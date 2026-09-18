新皇崗口岸懶人包｜消息指大機會10.12通關！一證過關／樓層分佈

新皇崗口岸懶人包｜新皇崗口岸即將啟用！《香港01》有消息指，新皇崗口岸開通日定於10月12日（星期一）機會最高，剛好避開內地十一黃金週假期，有助開通初期運作更暢通！新口岸將採用一地兩檢模式，日後港人由該口岸前往內地只需使用回鄉證、內地返港則只需使用身份證，北上過關時間縮至約5分鐘，毋須多次轉乘車，過關後更有直連深圳地鐵輕鬆到達各大商場！想知更多新口岸資料？即睇下文！



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皇崗新口岸｜大機會10.12通關

皇崗新口岸又有進展！《香港01》最新獲得消息指，新皇崗口岸開通日定於10月12日（星期一）機會最高，原因是可避開內地十一黃金周假期的高人流挑戰，有助開通初期運作更暢通。以下4個注意點，大家可在新口岸開通前深入了解。

皇崗新口岸【1】簕杜鵑天花板＋30根異形雙曲造型柱

大樓內部的裝修，天花板設計是以深圳市花「簕杜鵑」為原型，顯得非常大氣。而最受注目的，莫過於5樓入境大廳內的30根「異形雙曲造型柱」，獨特的幾何綫條大大豐富了吊頂的層次感，未來大家過關時記得抬頭打卡！

皇崗新口岸【2】香港出發要到哪一層？

新大樓以共有9層，在新大樓中，L4、L5層分別為入境大堂及離境大堂，大家會在這邊過關及安檢；而L2層及B2層則為乘搭香港及深圳公共交通工具的地方。

新皇崗口岸通關｜9層大樓路線拆解 搭地鐵哪一層？有免費Wi-Fi？

皇崗新口岸【3】口岸採一地兩檢 北上過關時間減半

保安局局長鄧炳強早前在電視台節目中指出，新皇崗口岸將實施合作查驗、一次放行的過關模式，市民由香港前往內地只需使用回鄉證、內地返港則只需使用身份證，也無須轉車，全程只需排隊一次，對比現時檢查兩證將會減省通關時間。過關時間由原先30分鐘大幅縮短至幾分鐘內就完成。

皇崗新口岸【4】交通攻略：直連5條深圳地鐵線

香港旅客無需再依賴傳統跨境巴士，未來旅客可由市區直接乘搭港鐵或巴士抵達口岸，過關後直入深圳地鐵。預計新皇崗口岸將連接5條地鐵綫路，包括深圳地鐵7號綫及港鐵北環線支線，亦有20號綫、22號綫及高鐵。

預計新皇崗口岸將連接5條地鐵綫路。（深圳地鐵網）

旅客到達口岸後，可直接轉乘地鐵7號線，到達10個大型商場，如喜薈城、天河城、天虹商場、萬象食家、寶能環球匯等。

新皇崗口岸｜交通攻略：巴士／小巴路線

香港運輸署早前公布，共7條直達口岸專營巴士路線，分別由九巴、城巴及新大嶼山巴士中標營辦，涵蓋葵芳、天水圍、馬鞍山、小西灣、啟德及屯門等地區。

另外，運輸署早前也公布，現時6條以新田公共運輸交匯處或落馬洲為終點的小巴線，將直接延伸至新皇崗口岸。

新皇崗口岸交通攻略｜葵青/啟德/屯門 巴士、小巴路線收費一文看

皇崗新口岸高鐵：直達前海、機場及廣州新塘

另外，穗深城際鐵路預計今年至明年延長至皇崗口岸，過關後可直接上和諧號列車，快速到達寶安區、前海、南山、深圳機場、東莞市中心及廣州新塘等地，成為第二個直接連接口岸的高鐵站。

新皇崗口岸｜維持24小時服務

新皇崗口岸亦將維持24小時通關，讓市民在深夜至凌晨時段依然可以往返深港兩地，不受時間限制！

新皇崗口岸亦將維持24小時通關。（01圖片）

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