深圳海景飲茶6間推介｜180度無敵海景/K11 ECOAST/44樓俯瞰紅樹林

深圳海景飲茶推介｜近年來不少港人喜歡北上飲茶，《香港01》「好食玩飛」記者整理了6大望海景飲茶推介，有180度無敵海景大廳，湖邊渡假風情等等精緻飲茶地方，其中悅得閒內的裝潢充滿復古嶺南風情，點心精致，超適合打卡。想知更多？即睇下文啦！



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深圳海景飲茶【1】 觀海（前海港灣店）——超大露台直觀摩天輪地標

老牌高檔粵菜館「觀海酒家」在歡樂港灣西岸設有分店，地理位置極佳，餐廳最大的亮點是能直面一線海景，並能正面飽覽深圳地標「灣區之光」摩天輪。 觀海主打高級精緻粵菜與新派早茶點心，這裡的點心擺盤精美，網民推薦脆皮BB鴿、水晶蝦餃皇和金不換鳳爪。

觀海（前海港灣店）

地址：新安街道寶興路海濱社區西岸商業街歡樂港灣18號3樓

人均消費：＄300



深圳海景飲茶【2】 悅得閒 粵菜點心(海上世界店）——即點即蒸復古嶺南風廣式茶樓

悅得閒是深圳近年非常火爆的網紅連鎖廣式茶樓，主打全天候即點即蒸的平民飲茶文化。海上世界店位於蛇口充滿異國風情的海上世界街區，鄰近明華輪與海濱長廊。店內裝潢則充滿復古嶺南風情，設有中式燈籠與雕花木門。食物方面，性價比極高，點心種類豐富，例如招牌四喜蝦餃王、乳鴿等等。不過，基本上中午時間已經滿人，建議提前拎籌。

悅得閒 粵菜點心(海上世界店）

地址：深圳市南山區招商街道海上世界C區L1-112

人均消費: $150



深圳海景飲茶【3】華僑丹桂軒——湖畔戶外露台高端粵菜

丹桂軒是深圳非常老牌且經典的港式粵菜酒樓，走傳統高端酒樓路線，其中最具代表性的華僑城店坐落在華僑城生態園區的燕棲湖畔，擁有絕美的湖光山色與綠意盎然的度假風情，設有戶外露台座。另外，它的點心做工精細，招牌必點包括水晶蝦餃皇以及各式精緻腸粉、燒賣，適合喜歡清靜的茶客。

華僑丹桂軒

地址：華僑城華僑城香山中街波托菲諾會所1樓

人均消費：$150



深圳海景飲茶【4】宴鵬城——180度無敵海景大廳

宴鵬城位於蛇口太子灣全新矚目的地標K11 ECOAST，餐廳擁有180度無敵海景大廳，落地玻璃窗外就是藍天大海，飽覽整個太子灣口岸。宴鵬城主打全天手工點心、精緻粵菜與海鮮，是深圳新晉的頂級海景嘆茶與宴請勝地。

宴鵬城

地址：蛇口太子灣新世界文化購物坊北館6樓603

人均消費： $105



深圳海景飲茶【5】 桂亭·臻品粵菜府（福田口岸店）——俯瞰紅樹林濕地／深圳灣海景

桂亭是一家高空灣景餐廳，從44樓向下俯瞰，可以看到紅樹林濕地保護區、深圳灣海景、及香港米埔的景色。招牌必點有功夫乳鴿、鮑汁鳳爪等高檔茶點，除了精緻的粵式點心，粵菜也極受歡迎。大家若想一邊在高空俯瞰紅樹林與海灣一線景致，一邊優雅地喝茶，必定選擇這裡。

+ 1

桂亭·臻品粵菜府（福田口岸店）

地址：紅樹灣壹號A棟UrCove逸扉酒店44樓

人均消費：$210



深圳海景飲茶【6】 南海小廚 —明華輪日夜景色

同樣也是位於海上世界廣場，靠窗的位置擁有一大面落地玻璃窗，可以欣賞到海上世界的經典地標明華輪和廣場上的景色。日間採光極佳，黃昏時還能捕捉到夕陽景色。除了精緻點心，他們的果木深井燒鵝、東海大黃魚等粵式大菜也非常出名。

南海小廚

地址：深圳市南山區招商街道望海路1128號海上世界B區036號

人均消費：＄151－300



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