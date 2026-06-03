羅湖平價超市｜天虹旗下新開幕！5大亮點　自家品牌+價格超貼地

近年不少港人熱衷到深圳山姆或Costco掃貨，但如果嫌大包裝分量太多，不妨試試最新進駐羅湖的社區平價超市！天虹旗下全新超市品牌「daily天虹心選」全國首店，已於5月中正式登陸深圳羅湖區。對比起主打大型購物的sp@ce天虹超市，新店專做街坊生意，貨品性價比極高，有網友都忍不住大讚！據悉該店開幕首3天已創下破百萬銷售額，吸引超過3.5萬人次入場！即睇超市5大亮點，有冇你心水！



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羅湖平價超市｜daily天虹心選5大亮點

羅湖平價超市｜daily天虹心選亮點1.｜面積近7,400呎！空間感十足

雖然定位為社區型小店，未必及得上山姆或Costco般巨型，但店舖面積亦有約685m²（近 7,400 平方呎）。相比起其他空間較狹窄的連鎖超市，這裏的空間感相對充足。

店舖面積約685m²（近7,400平方呎）（小紅書@愛上小羅號）

羅湖平價超市｜daily天虹心選亮點2.｜1,800+款生活必需品

超市主打生鮮食材、日配食品、糧油日用品等，並精選了1,800多款日常高頻率購買的實用好物。有去過購物的網民分享，店內設計了合理的購物動線及多個收銀通道，10分鐘就能快速埋單。

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羅湖平價超市｜daily天虹心選亮點3.｜自家品牌佔逾50%！四大系列進駐

天虹擁有20年經營自家品牌的經驗，所有貨品源頭直採。新店更有高達50%或以上的商品為自有品牌，品質有保證：

【天優】：主打包裝糧食、人氣零食

【天口味】：專售新鮮食材、即食熟食（如現烤法式酥皮蛋撻）

【菲爾芙】：主打優質家居日常用品

【奧百思】：專賣寵物用品



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羅湖平價超市｜daily天虹心選亮點4.｜價格超貼地！冰鮮三文魚￥19.9/盒

該新超市主打好物不貴，超市砍掉所有中間商，場內多款精選商品的價格亦相當吸引，包括原個超過3kg的美都麒麟西瓜和每盒100g的冰鮮三文魚刺身都只需￥19.9。

另外一盒4個的即製現烤天口味法式酥皮蛋撻售￥10.9，而100g裝的天優原切豬肉乾、1.8kg的菲爾芙小蘇打洗潔精，以及一袋3包的菲爾芙超值純水濕紙巾，更一律只需￥8.49就能入手，街坊價定位非常親民。雖然價錢吸引，但亦有網友提醒，部分生鮮食品的份量較少，購買時可先衡量性價比。

羅湖平價超市｜daily天虹心選亮點5.｜網購最快30分鐘送達

除了線下購物，超市亦支持天虹到家配送，最快30分鐘送達。如果北上在附近租住民宿或酒店的港人，用App落單同樣方便。不過，配送服務通常有距離限制，可能需要留意住處是否在配送範圍內。

daily天虹心選地址及交通

新店位於羅湖區寶安南路，鄰近多條深圳地鐵線路，交通十分便利，過關後去掃貨非常方便。

daily天虹心選（紅寶店）

地址：深圳市羅湖區寶安南路2139號日豪名園1樓101號底商

交通：距深圳地鐵3號線紅嶺站H口，步行約850米

營業時間：09:00 - 21:00



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