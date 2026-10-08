新皇崗口岸好去處10大｜消息指10.12早上啟用！地鐵直連商場+景點

新皇崗口岸好去處｜港人北上又有新打卡好去處！備受兩地市民關注的新皇崗口岸據報於下周一（12日）早上6時30分啟用，新口岸除了維持24小時全日通關外，更將首度落實「一地兩檢」，通關時間由以往的30分鐘大幅縮短至5分鐘！最吸引的是，出關後可以直接轉乘深圳地鐵，免卻以往多次轉車的轉折，輕鬆直達各大購物商場與打卡景點。《香港01》好食玩飛記者為大家整理了新皇崗口岸的周邊玩樂懶人包，一文睇清必去商場與景點！



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新皇崗口岸｜出關地鐵直達！精選商場、景點推介

新口岸啟用後，透過出關後的深圳地鐵7號線等線路，可輕鬆玩轉福田及羅湖等多個熱門商圈。

皇崗口岸好去處｜01. 萬象食家——美食大本營！4萬呎盒馬鮮生旗艦店

從新皇崗口岸乘搭地鐵7號線約15分鐘，即可直達筍崗站的美食大本營萬象食家！這個商場以市集和美食為主題，場內最吸睛的是佔地達4萬平方呎的盒馬鮮生旗艦店，大批新鮮海鮮、當季水果任你挑，更有每日現場即製的煙韌麻糬波波和爆漿瑞士卷等大熱手信。這裡更齊集了多間榮獲黑珍珠及米芝蓮推薦的高質餐廳、網紅茶飲與正宗潮汕火鍋，絕對有適合你的美食！

萬象食家

地址：深圳市羅湖區梅園路71號

交通：深圳地鐵7號線「筍崗站」A出口直達



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新皇崗口岸好去處｜02. 福田星河COCO Park——福田最強戶外露天商圈！西塔老太太烤肉與人氣酒吧街

提到福田最強商圈，不得不提極受港人歡迎的星河COCO Park！整個商場圍繞中央大型戶外廣場設計，採光與空間感極佳，行得非常舒服。商場內進駐了西塔老太太烤肉、麻六記等長龍大熱食肆，由朝到晚都能滿足你的胃口。此外，這裏的露天酒吧街如1號酒館、RMK等都很出名，配合口岸24小時通關，非常適合與朋友夜晚小酌放鬆。

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福田星河COCO Park

地址：深圳市福田區福華三路268號

交通：深圳地鐵1號線 / 3號線「購物公園站」C出口直達（可從皇崗口岸站搭乘7號線至「石廈站」轉乘3號線）



新皇崗口岸好去處｜03. 福田水圍夜市——越夜越精彩！24小時通關必去掃街天堂

想感受深圳最地道的夜市文化，緊鄰口岸的水圍村絕對是首選，配合新口岸24小時全天候通關，就算玩到凌晨都不怕！水圍夜市一到入夜就非常熱鬧，整條街開滿了地道小吃攤檔，由香氣四溢的烤冷麵、熱辣辣的串串香、鑊氣十足的潮汕打冷，到各式各樣的中式糖水都一應俱全。這裏的食物不僅種類極多，最重要是價錢非常平民、夠貼地，不論是上去揼骨後想吃宵夜，還是回港前想填飽肚子，來這裡掃街就最適合不過！

福田水圍夜市

地址：深圳市福田區水圍村雙擁街附近

交通：深圳地鐵7號線「皇崗村站」B2出口，步行約711米



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新皇崗口岸好去處｜04. 深圳市當代藝術與城市規劃館——極高科技感免費打卡聖地

如果喜歡影相打卡，這座充滿未來主義、科幻感極強的建築絕對不能錯過！館內主要展出許多抽象派的當代藝術作品，以及介紹深圳的城市規劃。這裏最厲害的是其建築外觀和室內空間，採用了大量流線型的金屬與玻璃設計，線條交錯錯落，光影效果一流，基本上隨手一拍都能拍出極具冷峻高科技感的視覺大片。最吸引的是這裡可以免費入場，不過大家記得要提早1至2天在官方微信公眾號預約換票，出發前不妨先放入必去清單！

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深圳市當代藝術與城市規劃館

地址：深圳市福田區福中路184號

交通：深圳地鐵4號線「少年宮站」A2出口，步行約250米（可從皇崗口岸站搭乘7號線至「福民站」轉乘4號線）



新皇崗口岸好去處｜05. 星空園——全免費太空主題親子放電樂園

這個位於福田區、完全免費入場的星空園就是各位家長帶小朋友的放電樂園！樂園以太空為主題，園內設置了各式各樣以飛碟、火箭、衛星為造型的攀爬架、巨型滑梯和鞦韆等遊樂設施。現場還規劃了密林漫步道和休息區，設施新淨安全，家長們可以安心在旁邊坐著休息兼看顧，是一家大小北上享受親子樂的絕佳好去處！

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星空園

地址：深圳市上步中路與筍崗西路交匯處（體育南社區公園）

交通：深圳地鐵6號線「體育中心站」A3出口步行約50米（可從皇崗口岸站搭乘7號線至「八卦嶺站」轉乘6號線）



新皇崗口岸好去處｜06. 深業上城——室內放電首選！超大MELAND親子樂園＋兒童職業體驗館

帶小朋友北上想避開大太陽，去商場室內放電就最適合！深業上城絕對是個隱藏版的兒童玩樂天堂，商場內引入了超大型的室內親子樂園MELAND CLUB，裡面有幾層樓高的巨型滑梯、波波池和迷宮攀爬架，設施非常豐富；這裡還有兒童職業體驗館，可以讓小朋友扮演醫生、消防員或模擬駕駛，保證玩到不捨得走。除了室內玩樂區，商場還有很多食肆與商鋪，設計感十足，家長們陪玩之餘，還可以順便幫小朋友拍下不少好看的打卡靚相！

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深業上城

地址：深圳市福田區皇崗路5001號

交通：深圳地鐵10號線「冬瓜嶺站」E出口直達（可從皇崗口岸站搭乘7號線至「福民站」轉乘10號線）



新皇崗口岸好去處｜07. 錦繡園——城市中的古典園林

如果想避開人潮，找個清靜的地方散步放鬆，這個隱藏在鬧市之中的小蘇州絕對是寶藏好去處！錦繡園是深圳少有完美還原蘇州園林風貌的公園，園內亭台樓閣、小橋流水一應俱全，中央更設有一個超大錦鯉池。這裡最適合帶小朋友來一邊餵魚、一邊認識傳統中式建築，也是帶長輩散步打卡的絕佳地點。最重要是這裡完全免費、免預約，出關搭地鐵一條線即達，非常方便！

錦繡園

地址：深圳市福田區三龍花園附近

交通：深圳地鐵7號線「皇崗村站」E出口步行約750米

門票：免費（免預約）

開放時間：06:00-18:00



新皇崗口岸好去處｜08. KK TIME——水貝唯一大型綜合商場！百間人氣餐飲＋MELAND兒童樂園

從新皇崗口岸乘搭地鐵7號線即可直達洪湖站的超大型地標商場KK TIME！這裏規模龐大，場內齊集了港人北上必食的79號漁船海鮮、潤園四季椰子雞、八合里牛肉火鍋等多間排隊名店，地下美食街區連霸王茶姬、瑞幸咖啡等網紅茶飲都一應俱全。此外，商場還設有大型MELAND CLUB兒童樂園、星際傳奇遊樂場、電影院及按摩推拿店，不論是帶小朋友放電還是去放鬆，都是週末休閒的絕佳首選！

KK TIME

地址： 深圳市羅湖區文錦北路與水貝二路交叉口東南角

交通： 深圳地鐵7號線「洪湖站」D出口，步行約460米



新皇崗口岸好去處｜09. 洪湖公園——必去賞荷聖地！百萬朵荷花海＋絕美落羽杉綠道

從新皇崗口岸乘搭地鐵7號線即可直達洪湖站，出站便能到達有「千湖之湖」美譽的洪湖公園！這裏是深圳最著名的荷花主題公園，每逢夏季花期，超過15萬平方米的巨型荷塘便會有逾百萬朵、多達700種荷花同時盛開，場面非常壯觀。即使不是荷花季前往，公園園內佈滿各式各樣的花草樹木，無論任何季節也能看到優美的景色，還設有環湖綠道與特色湖畔書吧，非常適合帶一家大小來散步兼影靚相！

洪湖公園

地址： 深圳市羅湖區文錦北路2023號

交通： 深圳地鐵7號線「洪湖站」A出口，步行約200米

門票： 免費（免預約）



新皇崗口岸好去處｜10. 翠竹公園——打卡貓貓山+免費森林浴

翠竹公園是深圳唯一以「竹」為特色的主題公園，園內竹林密布，漫步其中頗有日本京都嵐山竹林小徑的風情。公園劃分了引泉聽琴、森林浴等6大區域，隨處可見以竹為主題的繪畫與浮雕，非常適合前來散步吸氧。最特別的是，翠竹公園更有「貓貓山」的稱號，沿途會偶遇不少親人的可愛小貓，絕對是文青打卡與貓奴們不容錯過的好去處！

翠竹公園

地址： 深圳市羅湖區翠竹路1078號

交通： 深圳地鐵7號線「田貝站」A出口步行約5分鐘

門票： 免費（免預約）



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