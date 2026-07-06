新皇崗口岸交通攻略｜葵青/啟德/屯門/沙田 巴士、小巴路線一文看

新皇崗口岸交通｜新皇崗口岸｜備受矚目的新皇崗口岸啟用在即！香港運輸署落實全新4條直達口岸專營巴士路線，分別由九巴、城巴及新大嶼山巴士中標營辦，涵蓋葵芳、啟德、馬鞍山及屯門，部分路線更提供全日24小時服務，由大欖隧道出發最快20分鐘到達！想知更多新皇崗口岸交通資訊？即看下文！



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新皇崗口岸交通｜4條新直達新皇崗口岸專營巴士

運輸署正式落實開辦4條全新直達新皇崗口岸的專營巴士路線，全新路線將於新皇崗口岸啟用後即時投入服務，包括：

4條巴士全新路線將於新皇崗口岸啟用後即時投入服務。（小紅書@mg芒果）

路線【1】九巴營辦 葵青/大欖轉乘專線

由新皇崗口岸往返葵芳葵翠邨，途經葵芳、青衣及大欖隧道轉車站，提供全日服務（06:00至24:00），全程行車時間預計約45分鐘，由大欖隧道轉車站往新皇崗口岸就只需約20分鐘。

由九巴營辦的大欖轉乘專線往新皇崗口岸就只需約20分鐘。（周令知攝）

路線【2】城巴營辦 啟德體育園散場專線

由新皇崗口岸往返啟德世運道，途經啟德體育園、中九龍幹線及大欖隧道轉車站；每日上、下午繁忙時段服務，如啟德舉行活動時將延長服務配合相關活動時間。

新皇崗口岸將開通，為應付開通後新增的跨境乘客需求，運輸署開辦四條新專營巴士路線。（運輸署提供）

路線【3】新大嶼山巴士營辦 新界東跨境快線

由新皇崗口岸往返馬鞍山烏溪沙站，途經馬鞍山、香港科學園、大埔廣福邨、古洞北新發展區及新田公共運輸交匯處，提供全日服務（06:00至24:00）。

路線【4】城巴營辦 屯門/洪水橋週末專線

由新皇崗口岸往返屯門青山灣，途經屯門市中心及洪水橋，周六、日及公眾假期全日服務。

新皇崗口岸交通｜3條現有巴士線延長至口岸

除新巴士線，運輸署亦計劃延伸現有的公共交通網絡直達新口岸：

【1】城巴976A港島東全日快線

往返小西灣及新田，將延長至新皇崗口岸，並轉為全日服務（06:00至24:00）。

【2】九巴276B天水圍全日接駁

來往天水圍天富苑及上水彩園邨，將增設特別班次，全日來往新皇崗口岸及天富苑。

九巴276B天水圍將增設特別班次來往新皇崗口岸。（資料圖片）

【3】九巴N73沙田/上水通宵線

往返新田及沙田市中心將延伸至新皇崗口岸。

新皇崗口岸交通｜延伸至新口岸的6條綠色專線小巴

現時6條以新田公共運輸交匯處或落馬洲為終點的小巴線，將直接延伸至新皇崗口岸。

全日服務小巴

44B：屯門站↔新皇崗口岸

44B1：屯門碼頭↔新皇崗口岸

78：八鄉路（大欖隧道轉車站）↔新皇崗口岸

現時6條小巴線將直接延伸至新皇崗口岸。（資料圖片）

通宵服務小巴

N44B：屯門碼頭↔新皇崗口岸

79S：天水圍↔新皇崗口岸

616S：旺角↔新皇崗口岸（經九龍塘）

新皇崗口岸｜一地兩檢/跨境短途巴士維持24小時跨境服務

由於新皇崗口岸落實採取一地兩檢通關模式，市民未來過關時，不再需要像以往一樣先在落馬洲管制站下車清關、再轉乘穿梭巴士過橋。

此外，現有往返旺角、油尖、灣仔、荃灣、觀塘及錦上路站的跨境短途巴士，將會直接改於新皇崗口岸的室內公共運輸交匯處上落客，繼續維持全日24小時跨境服務。

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