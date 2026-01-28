新皇崗口岸6亮點｜年內啟用！5分鐘通關+連接5地鐵綫、10+商場

新皇崗口岸｜深圳新皇崗口岸聯檢大樓工程進展理想，主體已完成封頂及內外裝修，預料將於今年2026年內正式啟用。《香港01》好食玩飛記者整合了新舊口岸的差異，歸納出新皇崗口岸的6大升級重點，包括採用全新的「合作查驗、一次放行」模式、建築設計特色及更完善的地鐵接駁網絡。想知道新口岸有哪些亮點？即看下文！



新皇崗口岸聯檢大樓主體已經封頂，預料將於今年（2026年）內正式啟用。（Aedas圖片）

皇崗口岸是深港唯一實行24小時旅檢通關的大型陸路口岸，自2019年正式啟動重建工作。近日，民建聯實地視察施工進展，指出新聯檢大樓主體結構已經封頂，外牆及內部裝修亦已完工，預料於今年（2026年）內正式啟用。新口岸將落實「合作查驗、一次放行」模式，實現「一證過關」，預計每日通關人流可達約20萬人次。

皇崗新口岸亮點【1】「合作查驗、一次放行」縮短通關時間至5分鐘

現時皇崗口岸採用「兩地兩檢」制，市民及旅客需分別在深圳及香港，上下車兩次，進行兩次過關查驗。

新皇崗口岸啟用後，將全面採用「合作查驗、一次放行」模式，並設有 90 個查驗櫃台。市民及旅客只需排一次隊，即可一次過完成兩地通關手續，免卻以往重複上下車及轉乘的不便。預計通關時間將由以往的半小時大幅縮短至約5分鐘，為市民帶來極大便利。

新皇崗口岸啟用後，將採用「合作查驗、一次放行」政策，縮短通關時間至5分鐘。（香港01圖片)

皇崗新口岸亮點【2】「合作查驗、一次放行」減省檢查時間

新皇崗口岸實施「合作查驗、一次放行」過關模式，市民由香港前往內地只需使用回鄉證、內地返港則只需使用身份證。全程只需排隊一次，對比現時檢查兩證將會減省通關時間。

本港入境處表示系統的資料不會交給內地，若市民若希望使用這項服務，需要自行向內地部門預先登記，同意內地獲取相關資料。

在「合作查驗、一次放行」制下，市民經新皇崗口岸由香港前往內地時，只需使用回鄉證即可通關。（資料圖片）

皇崗新口岸亮點【3】採用未來式設計

皇崗新口岸新聯檢大樓採用未來式設計，樓高10層，地面及地底各5層。除了供巴士及私家車使用外，更已預留空間接駁港深兩地的鐵路，包括香港的北環綫支線及深圳地鐵，日後前往新口岸交通將更方便。

皇崗新口岸新聯檢大樓採用未來式設計，樓高10層，地面及地底各5層。（Aedas圖片）

皇崗新口岸亮點【4】連接5條地鐵綫路

現時皇崗口岸僅連接深圳地鐵7號綫，未有連接香港的地鐵綫，如市民需從口岸前往香港各地，就要乘坐皇巴士、專營巴士、專線小巴、直通巴等。

而新口岸預計將連接5條地鐵綫路，包括深圳地鐵7號綫及港鐵北環線支線，估計亦有20號綫、22號綫及高鐵，將提供更多交通方法供市民選擇。

現時如市民需從皇崗口岸前往香港各地，就要乘坐皇巴士、專營巴士、專線小巴、直通巴等。（圖片來源：皇巴士）

皇崗新口岸亮點【5】維持24小時通關

現時皇崗口岸是唯一24小時通關的深圳口岸，新皇崗口岸亦將維持24小時通關，讓市民在深夜至凌晨時段依然可以往返深港兩地。

新皇崗口岸亦將維持24小時通關。（香港01圖片)

皇崗新口岸亮點【6】地鐵直達逾10個商場 食玩買超方便

新皇崗口岸連接深圳地鐵7號綫可直達逾10個商場 ，包括太安站喜薈城、深圳天河城、西麗站天虹商場、筍崗站萬象食家、寶能環球匯、皇崗村站水圍1368文化街區及安托山站印力中心等，涵蓋大型超市山姆、盒馬、各種美食飲品等。

筍崗萬象食家內有大型超市盒馬先生及人氣食肆重慶火鍋渝月川、片皮鴨店小吊竽湯等，是深圳必行商場之一。（小紅書＠隔壁家当当）

