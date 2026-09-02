深圳免費口岸巴士7專線　直達領展中心城！必行新開3萬呎小象超市

深圳直通巴｜免費巴士｜北上玩樂的熱潮仍未減退！深圳巴士集團推出多條免費巴士路線，直達多個港人常去的深圳商場，例如南山商場K11 ECOAST、萬象前海以及超市前海山姆等。一條專線更直達領展中心城，帶大家去全新開幕佔地3萬呎的小象超市，現更推出01獨家的代金券優惠，200港元當200人民幣使用，相當於約85折！而且免會員制度，0會員費，夠公道！即睇內文介紹！



深圳口岸免費巴士【1】福田歡樂購 直達皇庭廣場、COCO park

「福田歡樂購」口岸商圈免費接駁專線在周末及香港公眾假日期間運行，一出口岸就能乘坐2條新免費巴士線。巴士分為A線、B線，開往多個人氣熱門的商場，包括卓悅中心、領展中心城／皇庭廣場、COCO park、平安金融中心、卓越INTOWN等等，重點是票價免費！在領展中心城下車，更可以直達全新開幕的小象超市！

深圳口岸免費巴士｜必行3萬呎小象超市免會員入場！快閃獨家優惠！限時1兌1匯率

佔地逾3萬呎的「小象超市」絕對是近期北上掃貨的最強黑馬！場內主打新鮮蔬果、生猛海鮮、人氣零食、日用品、飲料、烘焙及鮮花等，應有盡有。最大賣點是完全免會員制，$0年費，睇啱咩就買咩！

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場內特設人氣熟食區，招牌烤雞、脆皮乳鴿、蒜蓉小龍蝦香氣撲鼻，買完即歎！更提供代煮服務，所有海鮮及肉類都可以要求「即揀即煮」（可選爆炒或清蒸），新鮮之餘更能節省下廚時間，價錢比外面餐廳划算極多：生猛游水活龍蝦¥79隻、肥美大生蠔只需¥6.5隻！榴槤控就必搶泰國金枕頭榴槤果肉！

想買得更盡興？現在超市更推出限時快閃優惠，只需200港元即可當作200人民幣使用，變相港紙兌人民幣$1=¥1，相當於約85折！去開深圳玩絕對不能錯過！$200當¥200使！代金券限時85折!

福田歡樂購開往多個人氣商場。（深圳市公共交通管理局、深圳巴士集團）

「福田歡樂購」A線



福田口岸通關時間：06:30-22:30

站點：福田口岸 ⇄上沙 ⇄ 中洲灣購物中心 ⇄深航大廈2 ⇄市眼科醫院（福田山姆會員店）

服務時間：周末及公眾假期 10:00-19:00

**可查看「車來了精準即時公車」微信小程式，了解即時線路資訊



「福田歡樂購」B線（循環線）

站點：福田口岸 → 卓悅中心 → 領展中心城／皇庭廣場 → COCO park → 平安金融中心 → 卓越INTOWN → 福田口岸

服務時間：周末及公眾假期 10:00-21:00

**可查看「車來了精準即時公車」微信小程式，了解即時線路資訊



深圳口岸免費巴士【2】寶能免費巴士線！直達太古城+海月地鐵站

深圳巴士集團近日開通新口岸路線「寶能免費線T231」，路線的首末站為深圳灣口岸，中間停靠寶能太古城及海月地鐵站，從地鐵站亦可乘坐地鐵2號及8號線接駁到其他地區。「寶能免費線T231」車程全程預計約需15至20分鐘，班次約30至60分鐘一班。

寶能免費線T231



站點：深圳灣口岸巴士首末站 → 寶能太古城 → 海月地鐵站 → 深圳灣口岸巴士首末站

服務時間：09:00-19:00



深圳口岸免費巴士【3】前海郵輪通升級！免費直達K11、萬象前海／新增多個地鐵站站點

深圳巴士集團推出「前海郵輪通」免費巴士線來往蛇口郵輪中心，與前海的熱門商圈及景點的巴士線，逢星期六、日，及香港公眾假期運行。近日，集團宣布將此線再度升級，新增前海灣地鐵站站點，與地鐵1、5、11號線接駁；另外亦新增海上世界地鐵站站點，令整條巴士線覆蓋更全面。

新路線將在早上10時半於深港青年夢工場北區出發，至深圳人氣商場K11 ECOAST、萬象前海、海上世界等熱點，單程時間約為25至35分鐘，尾班車為晚上6時半。

深港免費前海郵輪通

活動日期︰即日起，完結日期有待公布

時間︰早上10時半

路線︰深港青年夢工場北區＞萬象前海＞前海灣地鐵站＞蛇口郵輪中心總站＞太子灣K11＞海上世界地鐵站＞前海灣地鐵站＞萬象前海＞深港青年夢工場北區



深圳口岸免費巴士【4】山姆口岸通 免費直達超市

「山姆口岸通」是專為山姆粉絲而設！方便港人直接前往位於前海的山姆會員店（Sam's Club）。巴士會在限期內，逢星期六及日運行，並在早上9時半由深圳灣口岸出發，途經前灣地鐵站、桂灣地鐵站、萬象前海，終點前海山姆會員店，隨後返回深圳灣口岸，單程車程約25至35分鐘，晚上7時半為當日最後開出時間。

深港免費山姆口岸通

活動日期︰即日起，完結日期有待公布

去程時間︰早上9時半

去程路線︰深圳灣口岸公交站＞前灣地鐵站＞桂灣地鐵站＞萬象前海＞前海山姆



回程時間︰晚上7時半

回程路線︰前海山姆＞萬象前海＞桂灣地鐵站＞前灣地鐵站＞深圳灣口岸公交站



深圳口岸免費巴士【5】花園城免費專線 直達蛇口Walmart沃爾瑪

深圳灣口岸另設有免費花園城專線，車站位於口岸a停車場，來往蛇口招商花園城北廣場，車程大約20分鐘左右。招商花園城有大型超市Walmart沃爾瑪，及港人喜愛的食肆如，太二酸菜魚、啫火啫啫煲、瑞幸咖啡、霸王茶姬、喜茶等。同時可連接地鐵12號線四海站，又僅需15分鐘車程，就可到蛇口人氣景點海上世界。

深圳灣口岸 - 花園城免費專線（循環線）



深圳灣口岸通關時間：06:30-00:00

站點：深圳灣口岸⇄蛇口招商花園城

服務時間：周末及公眾假期 10:00-20:00

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深圳口岸免費巴士【6】愛心接駁線 直達地鐵站

皇崗口岸聯檢大樓與地鐵站、公交站等都有一段路程，為方便老弱婦孺等有需要人士，深圳巴士特地推出免費愛心接駁線，連接聯檢大樓及其他交通工具站點，這樣大家就可少走點路！

皇崗口岸愛心接駁線主要服務為有需要人士。（深圳市公共交通管理局、深圳巴士集團）

皇崗口岸 - 免費愛心接駁線（循環線）



皇崗口岸通關時間：24小時



站點：皇崗口岸聯檢大樓⇄皇崗口岸地鐵站⇄皇崗口岸公交站⇄皇崗口岸的士站⇄皇崗口岸聯檢大樓

服務時間：周一至五16:00-22:00／周末及公眾假期 12:00-22:00

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深圳口岸免費巴士【7】高快巴士37號 港大深圳醫院專線

這是一條極具民生意義的重大升級路線！原本的「R27號跨境就醫專線」在2026年7月1日正式納入常規公交，改名為「高快巴士37號」。對於北上就醫或前往沿途住宅區的長者而言，是一大福音。

極具民生意義的重大升級路線（圖片來源：深圳市衛生健康委員會）

高快巴士37號



福田口岸通關時間：06:30-22:30



站點：福田口岸 ⇄ 港大深圳醫院（中途增設：皇崗村北、新洲村牌坊、上沙）

60歲或以上的長者，包括港澳台居民，憑回鄉證、港澳居民居住證或頤年卡均可免費乘搭！

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