上海酒店20間推介｜近迪士尼+樂高樂園／客房睇煙花／人均$205起

上海酒店推介2026！上海近年有不少新景點值得到訪，成為港人的熱門旅遊目的地。《香港01》「好食玩飛」頻道整合20間上海酒店推介，有全新開幕的五星級酒店，亦有鄰近迪士尼樂園及樂高樂園 、提供私人溫泉的酒店，人均只需HK$205起！



上海酒店推介【1】上海虹橋雅樂軒酒店（Aloft Shanghai Hongqiao）

上海虹橋雅樂軒酒店（Aloft Shanghai Hongqiao）位於國家會展中心旁邊，可以直達地鐵站前往上海各個景點，地理位置優越。酒店於2025年底全新開幕，共有295間客房，房間設計融入「航空元素」，用色鮮豔，配有65吋數碼電視、落地窗、特大睡床等。酒店同時設有健身室、餐廳、酒吧及免費停車場。

上海虹橋雅樂軒酒店（Aloft Shanghai Hongqiao）

房價：人均HK$217起（樂窩大床房）

地址：上海青浦區蟠中東路283弄1號

交通：國家會展中心站步行10分鐘

上海酒店推介【2】上海世博木棉花凱悅臻選酒店（MUMIAN SHANGHAI EXPO, The Unbound Collection by Hyatt）

上海世博木棉花凱悅臻選酒店（MUMIAN SHANGHAI EXPO, The Unbound Collection by Hyatt）位於世博天地內，鄰近上海世博展覽館。酒店於2025年開幕，共有329間豪華客房及公寓套房。房間景觀開揚舒適，公寓套房內設有洗衣機及完備的開放式小廚房。酒店另提供健身室、餐廳、酒吧等設施，並設有不同藝術空間可以盡情打卡！

上海世博木棉花凱悅臻選酒店（MUMIAN SHANGHAI EXPO, The Unbound Collection by Hyatt）

房價：人均HK$426起（公寓大床房）

地址：上海浦東新區博成路861號

交通：中華藝術宮站步行5分鐘

上海酒店推介【3】上海新虹橋中心舍麗雅酒店（Surya Hotel Shanghai New Hongqiao Center）

上海新虹橋中心舍麗雅酒店（Surya Hotel Shanghai New Hongqiao Center）位於上海虹橋商務區，前往國家會展中心只需步行12分鐘。酒店於2025年底開幕，以奢華療愈系生活為定位，共有198間客房。房間融合自然元素，採用高樓底設計，更配備健身瑜伽服，可以參加瑜伽課及SPA體驗！酒店另設室內游泳池、健身室、桑拿、溫泉等設施。

上海新虹橋中心舍麗雅酒店（Surya Hotel Shanghai New Hongqiao Center）

房價：人均HK$303起（雅悦高級大床房）

地址：上海青浦區盈港東路616號

交通：國家會展中心站步行13分鐘

上海酒店推介【4】上海徐家匯中心安達仕酒店（Andaz Hotel Shanghai Xujiahui Center）

上海徐家匯中心安達仕酒店（Andaz Hotel Shanghai Xujiahui Center）於2026年2月開幕，坐落最新地標「徐家匯中心」內。酒店主打「垂直上海街區」概念，將老上海里弄的元素融入設計，並提供267間客房及套房。客房內配備智能電視、獨立浴缸、大面積落窗等，部分房型更設有戶外露台。酒店同時配備室內游泳池、健身室、桑拿等設施。

上海徐家匯中心安達仕酒店（Andaz Hotel Shanghai Xujiahui Center）

房價：人均HK$1,004起（客房）

地址：上海徐匯區虹橋路283號

交通：徐家匯站步行6分鐘

上海酒店推介【5】上海繽紛裏希爾頓嘉悅裏酒店（Canopy by Hilton Shanghai Belfry Plaza）

上海繽紛裏希爾頓嘉悅裏酒店（Canopy by Hilton Shanghai Belfry Plaza）坐落於楓涇鎮，步行3分鐘即可抵達上海樂高主題樂園！酒店於2025年開幕，共有250間客房，房內提供半開放浴室及浴缸、咖啡機、平面電視等現代化設備。酒店同時設有健身室、2間餐廳、免費停車場、兒童遊樂場等設施，並提供免費自行車租借服務。

上海繽紛裏希爾頓嘉悅裏酒店（Canopy by Hilton Shanghai Belfry Plaza）

房價：人均HK$580起（嘉悦裏客房）

地址：上海金山區樂繽路1299號

交通：金山北站車程5分鐘

上海酒店推介【6】上海上影CHAO酒店（SHANGYING CHAO）

上海上影CHAO酒店（SHANGYING CHAO）毗鄰上海影城，是融合電影藝術及文化空間的酒店。酒店於2025年開幕，設有72間客房，房間設計奢華，配備高性能影視牆，提供出色的聲音包覆感與沉浸式觀影體驗，獨特的房卡設計更可以用作紀念品帶走！酒店同時設有健身室、餐廳、免費停車場等設施，亦有不同電影書籍專區及電影主題藝術裝置。

上海上影CHAO酒店（SHANGYING CHAO）

房價：人均HK$1,110起（露台大床房）

地址：上海長寧區新華路178號

交通：交通大學站步行9分鐘

上海酒店推介【7】上海滴水湖英迪格酒店（Hotel Indigo SHANGHAI HARBOUR CITY by IHG）

上海滴水湖英迪格酒店（Hotel Indigo SHANGHAI HARBOUR CITY by IHG）坐落於滴水湖畔旁，鄰近樂水滴水湖水上運動基地，從酒店更可以無死角欣賞滴水湖煙花秀！酒店於2025年開幕，共有176間客房，配有現代化的智能設施，空間寬敞舒適，部分房型更可欣賞到煙花景觀。酒店同時配有室內泳池、健身房、餐廳、酒吧、免費停車場等設施。

上海滴水湖英迪格酒店（Hotel Indigo SHANGHAI HARBOUR CITY by IHG）

房價：人均HK$437起（精品大床房）

地址：上海浦東新區水芸路50弄15號

交通：滴水湖站車程9分鐘

上海酒店推介【7】上海麗笙精選海侖賓館（Radisson Collection Hyland Shanghai）

上海麗笙精選海侖賓館（Radisson Collection Hyland Shanghai）坐落於南京路步行街，鄰近上海星空藝術館、上海杜莎夫人蠟像館及外灘等景點，來往地鐵站亦方便快捷。酒店提供383間房，位於9-29層，景觀開揚且空間感十足，部分房間內亦配備浴缸。酒店亦附設餐廳、酒吧、健身室等設施。

上海麗笙精選海侖賓館（Radisson Collection Hyland Shanghai）

房價：人均HK$331起（麗笙精選標準大床房）

地址：上海黃浦區南京東路505號

交通：南京東路站步行4分鐘

上海酒店推介【9】上海宏安瑞士大酒店（Swissotel Grand Shanghai）

上海宏安瑞士大酒店（Swissotel Grand Shanghai）坐落在靜安區，毗鄰南京西路，從酒店出發往地鐵站亦只需步行約3分鐘，地理位置優越！酒店共有467間客房、6種房型選擇，均配備浴缸及淋浴間、景觀窗、暖氣等，亦設有親子主題客房，帶有兒童玩具及裝飾。酒店亦提供恆温室內游泳池、小童戲水池、餐廳及酒吧等多項休閒娛樂設施。

上海宏安瑞士大酒店（Swissotel Grand Shanghai）

房價：人均HK$358起（精選雙床房）

地址：上海靜安區愚園路1號

交通：靜安寺站步行3分鐘

上海酒店推介【10】上海國金滙酒店公寓（IFC Residence）

上海國金滙酒店公寓（IFC Residence）坐落於浦東陸家嘴金融中心，擁有甲級辦公樓、購物商場、餐飲等生活配套設施。酒店擁有296間公寓式客房，分為一房及兩房的户型。房間均配備全配套廚房、影音娛樂系統、雨林式淋浴及浴缸、舒適床具等。酒店亦附設室內游泳池、健身室、兒童遊樂場、餐廳及酒吧等休閒娛樂設施。

上海國金滙酒店公寓（IFC Residence）

房價：人均HK$613起（一室户）

地址：上海浦東新區世紀大道8號

交通：陸家嘴站步行1分鐘

上海酒店推介【11】上海虹橋鳳頤酒店（國家會展中心店）（Fondney Hotel Shanghai Hongqiao NECC）

上海虹橋鳳頤酒店（國家會展中心店）（Fondney Hotel Shanghai Hongqiao NECC）於2024年5月正式開幕，坐落在青浦區。酒店距離機場及火車站車程均約15分鐘，酒店亦鄰近索美藝術中心、國家會展中心等景點。酒店提供94間客房及套房，以南洋風情為主調，設計摩登復古，舒適好住又打卡able！房間內亦配備私人浴室、電視、辦公桌、咖啡機等，更提供免費露營桌椅及免費迷你吧！酒店附設戶外泳池、籃球場、網球場、健身室、酒吧及餐廳等設施。

上海虹橋鳳頤酒店（國家會展中心店）（Fondney Hotel Shanghai Hongqiao NECC）

房價：人均HK$242起（繁花似錦·高級雙床房）

地址：上海青浦區謝衞路222號

交通：上海虹橋站車程15分鐘

上海酒店推介【12】上海北外灘金輝索菲特酒店（Sofitel Shanghai North Bund）

上海北外灘金輝索菲特酒店（Sofitel Shanghai North Bund）於2024年4月隆重開幕，選址在北外灘，鄰近1933老場坊、SNH48星夢劇院、外灘觀光隧道等景點，來往地鐵站亦僅10分鐘步程。酒店擁有315間客房及套房，以1930年代的上海為設計靈感，融入法式浪漫風情。房內有落地景觀窗、乾濕分離浴室、梳化、雪櫃等設施，套房另設浴缸、音響、飯廳及客廳。酒店亦附設健身室、酒吧及餐廳等。

上海北外灘金輝索菲特酒店（Sofitel Shanghai North Bund）

房價：人均HK$504起（高級大床房）

地址：上海虹口區溧陽路601號

交通：海倫路地鐵站步行10分鐘

上海酒店推介【13】上海梯加酒店（T+ Hotel Residence Shanghai）

上海梯加酒店（T+ Hotel Residence Shanghai）位於魔都，於2024年6月全新開幕。酒店鄰近雲上海洋館、麥多生活廣場、寶燕樂園等景點，來往地鐵站大約10分鐘步程。酒店提供376間客房及套房，配備私人浴室、電視、雪櫃、衣櫃等，並提供免費迷你吧、小食、汽水等，套房另有客廳及廚房。酒店亦配備室內泳池、健身室、桌球、酒吧及餐廳等設施。

上海梯加酒店（T+ Hotel Residence Shanghai）

房價：人均HK$205起（豪華大床房）

地址：上海閔行區銀都路2359號

交通：景西路地鐵站步行10分鐘

上海酒店推介【14】上海西岸美高梅酒店（MGM Shanghai West Bund）

上海西岸美高梅酒店（MGM Shanghai West Bund）於2023年2月正式開幕，坐落在徐匯濱江地帶。酒店毗鄰美術館大道，彙集了西岸美術館、油罐藝術中心、吉卜力工作室物語-沉浸式藝術展等設施及活動。酒店提供219間客房及套房，配備浴缸、音響設備、咖啡機、各規格電源插座、梳化等，窗外更坐擁絕美江景，打卡一流！酒店亦附設室內游泳池、Spa、桑拿、健身室、酒吧及餐廳等。

上海西岸美高梅酒店（MGM Shanghai West Bund）

房價：人均HK$754起（精選江景大床房）

地址：上海徐匯區雲錦路688號

交通：龍耀路地鐵站步行5分鐘

上海酒店推介【15】OPARTMENT遠東飯店（OPARTMENT The Far Eastern Hotel）

OPARTMENT遠東飯店（OPARTMENT The Far Eastern Hotel）於2023年6月全新開幕，由著名歷史建築「遠東飯店」改建而成。酒店鄰近上海博物館、上海杜莎夫人蠟像館、上海星空藝術館、南京路步行街等景點。酒店僅提供59間公寓式房型，採用法式黑白簡約設計，均配備私人浴室、廚房、用餐區、智能房間控制系統，部份房型亦有配備露台。酒店房間分為全開房式、一室一廳、兩室一廳及套房。

OPARTMENT遠東飯店（OPARTMENT The Far Eastern Hotel）

房價：人均HK$510起（精選一室）

地址：上海黃浦區西藏中路90號

交通：人民廣場地鐵站步行4分鐘

上海酒店推介【16】上海金普頓前灘酒店（Kimpton Qiantan Shanghai）

上海金普頓前灘酒店（Kimpton Qiantan Shanghai）於2023年9月正式開幕，位處前灘大道，鄰近前灘休閒公園、吉卜力工作室物語-沉浸式藝術展、前灘時代廣場等景點。酒店擁有143間融入上海與巴黎元素的房間。房內均備有免費迷你吧、音響設備、落地窗、打卡浴缸等設施。酒店亦提供頂層露天無邊恆温泳池、健身室、免費公共停車場等設施。

上海金普頓前灘酒店（Kimpton Qiantan Shanghai）

房價：人均HK$789起（酷享雙床房）

地址：上海浦東新區前灘大道199弄9號

交通：東方體育中心步行13分鐘

上海酒店推介【17】上海百萬石溫泉酒店（比斯特購物村店）（Hyakumangoku Onsen Hotel(Bicester Village Branch)）

上海百萬石溫泉酒店（比斯特購物村店）（Hyakumangoku Onsen Hotel(Bicester Village Branch)）於2021年開業，位於位於上海國際旅遊度假區申迪東路，鄰近薰衣草公園、比斯特上海購物村、迪士尼度假區等景點。百萬石温泉街更是是集休閑、娛樂、餐飲及購物於一身的度假酒店，配備日式溫泉、Spa、健身室、兒童遊樂場等設施！房間方面，客房採用無印風設計，部分房型配備私人溫泉及日式庭院，最大的房型可供4人入住。

上海百萬石溫泉酒店（比斯特購物村店）（Hyakumangoku Onsen Hotel(Bicester Village Branch)）

房價：人均HK$555起（日式特惠迷你大床房；包早餐）

地址：上海浦東新區申迪東路99號

交通：迪士尼地鐵站車程4分鐘

上海酒店推介【18】上海迪士尼樂園酒店（Shanghai Disneyland Hotel）

上海迪士尼樂園位於上海浦東，其中上海迪士尼樂園酒店（Shanghai Disneyland Hotel）是不少迪士尼迷都選擇入住的酒店，除了不用早起排隊及搭車，更可以化身為童話世界中的主角，於充滿迪士尼色彩的專屬星級酒店中放電，酒店提供不同主題設計，例如《小美人魚》、《美女與野獸》、《灰姑娘》、《獅子王》等迪士尼經典動畫，隨時都可以打卡！

上海迪士尼樂園酒店（Shanghai Disneyland Hotel）

房價：人均HK$1,502起（豪華花園景觀雙床房）

地址：上海浦東新區申迪西路1009號

交通：迪士尼地鐵站車程8分鐘

上海酒店推介【19】上海寶山九思諾富特酒店（Novotel Shanghai Baoshan Jiusi）

上海寶山九思諾富特酒店（Novotel Shanghai Baoshan Jiusi）位於寶山區工業園區臨港城工科技綠洲內，毗鄰南翔老街、S.H.O.W滑雪場、上海大學等景點及商業區。酒店提供206間客房及套房，均配備小米智能家居系統、電影及有線電視頻道、高級日常用品及床品等。酒店另有以森林星空為主題的親子套房，親子套房內設有兒童玩具、滑梯及鞦韆等設施。酒店亦配有健身房、閲讀區、Spa、VR影視娛樂空間等，超多樂趣等你發掘！

上海寶山九思諾富特酒店（Novotel Shanghai Baoshan Jiusi）

房價：人均HK$214起（高級雙床房）

地址：上海寶山區山連路377弄8號

交通：豐翔路地鐵站車程8分鐘

上海酒店推介【20】上海御宿和庭酒店（Oyado Hotel）

上海御宿和庭酒店（Oyado Hotel）位於普陀區梅川路，緊鄰梅川步行街，鄰近觀光夜市、威尼斯小鎮、上海樂高探索中心、上海動物園等景點。酒店僅提供34間客房，每間客房均有獨立湯池及日本入浴劑。庭院房型則配備日式庭園及戶外風呂。酒店亦有提供茶道及和服體驗，非常特別！

上海御宿和庭酒店（Oyado Hotel）

房價：人均HK$273起（日式大床房）

地址：上海普陀區梅川路1247號3幢

交通：真北路地鐵站車程10分鐘

