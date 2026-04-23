旅遊Wi-Fi禁忌｜手機千萬別亂連　專家警告存款或清零｜附5招自保

旅遊Wi-Fi禁忌｜外遊注意｜手機個資外洩｜相信不少人在機場候機或旅途中，都會連接公共Wi-Fi或使用充電站。專家警告手機千萬別輕易連接陌生Wi-Fi，因很容易被黑客入侵，只需短短幾秒，黑客便能完全盜取用戶的個人資料，甚至把用戶的銀行存款洗劫一空！專家點出黑客最常使用的3大入侵手法，並提供5招防範對策，即睇內文！



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黑客入侵手法｜專家揭：3個平凡動作正讓黑客默默洗劫帳戶

在旅遊或日常生活期間，許多公眾場所如：酒店，機場，餐廳等等都會提供免費Wi-Fi。尤其在旅遊期間，不少旅客為了節省流量或加快搜尋速度，習慣見到「Free Wi-Fi」即點選連接，這些看似平常的舉動，卻可能讓你掉入黑客設下的網絡陷阱。

專家警告，這種貪方便的瞬間，往往就是黑客洗劫帳戶的開始。除了無線網路，連公共USB插座與隨處可見的QR Code貼紙，都可能隱藏著致災性的漏洞。以下拆解黑客最常使用的3大隱形陷阱，教你一眼識破騙局！

旅遊Wi-Fi禁忌｜1.視覺陷阱：偽造公共Wi-Fi熱點

台灣數發部資安署主任李昱緯曾在網絡安全記者會上指出，黑客常利用名稱漏洞欺騙旅客，例如黑客會架設Free_airport_WiFi或Airport_Free_WiFi_Guest等極其相似的熱點，吸引旅客上鉤。

旅客有可能下意識點選含有Free或Guest字眼的連結，手機數據便會先經過黑客設備才傳至伺服器，黑客可藉此偷看你的瀏覽紀錄、輸入的密碼，並盜取用戶的銀行帳戶密碼，只需幾秒鐘就可以盜光帳戶內的金錢。有台灣旅客在外遊時使用公共網絡，至少連接半個小時，結果虛擬銀行遭盜走存款，損失合計約6萬港元。

黑客常利用相似WIFI名稱欺騙旅客使用。（AI生成圖片）

旅遊Wi-Fi禁忌｜2. 公共USB充電口藏惡意軟件

Signal + Power的行銷經理Jae Ro警告，公共USB充電座雖然方便，卻可能被植入惡意軟件。當旅客插上傳輸線時，黑客能同步安裝軟件盜取銀行資訊，或透過數據傳輸線直接存取手機檔案。平日在家充電時會出現「僅限充電」或「傳送檔案」的選項，但在公共場合，旅客往往因心急充電而忽略了這項提醒。

使用公共USB充電座可能會被植入惡意軟件。（AI生成圖片）

旅遊Wi-Fi禁忌｜3. 掃碼陷阱：QR Code偷天換日

黑客常製作寫有「掃碼連免費Wi-Fi」或「掃描獲9折優惠」的貼紙。據《BBC》報道，曾有英國夫婦在停車場掃描了來路不明的QR Code，結果損失逾4萬港元，更被冒名背負債務。FBI曾強烈呼籲，切勿掃描任何「非永久性印刷」（如貼紙形式）的QR Code，因為真的二維碼隨時可能被黑客貼上假標籤覆蓋。

FBI呼籲切勿掃描任何非永久性印刷的QR Code。（AI生成圖）

旅遊Wi-Fi｜專家授5招自保：定期重啟手機最關鍵？

黑客手法層出不窮，旅客該如何應對？以下幫大家整合了專家提供的5招自保對策，教你全面封殺個人資料外洩風險！

防範對策1｜反覆核對Wi-Fi真偽

Skyscanner建議，連接公眾Wi-Fi前，應先向酒店前台或機場職員確認正確名稱。使用完畢後，建議手動「忘記此網路設定」或登出，避免手機日後自動連入不安全的熱點。

防範對策2｜自備行動電源、禁用USB插槽

Jae Ro提岀，盡量自備行動電源，減少依賴公共充電站。若必須使用，他建議使用牆壁三腳插座而非USB插孔，因牆壁插座僅供電力，風險較低。

專家建議盡量使用牆壁三腳插座。（AI生成圖片）

防範對策3｜減少敏感操作

專家建議，在使用公共Wi-Fi或充電時，切勿進行網絡購物或登入網上銀行。如有急需，Skycanner建議，裝置需開啟雙重驗證增加防護，或使用可信賴的VPN加密傳輸。

防範對策4｜利用防毒工具掃描QR Code

消委會建議，大家可使用具備偵測功能的防毒軟件掃描QR Code，而非直接使用手機相機。若掃碼後發現網站要求輸入敏感個資，應立刻提高警覺。如懷疑受騙，請保留所有截圖紀錄並盡快報警。

防範對策5｜成本最低的防護：定期重啟手機

美國國家安全局（NSA）建議，用戶應定期將手機系統及銀行App更至最新版本。此外，每週至少將設備關機並重啟一次。某些惡意病毒會潛伏在手機的暫存記憶體中，透過重新啟動，可以強制清空這些數據，有效降低被持續監控的風險。

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