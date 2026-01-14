旅行Sim卡｜消委會8大禁忌　手機做漏1步驟　隨時被收震撼帳單

旅行Sim卡｜香港sim卡｜消委會｜近年外遊上網，越來越多人選擇以eSIM，取代傳統實體SIM卡，只需掃描QR Code即可啟用，免去換卡或遺失細卡的風險。不過，eSIM 使用上其實暗藏不少「伏位」！稍一不慎，隨時導致資料洩漏，甚至耽誤岀遊時間。《香港01》好食玩飛記者為大家整合消委會報告中，提及eSIM與SIM卡的8大禁忌，並附上消委會教路的3步，檢查手機是否支援eSIM。即看下文啦！



隨着eSIM技術普及，外遊上網只需「掃碼」激活，免去換卡或遺失細卡的風險。惟便利背後亦存在安全隱患，若處理不當，隨時面臨私隱外洩或耽誤旅程的風險。記者綜合消委會2025年12月的報告，將詳細列出使用eSIM及SIM卡時需注意的8大禁忌，繼續收看下文啦！

旅行Sim卡禁忌｜【1】Sim卡做漏1步 隨時資料洩漏

傳統SIM為實體卡片，在未設定個人識別碼（PIN）的情況下，不法分子可複製或冒用被盜裝置的SIM卡，構成保安風險。

相反，eSIM屬於裝置的內建晶片，即使電話被竊取也難被取出或更換，內裡的資料較不容易遭到非法存取。eSIM同時具備防篡改（tamper-resistant）以及進階加密協議等設計，而在裝置遺失時亦可透過遠端刪除一併清空eSIM資料，在資料安全方面較具優勢。所以，使用傳統SIM卡前，最好先設定個人識別碼！

傳統SIM為實體卡片，在未設定個人識別碼的情況下，不法分子可複製或冒用被盜裝置的SIM卡，構成保安風險！（AI生成圖片）

旅行Sim卡禁忌｜【2】eSim沒預先安裝

用家可直接於網上選購合適的eSIM服務，免除外出購買的時間。付款後，即時或短時間內會收到二維碼及安裝指引，大家可在此時預先安裝eSIM，以便在抵達外地時，可直接啟用通訊服務，以免耽誤岀遊時間！

旅行Sim卡禁忌｜【3】沒檢查智能裝置與eSIM兼容

縱然安裝和使用eSIM相當便捷，但並非所有智能電話均支援有關功能。eSIM需要裝置配備相關晶片才可運作，故消費者務必確認所持裝置與eSIM兼容，以免得物無所用，有失預算！

旅行Sim卡禁忌｜【4】以為處於5G熱點必能使用5G網絡

由於網絡接收受多方因素影響，即使地圖顯示電訊商，可於該區提供5G訊號，用家最終能否使用5G網絡，仍取決於裝置規格以及eSIM計劃是否訂明包括5G服務等。如用戶對網絡速度和接收方面有較高要求，最穩妥的做法為自行比較裝置和當地電訊商的頻段，並向eSIM商戶再三確認網絡覆蓋詳情。

旅行Sim卡禁忌｜【5】忽略安裝期限

eSIM計劃多數設有安裝期限，用家應留意相關日子，避免服務因過期而失效！此外，數據日數一般會在抵達目的地，且啟用當刻才開始計算，預先安裝eSIM不會被視作啟用流動數據，惟「一天」可按本港或目的地時間界定，實際做法仍以商戶指引為準！

eSIM跟Sim卡禁忌｜【6】安裝次數有限

安裝用的二維碼，通常限單次或有限次使用，若要求商戶補發，可能衍生額外費用。因此，避免重複安裝！

旅行Sim卡禁忌｜【7】未關掉其他線路漫遊數據

用家有機會需開啟外遊eSIM的漫遊功能，方可收發流動數據，惟其他線路的漫遊數據則切記保持關閉，以免因不經意使用而產生高額費用！

旅行Sim卡禁忌｜【8】分享熱點沒留意用量

用戶有機會使用熱點分享，供同行親友或其他裝置使用外遊數據。然而，個別商戶會就相關功能設限，例如每日最多分享500MB的用量，或針對有關服務額外收費，消費者對此需加倍留神！

不論智能電話是搭載Android抑或iOS作業系統，消委會教路可利用下列方法自行檢查：

eSIM｜怎麼知道手機支援嗎？【方法1】瀏覽製造商網站

裝置製造商一般有詳細列出其產品規格，包括是否支援eSIM。

裝置製造商一般有詳細列出其產品規格，包括是否支援eSIM。（消委會圖片）

eSIM｜怎麼知道手機支援嗎？【方法2】撥打*#06#

第二個方法就是可用智能裝置撥打*#06#。撥打後，畫面會顯示一連串數字，如當中包括「EID」欄目，即表示支援eSIM。

撥打*#06#後，畫面會顯示一連串數字，如當中包括「EID」欄目，即表示支援eSIM。（消委會圖片）

eSIM｜怎麼知道手機支援嗎？【方法3】尋找「新增eSIM」選項

第三個方法就是在手機的設定頁面中找，若有「新增eSIM」等字眼，在正常情況下即表示裝置與eSIM兼容。

在手機的設定頁面中找，若有「新增eSIM」等字眼，在正常情況下即表示裝置與eSIM兼容。（消委會圖片）

（全文完）