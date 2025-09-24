南山飲茶推介10間｜蝦餃皇必吃！即點即蒸／近地鐵站／海景歎茶

深圳飲茶平靚正｜深圳飲茶推介2025｜南山區飲茶推介10間｜深圳有不少大件夾抵食的茶樓、餐廳，最啱周末北上的港人！今次《香港01》為大家搜羅了10間位於南山區的茶樓，馬上往下看看吧！



南山區飲茶推介【1】點都德（海岸城店）

點都德是廣州老字號，在深圳多區也有分店，由於價值親民、質素穩定，CP值超高，因此大受歡迎。更以「全天候茶市」、傳統「即點即蒸」手作點心而聞名！當中最多人推介的人氣點心就是金牌蝦餃皇、金沙海蝦紅米腸、蜜汁叉燒包！

點都德（海岸城店）

地址︰南山區文心五路33號海岸城購物中心西區1樓172號鋪

交通︰深圳地鐵後海站E2出口



南山區茶樓推介【2】蘩樓（南山信和廣場店）

蘩樓可說是深圳茶樓的天花板！長期霸佔大眾點評的熱門榜，全部點心都現點現蒸，份量足料，價錢非常實惠。必食招牌菜有香脆蝦米紅腸，紅米腸的外皮煙煙韌韌，中間有一層炸網，而入面的蝦仁爽口彈牙，口感豐富！

蘩樓（南山信和廣場店）

地址︰南山區南油南海大道2088號信和廣場3樓

交通︰深圳地鐵南油站F2出口



南山區茶樓推介【3】鳳凰樓(雲城萬科里)

鳳凰樓是老牌的早茶店，同時獲不少小紅書網民極力推介，入店幾乎都要排隊。店內的點心都是即點即蒸，味道相當好！入店必食點心有水晶鮮露筍蒸蝦餃、沙爹金錢肚、XO醬蒸鳳爪。不過也有網民反映CP值不高，因為除了茶位費，還要加10%服務費。

+ 2

鳳凰樓(雲城萬科里)

地址：南山區打石二路雲城萬科里購物中心4樓6號

交通：深圳地鐵留仙洞站A出口



南山區茶樓推介【4】金翠皇宮（科技園店）

金翠皇宮的點心口味地道，而且點心製作手法傳統，入店必吃的金翠蝦餃皇不單皮薄蝦多，而且蝦非常鮮甜。而且價錢不貴，CP值高。除了早午市點心出色，晚市的小炒、燒味、海鮮都大受歡迎，當中皮脆肉嫩的脆皮乳鴿更是必點的招牌菜！

金翠皇宮（科技園店）

地址：南山區科技園科苑路訊美科技廣場3號樓2樓

交通︰深圳地鐵線深大站A4出口



南山區茶樓推介【5】陶陶居 (海岸城店)

陶陶居是廣州百年老字號，在南山區海岸城及萬象天地都有分店，品質相當有保證。而且店舖環境、裝潢都非常舒適，除了點心外，粵菜也相當出色，必食點心有陶陶居大蝦餃、酥皮水牛奶菠蘿包，以及創新的冰鎮咕嚕肉！

陶陶居酒家(海岸城店)

地址：深圳南山區文心五路33號海岸城中心5樓517號

交通︰深圳地鐵後海站E2出口



南山區飲茶推介【6】蔡瀾港式點心（萬象天地店）——港式口味

由著名美食家蔡瀾開設的點心餐廳「蔡瀾港式點心」位於萬象天地，地點方便之餘，點心更是主打港式口味，深受港人歡迎。相比平時的茶樓，餐廳氛圍更像茶餐廳，走新式路線，亦常有新菜品，適合喜歡新口味的大家。必食有酥皮山楂叉燒包、馬拉糕、賽螃蟹風眼餃子。

蔡瀾港式點心（萬象天地店）

地址：南山區深南大道9668號萬象天地B1層

交通：深圳地鐵高新園站A出口



南山區飲茶推介【7】春滿園——彈牙蝦餃皇超有肉汁

春滿園位於福田區，是深圳的老牌早茶店。茶樓一大特色是裝有超大高清螢幕，供客人一邊享受早茶一邊看電視節目。雖然點心款式不算多，但勝在每款質素高。其中蝦餃皇幾乎是每桌必點。蝦餃大大粒，而且肉質爽口彈牙，還有滿滿的湯汁。如果想吃新派點心，亦不妨試試海膽豬肉小籠包。

春滿園

地址：深圳市南山區南海大道粵海大廈1-3樓

交通：深圳地鐵南油站C2出口



南山區飲茶推介【8】觀海——海景歎茶、鄰近深圳灣口岸！

深圳老牌粵菜館「觀海酒家」有多間分店，其中一間坐落於深圳人才公園附近，設有露台可以眺望深圳城景及海景，非常寫意。餐廳與傳統酒樓不同，裝修較為時尚優雅，但仍有不少傳統點心，例如蝦餃、蒸鳳爪、籠仔糕和紅米腸等等。

觀海（深圳灣壹號店）

地址：南山區后海中心路3088號深圳灣1號南區3樓301-303

交通：深圳地鐵人才公園站B1出口



南山區飲茶推介【9】粵味天湘——新派粵菜／必試春笋雪糕

吃膩了傳統點心，想試試新口味的朋友，不妨嘗嘗「粵味天湘」這家新派的茶樓。茶樓有不少結合了傳統點心的創意料理，如四味蝦餃皇、梨形鹹水角等。另外，也有一些賣相趣怪，適合打卡的甜點，如仿傚「中國華潤大廈」的造型設計的春笋雪糕，外層為朱古力脆皮，包裹著芒果雪糕，口感十分豐富。

粵味天湘

地址：南新路科創中心F公寓二樓

交通：深圳地鐵荔林站C出口



南山區飲茶推介【10】華洋酒樓——堅持傳統推餐車放茶點

位於蛇口的華洋酒樓，屹立在深圳30多年，多年來保持推餐車放茶點的傳統，滿滿的老情懷！茶樓最早7:30便開業，是名符其實的「歎早茶」之選。必點菜式包括蝦餃皇、蒸鳳爪、紅米腸等等。此外，茶樓亦鄰近深圳景點「海上世界」，吃飽去走走也不錯！

華洋酒樓

地址：南山區蛇口水灣路14號

交通：深圳地鐵水灣站C出口



