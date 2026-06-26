深圳新商場｜羅湖國貿SPRING攻略!免費畫展+人氣韓食+電競館+交通

深圳新商場｜深圳羅湖國貿SPRING開幕！商場由昔日的羅湖國貿大廈商場翻新而成，樓高五層，佔地約3萬平方米，集購物、餐飲、娛樂及休閒等超過50個品牌於一身。想知國貿SPRING有什麼必玩、有什麼必吃？《香港01》「好食玩飛」頻道已為大家整理商場6大特色，包括必吃餐廳、必玩體驗等，即睇下文了解更多！



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深圳羅湖區國貿商場已完成翻新工程，並重新命名為「國貿 SPRING」，商場佔地約3萬平方米，外牆不但設計成「春色畫卷」風格，更將8,000平方米的室外廣場改建成藝術景觀大道，極具文藝氣息。

深圳羅湖區國貿商場已完成翻新工程，並重新命名為「國貿 SPRING」。（小紅書@清茉Yoga）

深圳新商場國貿SPRING｜交通：口岸步行10分鐘直達

交通方面，乘搭地鐵1號線，國貿站B出口，或由羅湖口岸步行約10分鐘便可直達，相當方便，以後經羅湖口岸北上，又多一個好去處！

深圳羅湖國貿SPRING有什麼玩？

深圳新商場國貿SPRING特色【1】集結50+商舖 放電必去萌寵樂園

商場內集合了逾50間商舖，涵蓋美食餐廳、潮流零售、運動玩樂及手作體驗等，當中重點包括MINISO城市旗艦店、新一代美妝合集店WOW Colour、小團眼鏡等，適合不同年齡層的國內人氣零售店。

商場另外亦有嚕哩派萌寵樂園、森林之王異寵館，提供與小動物互動的空間，非常適合家長帶小朋友來放電。

深圳新商場國貿 SPRING特色【2】必試韓式Fusion菜PoDo in PoDo

美食方面，商場引進了多間人氣餐廳，例如主打韓式Fusion菜的PoDo in PoDo，作為羅湖首家分店，已率先進駐商場；另外還有蒸汽海鮮自助餐廳漁舶匯、港人熱愛的京味張北京烤鴨、八合里火鍋、炭火燒肉店牛里燒，方便大家覓食！

深圳新商場國貿 SPRING特色【3】百款手沖咖啡體驗館Dyee Coffee

如果想靜靜坐下來喝一杯手沖咖啡，不妨試試國內品牌Dyee Coffee，目前在深圳僅有三家分店。咖啡店主打過百款以專業手工藝製作的手冲咖啡，從淺烘的花果香豆到深烘的醇厚風味都能品嘗得到。而店家的一大特色，便是以胡桃木框架配搭藍色瓷磚的裝修，加上處處佈滿野性豹紋圖案，非常打卡able！

深圳新商場國貿 SPRING特色【4】空間採光感十足 必打卡紅色樓梯

國貿SPRING商場經過改造後，整個空間充滿格調，中庭採用挑空結構，加上天花以透光玻璃設計，讓整體採光感十足，感覺更廣闊舒適，而四樓的巨型藝術紅色樓梯更是一大亮點，充滿視覺效果的深紅色，配搭富有線條感的螺旋結構，值得一眾文青打卡。

深圳新商場國貿SPRING特色【5】2樓藝文連廊設免費展覽

國貿SPRING商場除了人氣餐廳以及打卡able的藝術裝置外，在2樓藝文連廊更定期設有藝術展，予大家免費參觀。由即日起至9月15日，商場特辦「深港澳青年藝術家插畫聯展」，展出深圳、香港、澳門三地，共21位青年插畫師的原創作品，也是商場必逛的地方！

深圳新商場國貿SPRING特色【6】主打年輕人市場 塑造華南區首個專業電競生活館

國貿SPRING商場的未來發展同樣值得期待！商場主攻年輕人市場，除了在開幕首周特意舉辦王者榮耀全國大賽海選賽，並邀來多位Coser駐場互動之外，未來更計畫陸續引進電競、二次元、跨界餐飲、潮流零售及娛樂等範疇的品牌，塑造華南區首個專業電競主題賽事生活館。一眾電競迷及動漫迷，日後北上深圳又多一個專屬的地方朝聖！

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