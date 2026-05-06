航班揭秘｜飛機上別點咖啡　前空姐曝7大潛規則　週二機票更便宜

一名外國前空姐分享了７個不可不知的搭機秘辛，包含不喝任何熱咖啡或熱茶、不要赤腳、衣著得體，以及如何找到最便宜的航班等注意事項，請旅客多加留意！



根據《紐約郵報》報導，曾任職達美航空（Delta Airlines）的空服員Elizabeth近日在Tiktok上傳影片揭密機上不為人知的秘密，首先提及行李箱之所以容易遺失，很可能是旅客沒有取下舊的行李標籤所致，接著又提到有關飛機上7個重要注意事項。

坐飛機7注意事項（01製圖）

飛機上要注意的7個方面

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1. 不要喝任何熱咖啡或熱茶

由於機上裝熱飲的茶壺通常不會更換，甚至會出現發霉跡象，所以建議搭機喝水就好。

2. 別拿冰塊

機上存放冰塊的冰庫相當不衛生，不僅可能接觸到浴室等不衛生的表面，就連拿來挖取的勺子也未清洗過，導致會有高機率存在細菌和大腸桿菌。

3. 衣著得體

若想獲得空服員的特殊待遇，就務必穿著得體，因為他們多半會注意乘客的服裝，如果看上去得體，就可能獲得座位升等或免費飲料，切勿穿著運動褲和連帽衫上機。

4. 贈送禮物

由於空服員不能接受小費，因此如果給他們寫一張漂亮的紙條，並附上小禮物如一袋糖果，也可能會得到一些特殊待遇。

5. 詢問零食

如果想要吃零食，可以直接向空服員詢問索取，就有可能得到多樣又大把的零食。

6. 別赤腳去廁所

上廁所時不要脫鞋或脫襪子，因為這種行為相當不衛生。

7. 便宜機票

空服員透露，想搭便宜航班，可以把握周二出發，通常會相對經濟實惠，並切記搜尋廉價航班時，務必清除搜尋記錄。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：搭飛機千萬別點咖啡、加冰塊！前空姐曝7大航空業秘辛，買機票「選這天」最便宜】