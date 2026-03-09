北上街頭詐騙7大手法！最新電話卡詐騙/免費擦鞋黨/手機碰瓷點算?

北上深圳｜旅遊注意｜近日有港人於Threads上發文，指自己在內地口岸差點墮入電話卡詐騙案！《香港01》「好食玩飛」為大家整合7個最新街頭騙案手法，除了電話卡詐騙，還有手機碰瓷黨及捐款黨等騙案，讓你北上玩樂時提高警惕，即看內文！



旅遊騙案手法【1】電話卡詐騙

有港人表示在口岸的某間電訊商門市被店員推銷¥19月費計劃，但要先轉用3年¥39月費計劃，其後才可以轉為每月¥19月費，並需要即時預付¥720以作扣費之用。

該網民於Threads上發文指自己遇上電話卡詐騙（Threads截圖）

豈料網民於當日下午收到官方短訊，指因為SIM卡換裝置太頻繁導致號碼被封鎖，需要去官方門市解封。向官方門市職員解釋情況後，職員澄清表示官方從來沒有要求任何預付費，且事主目前的月費已經是每月¥19。事主發現被騙，於是前往該經銷商要求退款。在辦理退款期間，職員更曾要求事主提供回鄉證拍照記錄，惟事主拒絕。

防騙方法：必須前往官方營業廳辦理電訊業務，避免向非官方人員提供證件，避免洩露個人資料。



旅遊騙案手法【2】街頭抽獎

在內地，有不少騙徒會以抽獎為招徠，讓遊客掃瞄二維碼進行抽獎，並會聲稱遊客中了大獎，然後引導他們前往團夥的基地填寫個人資料及領取獎品。不過，領取獎品往往都有附加條件，例如是需要高額入會費、手續費等，某些騙徒更會將遊客的個人資料出售。

防騙方法：不要參與這些不明來歷的抽獎或送禮遊戲，也不要胡亂跟隨陌生人，或填寫個人資料。



旅遊騙案手法【3】假捐款真詐騙

在內地旅遊區，可能會遇到自稱是聾啞人士或為某慈善機構，請你簽名支持。遊客放下戒心簽名後，騙徒便會將前明文件翻到另一頁，脅迫遊客進行「捐款」，甚至會在你分散了注意力時，以文件為掩護偷取錢財。

愛心捐款騙局（圖片來源：梔霧淺＠小紅書）

防騙方法：如果前往旅遊區遇到這類人士向你問好，都不要停下腳步並強烈拒絕，不要讓他們有機會纏上你。



旅遊騙案手法【4】現金換電子貨幣

內地以使用微信支付、支付寶等電子錢包為主。騙徒會詢問途人能否使用現金換取電子貨幣，但騙徒提供的二維碼實際上可能是病毒二維碼，掃描後或會導致手機被入侵，銀行卡內的資金被轉走。

防騙方法：盡量避免與陌生人互傳電話訊息，或掃描手機資料。



旅遊騙案手法【5】手機碰瓷黨

騙徒會鎖定正在一邊行走一邊玩電話的遊客，並故意迎面撞上對方，趁機將屏幕已經碎裂的電話掉到地上，並反指因為被遊客撞到而導致手機掉至地上屏幕破裂，並會趁機索賠過千元。

碰瓷黨甚至會請遊客到維修店一同報價減低遊客戒心，但當遊客付款離開後，騙徒就會折返該店表示無須維修便要求退款，藉此騙錢。

騙徒會利用屏幕破裂手機碰瓷敲詐（資料圖片）

防騙方法：走路時要注意路況避免與人相撞，如果遇上此情況應第一時間報警處理。



旅遊騙案手法【6】打車騙局

打車騙局在內地十分常見，騙徒會說自己手機沒電或者身上沒錢，請你幫忙叫車或者向你借錢搭車。在你借錢給騙徒後便會消失得無影無蹤。

防騙方法：避免與陌生人交談，如果遇上此情況，可以幫忙報警請警察協助。



旅遊騙案手法【7】免費擦鞋黨

免費擦鞋黨出沒於遊客區多為二人一組，年紀較輕，會鎖定目標後突然跪地強行為人免費擦鞋，實則以高價兜售清潔劑，透過「道德綁架」令受害者因心軟而高價購買。

免費擦鞋黨會利用同情心高價兜售清潔劑（圖片來源：i77imm＠小紅書）

防騙方法：遇到此情況應明確拒絕並立即離開，避免因同情心或尷尬情緒中伏。



