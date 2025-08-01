深圳超市70間分布一文看！山姆/盒馬/永輝/Costco 附地鐵站出入口

深圳超市｜深圳大型超市costco｜永輝超市深圳｜香港人向來喜愛北上買餸、行超市，等《香港01》好食玩飛記者為大家整理了逾70間鄰近地鐵站的大型超市，不用怕太陽曬就能直達超市！並附上熱門超市的地鐵路線圖、地鐵站名及出入口，更加插了相關商場的遊玩攻略，即睇下文啦！



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深圳地鐵直達70+熱門超市

北上行超市成為不少港人的週末常態，隨著跨境交通日益便利，加上物價較低，深圳、珠海等鄰近城市的超市與商場，逐漸成為港人掃貨熱點！最廣為人知的有山姆、盒馬鮮生、永輝、華潤萬家、沃爾瑪、Costco、AEON等，因臨近口岸或坐兩個站地鐵已經能抵達又或者是駁通地下街、餐廳雲集而相當受歡迎！

深圳部份交通便利且受歡迎的商場：

深圳超市｜山姆

山姆會員商店（Sam's Club）是美國沃爾瑪（Walmart）旗下的高端會員制倉儲式超市，主打「會員」專屬、精選商品、大包裝、高性價比的購物模式。會籍主要分為2個等級，分別為普通會籍以及卓越會籍，卓越會籍可享額外2%消費回贈、免費洗車、口腔護理等服務。

山姆會員商店（Sam's Club）是美國沃爾瑪（Walmart）旗下的高端會員制倉儲式超市。（資料圖片）

深圳超市｜盒馬鮮生

盒馬鮮生是阿里巴巴集團旗下的一間創新食品超市，以新鮮和便捷為核心賣點。自2016年在上海開設首家店以來，盒馬迅速擴張，深圳已有超過20間盒馬鮮生！超市主打海鮮、進口水果、有機蔬菜等高品質食材，部分門店更設有活鮮水產區，顧客可現場挑選並加工食用。

盒馬鮮生是阿里巴巴集團旗下的一間創新食品超市。（資料圖片）

深圳超市｜永輝

永輝超市是中國連銷零售企業之一，於2001年成立，總部位於福建省福州市。2010年在上海証券交易所上市，超市結合了日用百貨、服裝家電等商品，打造「民生超市」的品牌形象。

永輝超市是中國連銷零售企業之一，於2001年成立，總部位於福建省福州市。（資料圖片）

深圳超市｜華潤萬家

華潤萬家在1984年成立於香港，1990年代進入内地市場。華潤萬家一般以大賣場格局為特色，面積通常在5千平方米以上，商品種類齊全，全深圳超過20間！除了華潤萬家，還有華潤萬家旗下的超市品牌，包括高檔次超市Olé等。

華潤萬家在1984年成立於香港，1990年代進入内地市場。（小紅書@芝士可可酱）

深圳超市｜沃爾瑪

沃爾瑪（Walmart）是全球最大的連銷零售企業，1962年成立於美國阿肯色州，1996年進入中國市場，在深圳開設了第一間沃爾瑪。提供生鮮食品、日用百貨、家電、服裝等不同種類商品。

沃爾瑪（Walmart）提供生鮮食品、日用百貨、家電、服裝等不同種類商品。（捨狐號@粟小賤）

深圳超市｜開市客

深圳首間開市客（Costco）在2024年1月12日正式開業，主打大包裝、高性價比商品，適合家庭或批量採購。超市以會員制形式營運，顧客可以在這裡購買食品、生鮮、家電、服飾、日用品等，包括許多進口商品和Costco自有品牌Kirkland Signature，並提供熱門商品的免費試吃活動，尤其是生鮮、烘焙和零食類。

至於深圳地鐵可直接到達哪些熱門的大型超市，大家不妨參考以下附出站名稱及出入口指示的路線，方便大家逛街！

深圳超市分布｜深圳地鐵【1號線】

山姆會員商店｜鯉魚門站｜D岀口

山姆會員商店｜高新園站｜B岀口

盒馬鮮生｜會展中心站｜C岀口

永輝超市｜坪洲站｜A岀口

永輝超市｜購物公園站｜F岀口

沃爾瑪｜華僑城站｜B岀口

沃爾瑪｜大新站｜C2岀口

沃爾瑪｜寶體站｜B岀口

沃爾瑪｜西鄉站｜B岀口

深圳超市分布｜深圳地鐵【2號線】

山姆會員商店｜僑香站｜A岀口

盒馬鮮生｜灣廈站｜B岀口

盒馬鮮生｜僑城北站｜B岀口

盒馬鮮生｜水灣站｜D岀口

盒馬鮮生｜蓮塘站｜D岀口

盒馬鮮生｜蓮花西站｜B岀口

盒馬鮮生｜燕南站｜A岀口

盒馬鮮生｜黃貝岭站｜A岀口

華潤萬家｜登良站｜E岀口

華潤萬家｜紅樹灣站｜A岀口

華潤萬家｜僑香站｜A岀口

沃爾瑪｜香梅北站｜D岀口

沃爾瑪｜黃貝岭站｜B岀口

沃爾瑪｜燕南站｜B岀口

沃爾瑪｜燕南站｜B岀口

深圳超市分布｜深圳地鐵【3號線】

盒馬鮮生｜益田站｜A岀口

盒馬鮮生｜水貝站｜A岀口

盒馬鮮生｜紅嶺站｜C2岀口

盒馬鮮生｜吉祥站｜D岀口

沃爾瑪｜田貝站｜B岀口

沃爾瑪｜大芬站｜A1岀口

沃爾瑪｜橫崗站｜C岀口

AEON永旺超市｜太安站｜C岀口

AEON永旺超市｜丹竹頭站｜B岀口

深圳超市分布｜深圳地鐵【4號線】

山姆會員商店｜龍華站｜A岀口

盒馬鮮生｜會展中心站｜C岀口

盒馬鮮生｜紅山站｜D1岀口

盒馬鮮生｜清湖站｜D岀口

沃爾瑪｜紅山站｜A1岀口

沃爾瑪｜龍華站｜A／D岀口

Costco｜上塘站｜C岀口

深圳超市分布｜深圳地鐵【5號線】

盒馬鮮生｜寶華站｜B2岀口

盒馬鮮生｜留仙洞站｜A岀口

盒馬鮮生｜坂田站｜D岀口

盒馬鮮生｜黃貝岭站｜A岀口

沃爾瑪｜洪浪北站｜A岀口

沃爾瑪｜黃貝岭站｜B岀口

沃爾瑪｜百鴿籠站｜A岀口

AEON永旺超市｜太安站｜C岀口

深圳超市分布｜深圳地鐵【6號線】

盒馬鮮生｜紅山站｜D1岀口

沃爾瑪｜紅山站｜A1岀口

深圳超市分布｜深圳地鐵【7號線】

盒馬鮮生｜桃源村站｜B岀口

盒馬鮮生｜筍崗站｜A岀口

盒馬鮮生｜沙尾站｜C岀口

沃爾瑪｜赤尾站｜E岀口

沃爾瑪｜田貝站｜B岀口

沃爾瑪｜赤尾站｜E岀口

AEON永旺超市｜太安站｜C岀口

深圳超市分布｜深圳地鐵【8號線】

盒馬鮮生｜黃貝岭站｜A岀口

沃爾瑪｜黃貝岭站｜B岀口

深圳超市分布｜深圳地鐵【9號線】

盒馬鮮生｜南油站｜F2岀口

盒馬鮮生｜靈芝站｜E岀口

盒馬鮮生｜紅嶺站｜C2岀口

永輝超市｜南油站｜E岀口

永輝超市｜上梅林站｜L岀口

沃爾瑪｜園岭站｜A岀口

深圳超市分布｜深圳地鐵【11號線】

盒馬鮮生｜碧海灣站｜B岀口

深圳超市分布｜深圳地鐵【12號線】

盒馬鮮生｜南油站｜F2岀口

盒馬鮮生｜南頭古城站｜D岀口

盒馬鮮生｜靈芝站｜E岀口

盒馬鮮生｜上川站｜E岀口

盒馬鮮生｜懷德站｜A岀口

永輝超市｜南油站｜E岀口

華潤萬家｜南頭古城站｜E3岀口

沃爾瑪｜四海站｜D岀口

沃爾瑪｜上川站｜D岀口

沃爾瑪｜上川站｜D岀口

深圳超市分布｜深圳地鐵【16號線】

沃爾瑪｜尚景站｜B岀口

AEON永旺超市｜愉園站｜C岀口

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