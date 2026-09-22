心理測驗戀愛篇｜4個拿杯姿勢測性格　尾指翹怕寂寞　超準！

撰文：程朗天
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有人說，日常生活的小動作往往在不經意間，可以表現出真正的自我，從而反映出不同人的真實性格。日本網站「Googirl」曾刊登一個心理測驗，只要從平時拿杯子的姿勢，測出連自己都不知道的隱藏個性，以及最適合你的戀愛對象！

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【問題】請從以下4種拿杯子方式，根據你的習慣選出最近似的選項：

👇👇👇馬上拿起杯子看看自己屬於哪一款！如果選擇好，就可以按下圖看答案！👇👇👇

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知多啲：大合照企位測出你的社交能力！

在拍照時，你有留意自己多數會站在甚麼位置嗎？原來，從平時拍照的小習慣也可以了解一個人的性格特徵，還可以知道你是不是一個社交能手！

【問題】馬上要來拍一張大合照了！你心裡最希望站在哪個位置？

選好就可以按下圖看結果！👇👇👇

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