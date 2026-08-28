深圳小象超市開幕！01獨家85折代金券！搶購方法+10大必買攻略

小象超市｜深圳領展中心城優惠｜美團旗下全新自營精品超市「小象超市」已登陸深圳領展中心城，現時更有獨家港人優惠！9月1日起，大家只需成為《香港01》會員，即可以200港元搶購面值200元人民幣的代金券，以匯率計算相當於85折，而且無最低消費，超抵！名額有限，售完即止！想知優惠詳情以及「小象超市」有什麼必買推介，就要留意下文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

深圳領展中心城優惠｜獨家85折代金券 不設低消

深圳領展中心城推出獨家「小象超市$200代金券」優惠！大家只需成為《香港01》會員，即可用200港元購買一張價值200元人民幣的代金券，相等於消費即享約85折。代金券不設最低消費，每個用戶最多可購買一張。今次推出的代金券限量1,000份，打算北上的朋友，就要快啲搶啦！

深圳領展中心城獨家優惠



價錢：$200（原價¥200）

銷售時間：2026年9月1日00:00至9月10日23:59

兌換日期：2026年9月25日至10月19日

限額：2,000份（9月1日率先開賣1,000份）

代金券使用時限：由激活當計起3年

領取時間及地點：兌換期內前往領展中心城B1層客服中心領取



深圳領展中心城｜小象超市3大亮點

美團旗下的自營超市小象超市已進駐深圳福田領展中心城，開設華南首間線下實體旗艦店。新店佔地逾3萬呎，主打免會費及即買即煮的服務，日後港人北上又多個超市可慢慢逛！9月1日早上11時開賣

小象超市亮點【1】即撈即煮！加¥10專人「元氣蒸」海鮮

水產區供應鮮活黑虎蝦、六月黃蟹及東星斑等豐富時令海產。挑選心水海鮮後，只需另加¥10，即可交由師傅以「元氣蒸」方式即場代客加工。

小象超市亮點【2】免費代煎牛扒＋代客剝榴槤起肉

超市專員提供免費代煎牛扒服務，另外更有專人為你免費挑選並代剝榴槤起肉，十分貼心。

小象超市亮點【3】咖啡區＋現烤烘焙美食

場內特設寬敞的就餐區及咖啡區，除了選用屢獲殊榮的鉑金獎咖啡豆炮製即磨咖啡，更有新鮮現揉現烤的麵包、榴槤披薩及意式Gelato雪糕，可吃飽再逛！

深圳領展中心城｜小象超市10大必買推介

小象超市必買推介【1】小象烘焙杜拜朱古力開心果千層蛋糕

杜拜朱古力近年大受歡迎！這款由小象烘焙出品的杜拜朱古力開心果千層蛋糕300g（零售價¥29.9），加入馬斯卡彭芝士（Mascarpone）及高達41%優質忌廉，表面更鋪滿開心果脆絲，口感層次分明，值得一試！

9月1日早上11時開賣

小象超市必買推介【2】小象烘焙白巧雙重檸檬蛋糕

小象烘焙白巧雙重檸檬蛋糕200g（零售價¥19.9）為開業推介商品之一，以香水檸檬果蓉與青檸檬皮結合，讓檸香味更加濃郁！而蛋糕則採用約40%的動物性淡忌廉製造，口感輕盈細膩，入口即化，味道更是酸甜清新、奶香醇厚，推介必入手！

小象超市必買推介【3】小象烘焙紅豆松松吐司

小象烘焙紅豆松松吐司200g（零售價¥9.9）加入純牛奶及全脂牛乳粉製作，吐司口感軟鬆彈牙、溫潤不粗糙，內餡更是以綿密紅豆及鹹香肉鬆製造，味道鹹甜交織，並以沙律醬中和吐司夾心，風味更具層次。

9月1日早上11時開賣

小象超市必買推介【4】小象烘焙海苔鬆脆松松小貝

小象烘焙海苔鬆脆松松小貝75g／2枚（零售價¥5.9），色澤金黃誘人，表面更是佈滿肉鬆，配合輕盈的蛋糕餡，味道鹹甜交織，每一口都夾帶濃郁的奶香味！而蛋糕餡口感更是飽滿豐腴，空氣感十足！

小象超市必買推介【5】小象烘焙日式糯糯牛乳卷

日式糯糯牛乳卷145g（8片；零售價¥11.9）同樣位居小象超市熱賣榜頭10名，牛乳卷約一顆雞蛋大小，可一口一個。食材則採用優質動物牛油，口感軟糯、香濃不膩，而且符合港人對甜品的最高評價：不太甜！

9月1日早上11時開賣

小象超市必買推介【6】大海白蝦

產地來自山東的大海白蝦500g（參考零售價¥32.9）約有20至30隻，是小象超市海鮮水產熱賣榜Top1的水產。不但份量十足，而且肉質鮮甜，吸引不少人回購。超市提供現挑現煮服務，可代客人處理海鮮，故可放心購買，不用擔心不懂烹調。

小象超市必買推介【7】超大梭子蟹

超大梭子蟹250-350g（參考零售價¥49.9）為海鮮水產熱賣榜Top3食物。梭子蟹由東海直捕，體積比手掌還要大，不少食客評價肉質肥美，而且蟹膏飽滿。

小象超市必買推介【8】麒麟西瓜果切盒

麒麟西瓜果切盒（約1kg；參考零售價¥16.9），由現場店員拿新鮮水果現切包裝，不但果肉飽滿，而且水分充足，長居小象超市新鮮果切熱賣榜第一位。

小象超市必買推介【9】鮮剝越南菠蘿蜜肉

鮮剝越南菠蘿蜜肉250g（參考零售價¥13.9）來自越南直接採摘，色澤金黃且果香味濃郁，並以高標準潔淨空間加工，包裝封得嚴實，衛生可靠。

小象超市必買推介【10】鮮剝傣家白蜜柚

鮮剝傣家白蜜柚250g（參考零售價¥13.9）長居小象超市新鮮果切熱賣榜第三位。水果來自高山，味道微苦且帶有濃烈風味，不少網民評價其水分充足、新鮮及果肉飽滿，性價比極高！

9月1日早上11時開賣

＊海鮮及水果為時令產品，價格或會變動，實際價錢以當日超市標價為準。



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略