深圳好去處｜搭10路巴士玩轉羅湖福田　打卡四大公園吃遍地道美食

深圳最地道的城市本味，都藏在這趟10路公交裏。



抽一天時間，搭乘深圳10路公交（巴士），一路穿越自然、城野、文化中心、城中村。透過車窗，窺見的是沿途的風景。在光影交錯間，感受這座城市的風土人情。

坐趟深圳10路公交，開啟城市漫遊

想摸透一座城市，不一定非得侷限於傳統的遊覽方式，公交旅行也可以是探索城市角落的最佳方式。

雖然時間長、動線慢，但當公交車穿梭在城市的各個轉角，不同的風貌在眼前流動，聽着報站聲，跟着它拐進不知名的道路，一邊遍覽着城市風景，一邊聽着各種方言交織，城市的煙火氣和奧秘，往往就藏在這慢悠悠的一站又一站裏。

2元即可穿越福田河羅湖，全程共22個站點

10路公交始發於黃埔雅苑公交總站，終於東湖公園南門總站，全程22個上行站點，穿梭福田與羅湖兩區，無論是通勤還是觀光，坐10路公交都很方便。

每天6:00-23:00運營，發車間隔時間短，基本4-5分鐘就有一輛，全程票價2元人民幣，對打工人而言實在太友好啦！

10路公交

運行時間：雙向服務時間為：06:30-23:00

注意事項：

上行線路（福田-羅湖）經過22個站點

下行線路（羅湖-福田）經過21個站點

實行一票制，全程票價2元人民幣



全程途徑4大公園、藝術館、美食村、玩法頗多

10路公交不僅串聯起深圳4大公園：蓮花山公園、中心公園、荔枝公園、東湖公園，還同時經過了中心書城、關山月美術館、地王大廈等一系列文化地標，滿足了綠意與人文雙重遊玩需求。

此外，一路上除了美麗的風景值得駐足，沿途還經過了幾處深圳知名美食村落，在遊玩觀光的同時，還能吃到很多美味小吃，用另一種方式深入體驗這座城市。

10路公交，城市探索指南：風景遊玩篇

1. 中心書城北站

A. 深圳中心書城外廣場：欣賞一場鬱鬱葱葱的小葉欖仁

深圳的春夏季節，翠綠鮮嫩的小葉欖仁便是這個時節的主角之一。

在深圳中心書城的外廣場上，一大片的小葉欖仁將這裏染成了一片綠。來這裏散散步騎騎車，近距離感受下片刻的清涼，將滿眼的綠裝進心裏眼裏，這就是深圳春夏的模樣。

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B. 深圳中心書城：靜下心來自習、辦公、閲讀的好去處

作為全國規模最大的單體書城，中心書城總面積足足有8.2萬平方米，約等於11個足球場那麼大。走進書城，隨處可見低頭閲讀的人，在座位上、階梯上、書架旁，每個隱秘的角落都是人們可以用來享受書海的地方。

書城內設有人文社科、少兒讀物、文創書店、影視等多家主題書店，還貼心配備了許多餐廳、咖啡館供大家就餐休息，吃飽喝足繼續看書！

C. 全國首家24小時書吧：不管多晚來，這裏都為你亮着燈

書城內還設置了全國首家24小時書吧，陪伴無數人度過了一個個難忘又愜意的夜晚，是深圳人心中最温暖治癒的療愈之地。

坐在室內的落地窗前，廣場上翠綠鮮嫩的小葉欖仁映入眼簾，伴着這抹清新的景色，來這過一下午也不覺得枯燥。

D. 蓮花山公園：在公園散步才是「正經事」

蓮花山公園坐落在深圳中心區最北端，因7個山頭相擁，好似一朵盛開的蓮花，得名蓮花山公園。

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說起蓮花山公園，有3大關鍵詞不得不提：相親角、三角梅、鄧小平像，每當春夏季節，園內簕杜鵑花齊齊綻放，這時最適合來蓮花山公園來場野餐，亦或是沿着指引一路抵達山頂，俯瞰福田中軸線的壯麗風光。

寬闊無垠的風箏廣場，也是蓮花山公園最具特色的亮點之一，天氣好的時候，空中飄滿了可可愛愛的風箏，小朋友們盡情在草坪上撒歡奔跑，氛圍很是輕鬆治癒。

2. 關山月美術館2站

關山月美術館：深圳文藝打卡新地標

關山月美術館北依蓮花山，南臨市政廣場，是深圳投資興建的國家公益性美術館，也是深圳核心文化地標之一。

場館內共擁有8個室內標準展廳，二樓常設關山月藝術陳列廳，展陳關山月先生捐贈的813件藝術作品與文獻資料，可以一覽關老在各個時期的作品。一樓各展廳則舉辦各種臨時主題展覽。

3. 園心苑站

深圳中心公園：每次去都能發現新的美

對比起蓮花山公園的高調出名，中心公園則更加安靜平和一些，它更像是一處鬧市中的「世外桃源」，因為太低調沉默而常常被人們忽略。深圳中心公園佔地147公頃，被劃分為5個區域，區域之間各有特色，散步運動、看景玩水，這裏都能找到最適宜的地方。

+ 1

在公園漫步，湖畔河道包裹着中間的綠地，可以一個人肆意享受這片大自然，從A-E一路玩下來，你很難再發現比深圳中心公園玩法還要豐富的公園，除了不靠山、不臨海，這裏濃縮了所有大自然的美。

4. 紅嶺紅包路口

荔枝公園：在這找到了大隱於市的寧靜

荔枝公園，是深圳經濟特區成立後建設的第一批公園，因園內種植的500餘棵荔枝樹而得名。作為深圳最老牌的公園，這裏珍藏了無數羅湖人青葱回憶。

公園中的荔湖是這座公園的名片，湖中央獨成一隅的湖心小島，遊船、荷花、廊橋、餵魚、戲水、野餐……玩法頗多，怎麼都呆不膩。

+ 1

公園裏有湖的地方一定少不了廊橋的身影，其中的攬月橋、浸月橋、飛虹橋依湖而建，漫步在橋上一覽湖景，滿眼都是開闊暢意，走累了隨意找一處長椅休息，享受一段舒服的獨處時光。

5. 地王大廈站

地王大廈：曾經的羅湖「三劍客」依然輝煌

地王大廈，地處羅湖深南東路，總高383.95米，是90年代時期中國最高的地標建築，與京基100大廈、雲啟大廈並稱「羅湖三劍客」。

地王大廈的建築造型靈感源於中世紀西方教堂與中國古代文化中的「通、透、瘦」，外牆鋪設了碧綠色鋼化玻璃，在陽光的照射下，通體發光，經濟上行的模樣啊。

6. 東湖公園南門總站

東湖公園：綠意與光影交織的秘境

坐落在羅湖愛國路上的東湖公園，1961年為紀念修建深圳水庫而建，現在走進去，還能看到匙羹山上那些老建築——紅樓、長廊、華亭，安安靜靜的，帶着點舊時光的味道。

背靠深圳水庫，園內山水相依，有湖泊、古樹、亭台和超大片草坪，四季常青，水流下來匯成一片湖，湖水清澈，在陽光照耀下波光粼粼，可以租艘小船，在湖面上悠然划行，欣賞兩岸風景，也可以抽一下午時間，將自己交給這片湖水，靜靜垂釣。

10路公交，城市探索指南：美食打卡篇

1. 湖貝地鐵站

湖貝新村

湖貝新村，深圳有名的潮汕美食村，這裏有許多海陸豐人經營的小食店，每一家都有獨特的味道，且都價格不貴，是地地道道的潮汕本味。

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這裏的生活氛圍與周邊的鱗次櫛比的高樓大廈截然不同，湖北新村中有慢悠悠的生活情調，20年的老冰店、潮汕人從小喝到大的糖水屋……

2. 黃貝嶺地鐵站4

黃貝嶺村

深圳最好味的美食，都藏在最不起眼的城中村裏，各地美食匯聚在這裏，天天來吃頓頓不重覆，這下終於不用糾結了。

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黃貝嶺村，是深圳最老的城中村之一，從建村至今已有六百多年的歷史，許多最早一批來深圳的打工人，就住在這裏，所以這裏包攬的美食種類十分豐富，每到夜晚，美食小店齊開，別提有多熱鬧了。

透過巴士，看看周邊。

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