，早前TOKYU HANDS池袋店突發宣佈由於疫情下經營愈趨困難，以及店舖設施老舊等原因，決定於9月份正式結束營業。

TOKYU HANDS池袋店宣佈於9月結束營業。（共同通訊社）

TOKYU HANDS池袋店屹立池袋已經超過30年，對遊客和當地人來說都是非常重要的地標。結業消息一出，隨即引來世界各地的遊客大嘆：「還想再逛一次！」不過「開關」日子遙遙無期，唯有希望日後可以用其他方式再次「相遇」。除了TOKYU HANDS池袋店，日前連鎖鐵板牛扒店「「いきなりステーキ」在最高峰時曾於銀座擁有4間分店，惟經營情況不如理想，早前亦宣佈銀座1號店，同時是品牌開設的第一間店將會結束營業。👇👇按下圖看20個消失的日本人氣景點👇👇

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同場加映：日本BRUNO必買家電TOP 5

早前，日本電視節目《サタデープラス 》請來擁有「家電製品顧問」資格的演員奈津子，推介人氣品牌BRUNO的5款實用家電，每款用途廣泛之餘用法也非常簡單，最適合繁忙的都市人！今次推介的5款家電包括「一物五用」的下廚神器、露營和戶外活動必備的貼心工具等等，而大家最熟悉的平底電熱鍋竟然並非第一位？

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