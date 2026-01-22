上海玩樂攻略！Chiikawa旗艦店打卡＋全球最大LEGOLAND暢玩指南

2025年上海成為眾多玩家的朝聖地，人氣角色 Chiikawa 首間旗艦店登陸南京東路，全球最大的上海樂高樂園（LEGOLAND）也已開園營業。最抵Deal 整合兩大熱門景點的玩樂亮點、限定商品、門票資訊及 4 大交通方式，讓你規劃行程時一目了然，無論是粉絲打卡還是親子同遊，都能盡享歡樂時光。



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

第一部分：Chiikawa 上海旗艦店 —— 粉絲必到限定聖地

Chiikawa 上海旗艦店

Chiikawa（吉伊卡哇）憑藉可愛的角色形象圈粉無數，其上海首間旗艦店於 9 月 27 日正式開幕，地點選在繁華的黃浦區南京東路 139 號，周邊交通便利，周邊商圈密集，逛店後還能暢遊周邊景點。

1. 入店購物攻略：預約 + 手環是關鍵

旗艦店開幕初期採取嚴格的入場與購物機制，想買限定商品的粉絲必須提前做好準備，避免白跑一趟。

入場預約：顧客需先完成「入場預約碼」驗證，僅有預約成功的顧客才能進店，建議提前透過官方指定平台（如小紅書 Chiikawa 官方帳號）預約，避免錯過時間。

限購商品流程：成功驗證預約碼後，工作人員會發放「限購產品購買手環」，粉絲需憑手環到收銀台購買限定商品，無手環者無法購買限定款。

溫馨提示：店內所有商品數量有限，採「先到先得、售完即止」原則，且限定產品實行配貨制，不可挑選款式；預約成功僅保證入場資格，不保證能買到指定商品；離店時工作人員會回收手環，若手環遺失、損壞或未使用，將視為自動放棄購買資格；「入場預約碼」需在預約時間結束前 10 分鐘完成核驗，千萬別遲到。

2. 限定商品與店內打卡位

旗艦店推出多類別商品，涵蓋「上海限定」「中國限定」及經典熱門款，同時設置多個主題打卡區，讓粉絲沉浸式體驗 Chiikawa 的可愛世界。

必買限定商品：包括復古毛絨掛件（印有上海地標圖案）、達摩系列玩偶（配色獨特，僅上海旗艦店發售）、招福哈奇玩偶（角色造型憨態可掬，適合收藏），此外還有文具、貼紙、環保袋等周邊，價格親民，適合搭配購買。

店內打卡區：設有上海限定主題區（以 Chiikawa 與上海地標結合的場景為背景）、魔法主題區（充滿奇幻元素，燈光布置夢幻）、經典主題打卡牆（匯集 Chiikawa 經典角色形象，適合拍攝合照）；同時店內還有大頭貼機和夾娃娃區，大頭貼提供多種 Chiikawa 主題貼紙，夾娃娃機內則有毛絨公仔，讓粉絲不僅能買，還能玩得開心。

消費贈品：活動期間，顧客憑當天任意消費憑證，可免費獲得 Chiikawa 主題夾一個，數量有限，贈完即止，記得消費後及時向工作人員領取。

👉到內地遊玩又豈能沒有銀聯卡傍身呢？立即申請EarnMORE銀聯卡賺盡2%回贈！

3. Chiikawa 旗艦店交通指南

旗艦店位於南京東路商圈，交通方式多樣，無論是地鐵、自駕還是公交，都能便捷到達。

地鐵：推薦優先選擇地鐵，乘坐 2 號線或 10 號線至南京東路站，從 2 號出口步行約 5 分鐘即可抵達，地鐵可直達商圈核心，避免路面交通擁堵。

自駕：若選擇自駕，可導航至外灘・中央停車場、新世界大丸百貨地下停車場或九江大樓立體停車場，停車後步行 2-4 分鐘即可到店；需注意商圈停車位緊張，尤其是周末和節假日，建議提前規劃停車時間。

公交：多條公交線路可達，如乘坐 18 路、20 路、37 路、49 路、167 路等至南京東路西藏中路站，下車後步行 3-5 分鐘即到，公交票價便宜，適合預算有限的遊客。

打車 / 網約車：直接定位「Chiikawa 上海旗艦店（南京東路 139 號）」即可，商圈周邊有專門的上下車點，方便快捷，適合攜帶行李或購物後返程的遊客。

第二部分：上海 LEGOLAND—— 全球最大樂高樂園暢玩攻略

上海 LEGOLAND

上海樂高樂園是目前全球最大的樂高主題樂園，佔地 31.8 萬平方米，融合中國傳統文化與樂高創意，打造八大主題區域，不僅是小朋友的天堂，更是全家共享歡樂的理想場所，無論是刺激設施還是互動體驗，都能滿足不同年齡層的需求。

1. 門票資訊：浮動票價需提前規劃

樂園採用「六級浮動票價」制度，票價根據季節、客流調整，建議遊客提前確定出行日期，透過官方平台或合作渠道（如 Klook）購票，避免現場排隊或票源緊張。

票價詳情（單位：人民幣）：

平季日：兒童 255 元、成人 319 元

常規日：兒童 300 元、成人 379 元

特別常規日：兒童 350 元、成人 439 元

旺季日：兒童 399 元、成人 499 元

高峰日：兒童 439 元、成人 549 元

特別高峰日（如節假日、暑假）：兒童 479 元、成人 599 元

購票提示：兒童票適用年齡為 3-11 歲，3 歲以下兒童免票；透過 Klook 等平台購票可享即時確認服務，部分時間還有獨家優惠；假日及暑期高峰時段票源緊張，建議提前 7-15 天購票，確保入園資格。

2. 營業時間與必玩亮點

樂園全年營業，基礎開放時間為上午 9:00 至下午 6:00，部分設施或節日活動期間會調整時間，出發前建議查詢官方網站確認最新資訊。八大主題區各有特色，以下整理必玩設施與打卡亮點：

（1）樂高 ® 悟空小俠（LEGO Monkie Kid）

亮點：

首次將中國傳統神話「孫悟空」融入樂高世界，重現花果山場景，充滿東方文化特色，是樂園的核心熱門區域。

必玩設施：

1 花果山神秘遊船：乘坐在主題遊船上，穿梭於花果山場景中，欣賞角色互動與特效，適合全家體驗。

2 悟空俠侶空中歷險：緩速旋轉的空中設施，可俯瞰整個悟空小俠區，視野開闊，適合喜歡溫和體驗的遊客。

3 玉龍神功：輕度刺激的過山車，軌道設計融入神話元素，速度適中，孩子和成人都能玩。

互動體驗：

園內有悟空俠侶等人偶定時現身，可免費合影；藏寶屋區域可探索神話道具，增強體驗感。

（2）樂高 ® 創想世界（LEGO Creative World）

亮點：

主打「打卡與創意」，擁有多個超大型樂高模型，是拍照出片的必到之處。

必玩設施：

1 巨型搭便車：高達 26 公尺的全球最大樂高模型，造型震撼，適合在模型前拍攝全景照片。

2 樂高觀景塔：60 公尺高的觀景塔，360 度旋轉上升，可俯瞰整個樂園全景，傍晚時段還能欣賞夕陽。

3 樂高遊輪：模擬江南水鄉場景的遊輪，緩慢航行於水道中，感受悠閒氛圍。

特色體驗：

迷你世界區用樂高積木還原上海外灘、豫園、陸家嘴等地標，細節精緻，既能欣賞又能學習城市文化。

（3）樂高 ® 城市（LEGO City）

亮點：

模擬真實城市生活，是親子互動的核心區域，兼具教育意義與趣味性。

必玩設施：

1 樂高駕駛學校：小朋友可駕駛迷你 LEGO 汽車，學習交通規則，完成體驗後還能獲得「駕駛證書」，成就感滿滿。

2 海岸警衛學院：團隊合作類項目，模擬海岸救援場景，孩子需協力完成任務，培養團隊意識。

其他體驗：

多個互動設施如消防體驗、郵局模擬等，讓孩子在玩樂中了解城市運作。

（4）其他熱門主題區

樂高 ® 城堡（LEGO Castle）：中世紀童話風格，必玩「飛龍過山車」（中度刺激）和「魔法飛車」，園區城堡建築適合拍攝復古風照片。

樂高 ® 幻影忍者（LEGO NINJAGO World）：針對《幻影忍者》粉絲，必玩「忍者大冒險 4D 體驗館」（透過手勢互動擊退敵人）和「Jay 的重力訓練」（輕度挑戰設施），還有積木工作坊可自由創作。

樂高 ® 好朋友（LEGO Friends）：夢幻溫馨的兒童區，主打水上派對與拼裝比賽，適合低齡兒童，設施溫和，家長可陪同參與。

樂高 ® 奇趣積木城 & 積木街道：樂園入口的第一站，可挑選專屬樂高小人，在積木街道咖啡館和雪糕店補充能量，開啟遊園行程。

3. 餐廳與必買商品推薦

（1）人氣餐廳：多風格選擇，滿足不同口味

朱大廚美食城：中式風格餐廳，主打廣州街市美食，人氣菜式為招牌海鮮麵（98 元），湯底鮮甜、配料豐富；兒童套餐營養均衡，用餐期間可能遇到悟空小俠人偶互動，適合喜歡中式餐點的家庭。

飢餓大嘴龍廚（Hungry Dragon’s Kitchen）：西式速食餐廳，主打漢堡與家庭套餐，人氣產品包括和牛芝士漢堡配培根（118 元）、香辣雞肉漢堡套餐（88 元）、家庭套餐（328 元，含迷你漢堡、小沙拉及飲品），份量充足，方便快速補充體力。

城市自助餐餐廳（City Restaurant）：國際風格自助餐，供應中式熱炒、西式扒類、輕食等，座位寬敞，適合團體或食量較大的家庭，餐廳內裝潢充滿樂高元素，用餐體驗更沉浸。

（2）必買紀念品：限定款與實用款兼具

樂高定制人仔（99 元）：可親手挑選人仔的服裝、配件，打造獨一無二的專屬人仔，雖在城市樂高店也有銷售，但在樂園內製作更具紀念意義。

奧利龍公仔（小 99 元 / 中 249 元 / 大 329 元）：上海樂高樂園限定角色「奧利龍」的周邊，造型可愛，僅在園內銷售，是必收的限定紀念品。

樂高爆米花桶（198 元）：樂園經典單品，爆米花吃完後，桶身可作為斜挎包或裝飾品，實用又吸睛，背著遊園回頭率超高。

積木腦袋水壺（138 元）：還原樂高人仔頭造型的水壺，材質安全，造型可愛，無論是孩子還是成人使用都合適，兼具實用性與收藏性。

👉到內地遊玩又豈能沒有銀聯卡傍身呢？立即申請EarnMORE銀聯卡賺盡2%回贈！

4. LEGO 樂園 4 大交通方式：多選擇應對不同需求

上海樂園位於金山區，距離市中心有一定距離，以下 4 種交通方式覆蓋「快捷」「經濟」「便利」等不同需求，可根據自身情況選擇：

（1）高鐵 + 樂高專用巴士：最快最便捷

路線：從上海虹橋樞紐搭乘高鐵直達金山北站，車程最快僅 18 分鐘；出站後步行約 10 分鐘，或免費搭乘樂高專用雙層巴士（每 15 分鐘一班），即可抵達樂園入口。

優點：速度最快，避免市區交通擁堵，高鐵票價便宜（約 10-15 元），專用巴士直達，無需轉乘。

注意事項：高鐵班次需提前透過 12306 平台購票，周末和節假日高峰時段建議提前購票，避免無票；金山北站至樂園的巴士末班车時間與高鐵末班車銜接，需注意返程時間。

（2）地鐵 + 專線巴士：經濟實惠

路線：方案一，乘坐地鐵 1 號線或 5 號線至「金山衛站」，出站後轉乘樂園專線巴士（票價約 5 元，每 20 分鐘一班），直達樂園門口；方案二，乘坐地鐵 1 號線至「錦江樂園站」，轉乘「楓梅線」巴士（票價約 10 元），抵達樂園附近後步行 5 分鐘。

優點：地鐵覆蓋範圍廣，從市區多處可直達轉乘站，總費用低（約 15-20 元），適合預算有限的遊客。

注意事項：地鐵與巴士的轉乘需留足時間，建議透過地鐵 APP 查詢即時到站資訊；專線巴士末班車時間較早（約 18:30），需規劃好返程。

（3）自駕：靈活便捷

路線：從上海市中心（如人民廣場）出發，沿滬金高速、亭楓公路行駛，全程約 80 分鐘；導航定位「上海樂高樂園停車場」即可。

優點：時間靈活，可自主控制出發與返程時間，適合攜帶兒童、行李或購物較多的家庭；樂園及附近商場提供近 6000 個停車位，停車便利。

注意事項：周末和節假日園區周邊可能出現交通擁堵，建議提前 1-2 小時出發；停車費用約 50 元 / 天，具體以現場收費為準。

（4）打車 / 網約車：省心省力

路線：直接定位「上海樂高樂園入口」，從上海市中心出發，車程約 40-60 分鐘，費用約 150 元（視交通狀況浮動）。

優點：全程無需轉乘，門到門服務，省心省力，適合不想規劃交通、追求便捷的遊客，或返程時攜帶大量購物袋的情況。

注意事項：高峰時段（如周末上午 9:00-11:00、下午 16:00-18:00）打車可能需要排隊，建議提前透過 APP 預約車輛；返程時可在樂園出口的專用打車點候車，避免亂停亂放。

第三部分：行程規劃建議 ——Chiikawa+LEGOLAND 雙打卡

若想同時體驗兩大熱點，可規劃 1-2 天的行程，以下提供兩種常見方案：

1. 一日雙點（適合時間緊張的遊客）

上午：前往 Chiikawa 旗艦店（9:30-12:00），完成入場預約與限定商品購買，拍攝店內打卡區，領取消費贈品；午餐可在南京東路商圈解決，選擇豐富。

下午：從南京東路出發，透過「地鐵 + 專線巴士」或「打車」前往上海樂高樂園（約 1.5 小時），下午 14:00-18:00 暢玩樂園核心區域（如悟空小俠、創想世界），體驗 2-3 個必玩設施，購買限定紀念品。

注意事項：需提前預約 Chiikawa 旗艦店，並購買樂園下午場門票；時間較緊張，建議優先選擇核心體驗。

2. 兩日深度遊（適合親子或想充分體驗的遊客）

第一天：Chiikawa 打卡 + 市區遊玩

上午：Chiikawa 旗艦店購物與打卡（9:30-12:00），體驗戶外地鐵站、大屏打卡位。

下午：暢遊南京東路商圈、外灘，欣賞上海城市景觀，晚餐選擇外灘附近的餐廳。

住宿：入住樂高樂園附近酒店，方便第二天前往樂園。

第二天：樂園深度暢玩

上午：8:30 抵達樂園，透過專屬通道入園（若住樂高酒店），暢玩悟空小俠、城堡區，體驗刺激設施。

中午：在樂園內餐廳用餐（如朱大廚美食城），短暫休息。

下午：遊玩創想世界、城市區，參加積木工作坊，購買紀念品，傍晚體驗觀景塔欣賞夕陽。

返程：18:00 後從樂園返程，結束行程。

上海 Chiikawa 旗艦店與全球最大 LEGOLAND，分別滿足了粉絲打卡與親子遊玩的需求，兩大熱點交通便捷，可靈活規劃行程。無論是購買 Chiikawa 限定商品，還是在樂園體驗中國風與樂高的融合，都能收穫滿滿歡樂。希望本篇攻略的交通方式、玩樂亮點與行程建議，能幫助你順利規劃上海玩樂之旅，盡享美好時光！

北上消費支付方法：AlipayHK/ 大灣區信用卡

目前大陸的商戶普遍使用電子支付方式，其中一種為AlipayHK 支付寶香港。綁定指定信用卡於大陸消費，不但可以享受便利的支付方式，還能獲得豐富的回贈。此外，市面上也有不少一卡雙幣信用卡，方便在內地消費時可以直接以人民幣結算。特別值得一提的是，持有銀聯信用卡在內地消費時可豁免收取任何手續費，同時還可以獲得回贈！

AlipayHK 內地消費Q&A

AlipayHK 綁定信用卡在內地消費設有消費限額嗎？

以信用卡綁定AlipayHK在內地消費限額視乎認證等級，而確實金額則視乎個別信用卡的簽賬額為準，單筆消費上限為HK$35,000。以AlipayHK在中國消費不設任何跨境手續費。

銀聯信用卡豁免海外簽賬手續費？

持有Visa或Mastercard到香港以外地方消費，交易將收取1.95％至2％的手續費；憑銀聯信用卡於外地消費則豁免收取任何手續費，即使使用人民幣支付也同樣免費。

如何繳交雙幣信用卡之人民幣欠款？

如果你只持有該銀行的信用卡而沒有銀行戶口以人民幣轉賬，可使用FPS (轉數快) 將人民幣轉賬至信用卡賬戶以繳交款項。

👉到內地遊玩又豈能沒有銀聯卡傍身呢？立即申請EarnMORE銀聯卡賺盡2%回贈！

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略