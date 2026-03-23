深圳灣飲茶8大推介｜人均￥55！點心即叫即蒸　必試叉燒酥+蝦餃王

深圳灣飲茶好去處｜深圳灣飲茶推介2026｜深圳灣口岸高性價比早茶8間｜周末北上歎早茶又怕踩雷？《香港01》好食玩飛頻道為你精選8間深圳灣口岸附近、高性價比茶樓！人均僅需幾十元人民幣，用料也十分足，出關後步行或短程打車幾分鐘即達，馬上來看看有沒有你的心水！



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深圳灣飲茶推介【1】鼎Dimlar（深圳灣店）—性價高

鼎Dimlar藏在深圳灣的低調粵式小館，門店環境復古高級，拍照打卡都很適合，現點現蒸，性價比超高，必點鮮蝦雲吞麵，竹升麵彈牙爽滑，雲吞有成隻Q彈鮮蝦，咬開鮮汁爆發。各式腸粉滑嫩透亮，米香與醬香完美融合，店內的其他茶點：長腳蟹小籠包、叉燒酥也很值得一試。

地址：深圳市南山區後海大道2333號海月花園1樓

交通：地鐵2號線海月站A口出



深圳灣飲茶推介【2】華苑壹號（歡樂海岸店）—

華苑壹號是開在歡樂海岸20年老字號的粵式早茶，鄰近歡樂海岸商圈，飲茶後可去商場行街，該店食材每日新鮮採購，堅持手工現做點心，品質穩定。推介的特色茶點包括水晶蝦餃皇、金不換鳳爪、脆皮BB鴿、沙爹蒸金錢肚等經典點心，用料扎實，分量充足。

地址：深圳市南山區濱海大道3001號歡樂海岸購物中心3樓

交通：地鐵2號線紅樹灣站D口出



深圳灣飲茶推介【3】御家悅而·小茶樓（後海匯店）

御家悅而主打廣式點心，人均￥55至￥75，除了招牌蝦餃王和燒賣還可以試試蔥香忌廉芝士貝果，芝士奶香混合蔥香，還有女皇葡撻外皮酥到掉渣，內餡滑溜，搭配一杯鴨屎香檸檬茶，清爽解膩，深受年輕人歡迎，是隱藏的高性價比之選！

地址：深圳市南山區海德三道199號後海匯B1層

交通：地鐵2號線登良站B口



深圳灣飲茶推介【4】逸八仙（深圳灣睿印店）

深圳逸八仙主打西關風情粵式早茶，有很多傳統點心，千層糕、灌湯餃，另外八仙乳鴿、燒鵝皮脆肉嫩亦大受歡迎，該店裝修古典懷舊，餐具特別似八十年代自家裡的瓷器，各種仙人圖案，讓你沉浸式復古奢華體驗，華麗吊燈裝修。

地址：南山區白石三道深灣匯雲中心四期G座

交通：地鐵11號線紅樹灣南站E口



深圳灣飲茶推介【5】蘩樓（南山信和廣場店）

蘩樓可說是深圳茶樓的天花板！長期霸佔大眾點評的熱門榜，全部點心都即叫即蒸，份量足料，價錢非常實惠。必食招牌菜有香脆蝦米紅腸，紅米腸的外皮煙煙韌韌，中間有一層炸網，而入面的蝦仁爽口彈牙，口感豐富！

地址︰南山區南油南海大道2088號信和廣場3樓

交通︰深圳地鐵南油站F2出口



深圳灣飲茶推介【6】觀海——海景歎茶、鄰近深圳灣口岸！

深圳老牌粵菜館「觀海酒家」有多間分店，其中一間坐落於深圳人才公園附近，設有露台可以眺望深圳城景及海景，非常寫意。餐廳與傳統酒樓不同，裝修較為時尚優雅，但仍有不少傳統點心，例如蝦餃、蒸鳳爪、籠仔糕和紅米腸等等。

觀海（深圳灣壹號店）

地址：南山區后海中心路3088號深圳灣1號南區3樓301-303

交通：深圳地鐵人才公園站B1出口



深圳灣飲茶推介【7】蔡瀾港式點心（萬象天地店）

由著名美食家蔡瀾開設的點心餐廳「蔡瀾港式點心」位於萬象天地，地點方便之餘，點心更是主打港式口味，深受港人歡迎。相比平時的茶樓，餐廳氛圍更像茶餐廳，走新式路線，亦常有新菜品，適合喜歡新口味的大家。必食有酥皮山楂叉燒包、馬拉糕、賽螃蟹風眼餃子。

蔡瀾港式點心（萬象天地店）

地址：南山區深南大道9668號萬象天地B1層

交通：深圳地鐵高新園站A出口



深圳灣茶樓推介【8】陶陶居 (海岸城店)

陶陶居是廣州百年老字號，在南山區海岸城及萬象天地都有分店，品質相當有保證。而且店舖環境、裝潢都非常舒適，除了點心外，粵菜也相當出色，必食點心有陶陶居大蝦餃、酥皮水牛奶菠蘿包，以及創新的冰鎮咕嚕肉！

陶陶居酒家(海岸城店)

地址：深圳南山區文心五路33號海岸城中心5樓517號

交通︰深圳地鐵後海站E2出口



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