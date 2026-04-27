上海新酒店2026推介8間｜人均$160起／外灘一線江景／地鐵附近

上海新酒店推介2026！「好食玩飛」記者為你精選多間上海必住新酒店，涵蓋外灘一線江景奢華地標、鄰近虹橋及浦東機場的便利之選，以及坐落於徐家匯、中山公園等熱門商圈的高CP值住宿。不論你是想體驗海派文化的復古摩登，還是追求時尚簡約的商務設計，這份清單都能滿足你！訂酒店之前不妨留意一下最新的Agoda /Klook酒店優惠碼，以及《香港01》讀者專享Trip.com酒店優惠碼詳情！（文章內提及之價錢以發稿日期為準）



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上海新酒店【1】城際上海虹橋機場國家會展中心酒店（IntercityHotel Hongqiao Transportation Hub）iao Transportation Hub）

開幕年份：2026年

IntercityHotel城際酒店首度進駐虹橋核心地帶！酒店由德意志酒店集團與華住集團聯手打造，完美融合德式工藝與海派服務。酒店坐落於申虹路，正處於虹橋機場T2與虹橋高鐵站的中心位置，步行及地鐵（2、10、17 號線）轉換極為便利。

全館140間客房主打德式商務美學，配備24小時健身房與自助洗衣房，早餐更將國際風味與上海在地美食結合，是商務出差或趕飛機的首選。

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城際上海虹橋機場國家會展中心酒店（IntercityHotel Hongqiao Transportation Hub）

房價：人均約HK$594起 （城際高級房-雙床）

地址：上海閔行區虹橋機場2號客運大樓南出發層10號門西50米

交通：虹橋2號客運大樓地鐵站步行170米／虹橋2號航站樓地鐵站步行270米

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上海新酒店【2】上海浦東機場祝橋智選假日酒店（Holiday Inn Express SHANGHAI PVG ZHUQIAO by IHG）

開幕年份：2025年

洲際酒店集團（IHG）旗下的智選假日酒店品牌再度擴張！2025年全新開幕的上海浦東機場祝橋智選假日酒店，坐落於浦東新區南祝路，地理位置優越，特別適合需要往返浦東國際機場的旅客。酒店周邊生活配套齊全，鄰近天和廣場商圈。

酒店共有132間客房，設計走時尚簡約路線，房內配備高速網絡、高品質床品及可以螢幕分享的電視。酒店更貼心提供每日接送機服務、客房服務機器人、自助洗衣閣及健身房，滿足商務與休閒客人的全方位需求。

上海浦東機場祝橋智選假日酒店（Holiday Inn Express SHANGHAI PVG ZHUQIAO by IHG）

房價：人均約HK$160起 （高級房·大床）

地址：上海浦東新區祝橋鎮南祝路1688號

交通：上海浦東國際機場駕車14.8公里

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上海新酒店【3】上海普陀Moxy酒店（Moxy Shanghai Putuo）

開幕年份：2025年

萬豪集團旗下的最潮品牌Moxy正式進駐普陀區蘇州河畔！上海普陀Moxy酒店將經典的「石庫門裡弄」元素與摩登工業風完美結合，外觀採用青磚紅瓦致敬老上海建築，室內則以裸露磚牆、混凝土地板搭配閃爍霓虹燈，打造出充滿活力的視覺衝擊。

酒店擁有92間設計感十足的客房，地理位置優越，距離上海火車站僅5分鐘車程，15分鐘內即可輕鬆抵達靜安寺、南京路及外灘等核心景點，無論是前往虹橋或浦東機場都十分便捷，是尋求個性化住宿與海派風情的旅客不二之選。

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上海普陀Moxy酒店（Moxy Shanghai Putuo）

房價：人均約HK$353起（標準大床房）

地址：上海普陀區澳門路409號

交通：江寧路地鐵站步行460米

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上海新酒店【4】上海世博桐森酒店（Thompson Shanghai Expo, by Hyatt）

開幕年份：2025年

凱悅集團旗下頂級奢華生活方式品牌Thompson終於登陸上海世博園區！上海世博桐森酒店坐落於浦東黃浦江畔，由知名設計團隊將當地的工業遺韻與現代全球視野完美結合，打造出摩登居邸的時尚格調。

酒店設有254間客房，並規劃了極具活力的屋頂俱樂部「桐頂」，提供沉浸式的社交體驗。酒店地理位置優越，步行可達周邊各大藝術展館與濱江綠洲，讓住客在感受都會脈搏的同時，也能深度領略上海深厚的文化底蘊與時尚氣息。

上海世博桐森酒店（Thompson Shanghai Expo, by Hyatt）

房價：人均約HK$660起（風雅大床房）

地址：上海浦東新區世博大道1399號

交通：中華藝術宮地鐵站步行460米

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上海新酒店【5】上海馬橋閔行開發區地鐵站亞朵酒店（Atour Hotel Shanghai Maqiao Minhang Development Zone Metro Station）

開幕年份：2025年

人氣連鎖品牌亞朵酒店全新進駐閔行開發區！上海馬橋閔行開發區地鐵站亞朵酒店地理位置極佳，緊鄰地鐵站並毗鄰上海交通大學與龍湖閔行天街，無論是學術交流或購物娛樂都十分便利。

酒店擁有140間客房，延續品牌一貫的「閱讀與人文攝影」主題，在簡約的商務佈局中營造出靜謐溫暖的生活氛圍。館內設施完善，配備了深受旅客歡迎的24小時健身房、休閒書吧及免費自助洗衣烘乾服務，更提供涵蓋早中晚時段的各式佳餚，是商旅精英與親子家庭在繁華城市中享受舒適與寧靜的理想據點。

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上海馬橋閔行開發區地鐵站亞朵酒店（Atour Hotel Shanghai Maqiao Minhang Development Zone Metro Station）

房價：人均約HK$214起（高級大床房）

地址：上海閔行區馬橋鎮昆陽路1508號2幢

交通：閔行開發區地鐵站步行1.5公里

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上海新酒店【6】上海體育場徐家匯亞朵見野酒店（Shanghai Stadium Xujiahui Atour Origin Hotel）

開幕年份：2025年

上海亞朵全新「見野」酒店首秀，酒店以「去繁就簡，心向自然之野」為設計理念，將雲南的自然靈性與當代美學融合，打造出一處藏於繁華都市中的深睡綠洲。

全館設有199間精心設計的客房，配備高品質深睡床品與現代智能科技。地理位置極佳，步行8分鐘即達上海體育場，周邊圍繞美羅城、恆隆廣場等商圈及武康大樓、田子坊等文化地標。酒店除提供「相招」特色養生早餐外，更貼心設有免費停車場、24小時自助洗衣房與健身房，讓旅客在繁忙的徐家匯商圈中，也能感受溫暖如初的海派情懷與自然靜謐。

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上海體育場徐家匯亞朵見野酒店（Shanghai Stadium Xujiahui Atour Origin Hotel）

房價：人均約HK$301起（高級大床房）

地址：上海徐匯區天鑰橋路909號5幢

交通：上海游泳館地鐵站步行600米

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上海新酒店【7】上海海鷗麗晶酒店（Regent Shanghai on The Bund）

開幕年份：2024年

坐落於黃浦江與蘇州河交匯處的上海海鷗麗晶酒店，既傳承了海員俱樂部和海鷗酒店的悠久歷史，也融合了現代精緻奢華。酒店坐擁外灘一線江景，能同時俯瞰百年外灘歷史建築與浦東陸家嘴的摩天大樓，全館設有135間融合海派優雅與現代奢華的客房，傳承了昔日海員俱樂部的文化底蘊，並注入麗晶標誌性的個性化管家服務。酒店更打造了多重感官的藝術與美食之旅，讓住客在「新思融洽」的氛圍中，尊享從心所欲的北外灘極致奢華體驗。

上海海鷗麗晶酒店（Regent Shanghai on The Bund）

房價：人均約HK$1485起（豪華大床房）

地址：上海虹口區黃浦路60號

交通：天潼路地鐵站步行970米

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上海新酒店【8】桔子水晶上海中山公園酒店（Crystal Orange Hotel (Shanghai Zhongshan Park)）

開幕年份：2024年

桔子水晶酒店坐落於虹橋開發區核心地段的綠洲大廈內，緊鄰長寧體操中心與中山公園，地理位置極為優越。全館設有245間客房，設計延續品牌一貫的華麗水晶元素與現代簡約風格。酒店周邊生活機能極佳，步行即可到達中山公園地鐵站，輕鬆連接地鐵2、3、4號線，一站式直達龍之夢購物中心與長寧來福士廣場。

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桔子水晶上海中山公園酒店（Crystal Orange Hotel (Shanghai Zhongshan Park)）

房價：人均約HK$332起（豪華大床房）

地址： 上海長寧區武夷路789號

交通：中山公園地鐵站步行460米

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