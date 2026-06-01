坐飛機｜飛機窗口位增皮膚癌風險！紫外線高地面4倍專家教防曬7招

坐飛機窗口位致癌！不少人搭飛機喜歡坐窗口位，皆因可以觀賞高空風景，但原來隨時會增加致癌風險？據英國媒體《TYLA》報道，高空紫外光比地面強3-4倍，即使是60分鐘的短途航班，人體所吸收的紫外線輻射量，已相等於躺在太陽燈床暴曬20分鐘！經常去旅行、出埠的朋友，以下專家教路的防曬7招，記得留意！



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坐飛機窗口位60分鐘 等同被太陽燈床暴曬20分鐘

英國媒體《TYLA》引述空姐Aislinn Swain在社交平台上的分享，指出在短途航班上坐在窗口位60分鐘所吸收的紫外線輻射量，等同於躺在室內太陽燈床（Tanning bed）上暴曬20分鐘！

高空UVA強度比地面高出三倍 增皮膚癌風險

報道同時引述了皮膚癌基金會（The Skin Cancer Foundation）及英國曼徹斯特大學（University of Manchester）的研究解釋，雖然飛機的機艙窗戶能夠有效阻隔UVB（中波紫外線），但卻無法過濾會增加患皮膚癌風險的UVA（長波紫外線）。在飛行高度上，UVA強度甚至可能比地面上的強度高出三倍。這也是為什麼機艙服務員及機師患上黑色素瘤（皮膚癌的一種）的機率比一般人高一倍的原因。

雖然飛機的機艙窗戶能夠有效阻隔UVB，但卻無法過濾會增加患皮膚癌風險的UVA。（小紅書@還可以）

搭飛機機程短則也要一小時，在沒有Wi-fi的情況下，不少人為了打發時間，總會想望望窗外風景解悶。如果真的避免不了坐在窗邊位，以下由專家建議的7大防曬措施，去旅行前必看！

防曬方法｜旅行防曬7大方法

旅行防曬方法【1】登機前15分鐘塗防曬

以為到達目的地塗防曬就得？這樣做都只是「臨急抱佛腳」！美國皮膚科醫學會（AAD）指出，由於防曬霜需要時間發揮作用，接觸陽光前15分鐘就應塗抹。因此，如果坐飛機時有機會被陽光照射，就應提早在登機前就要塗上防曬。

旅行防曬方法【2】定時補塗防曬

防曬霜的功效會隨時間減弱，機艙內乾燥的空氣也會令防曬成分漸漸流失。專業護膚專家Alexis Robertson提醒，為防止紫外線傷害皮膚，應定時補塗防曬。如果是長途飛行，則應每一至兩小時補塗一次。

防曬霜的功效會隨時間減弱。（Unsplash）

旅行防曬方法【3】穿著具備UPF功能的長袖衣物

除了要塗防曬，另一個有效的方法是穿著長袖衫褲。皮膚癌基金會指出，穿著密實衣物比依賴防曬的化學成分更為可靠及持久。建議選擇具備「紫外線防護指數（UPF）」的衣物，UPF50+的布料能阻擋高達98%的紫外線。

旅行防曬方法【4】戴標有100%防紫外線的太陽眼鏡

紫外線不但會傷害皮膚，更會傷害眼睛。美國眼科醫學會（AAO）警告，長時間暴露在紫外線下，會增加患上白內障及眼部腫瘤的風險。因此，建議大家在機艙內若長期被陽光照射，應佩戴標有100%防紫外線的太陽眼鏡。

建議在機艙內若長期被陽光照射，應佩戴標有100%防紫外線的太陽眼鏡。（《特務打爆機》劇照）

旅行防曬方法【5】不要忽略耳朵、腳背和腿部

很多人塗防曬只塗臉部、頸部和手等大面積外露的皮膚，但其實耳朵、腳背和腿部也非常容易曝露在陽光之下。美國皮膚科醫學會提醒，在所有未被衣物遮蓋的皮膚都應塗抹防曬霜，包括耳朵、腳背和腿部。

旅行防曬方法【6】塗抹具防曬系數（SPF）的潤唇膏

機艙環境乾燥，嘴唇極易甩皮甚至受紫外線傷害。美國皮膚科醫學會建議，為了保護嘴唇，應塗抹防曬係數至少為SPF30的潤唇膏。

為了保護嘴唇，應塗抹防曬係數至少為SPF30的潤唇膏。（小紅書@海洋館在逃）

旅行防曬方法【7】拉下遮光板

最直截了當的方法，就是拉下遮光板！約翰霍普金斯大學醫學院皮膚病學助理教授Elisabeth G. Richard建議，坐白天飛行的飛機時，除了要登機前塗上防曬，盡可能還是拉上遮光板。

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