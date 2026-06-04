搭飛機｜空姐揭5大乘客惡夢行為!換SIM卡、戴AirPods隨時一去不返

搭飛機｜空姐｜搭飛機無所事事，大家是不是也會戴上藍牙耳機聽歌，或者順手更換目的地的SIM卡？近日有空姐在Threads發文，列出乘客經常犯的5項行為，尤其在機上更換SIM卡，這些微小物件一旦不小心跌到座位底下，會讓空服員超崩潰！想避免成為空姐的眼中釘？即睇下文啦！



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搭飛機｜空服員揭5大超怕乘客機上行為：應避免換SIM卡

近日，有台灣空姐在Threads發文，勸喻乘客在機上避免使用藍牙耳機、更換SIM卡、拆卸飾物、分類藥物以及隨意擺放貴重證件等5個行為。

她指出，由於飛機座位的底部空間狹小、光線昏暗，而且藏有許多縫隙，這類體積超小或零碎的物件一旦不小心掉落，極容易卡在深處難以尋回。

她表示，雖然空服員會盡力協助乘客，但尋找SIM卡或耳環這類微小物品過程讓人十分崩潰。她提醒，乘客在機上務必先將零碎物品妥善收好。

空姐在Threads發文，勸喻乘客在機上避免使用藍牙耳機。（AI生成圖）

網民留言：AirPods直接找不回、牙套藏在餐車

貼文曝光後，部分網民留言表示自己有同樣經歷，「AirPods丟了直接找不回來」，「上次旅行下機前見到別人在照地板找Sim卡」。對於給空服員帶來麻煩，有網民直言，認為在飛機上做這種行為，要是真的有損失也只能說是活該。也有同樣是空服員的網民分享經歷，「有乘客試過將牙套漏了在餐盤，最後餐車找回來。」

搭飛機｜另2大乘客常見行為惹空服員不爽

除了上述幾項行為，早前，美國一名從事空服工作5年的女子Cher Killough也分享了幾件讓人討厭的乘客行為。據《紐約郵報》報導，Cher在TikTok發文指出，自己從業以來最不能接受坐在中間位置的男性乘客開腿，因為這樣會嚴重侵佔隔壁旅客的空間，非常不尊重他人。

美國從業5年的空姐表示，搭飛機時應該注意不要影響到其他人，有些行為嚴重到她認為等同違法程度。（TikTok@cherdallas）

另外她也提到，由於客艙空間有限且環境密閉，如果乘客搭機前噴了過於濃烈的香水，或是散發強烈體味，都很容易讓附近的旅客感到不適。她無奈表示，飛機上的空氣本來就容易令人頭暈不適，若再加上這些難聞的氣味，對旁人而言簡直是雙重打擊。

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