台中酒店11間推介｜近台中火車站/逢甲夜市/個性文青風/人均$75

台中酒店很多都超美又便宜，難怪台中近年成為港人旅遊的熱門地之一，正計劃出發想尋覓特色住宿的朋友，不妨參考本文11大台中酒店推薦，當中有不少超靚文青旅館、民宿等，最平人均$95起，而且近台中火車站，也有可直達逢甲夜市、 美術館等人氣景點。台北旅遊的朋友也可以留意台北新酒店推介、西門町酒店推介！ （文章內提及之價錢以發稿日為準）

（jojoxdaily@IG）

台中酒店推薦【1】縵和旅居 (Manho Hotel)

第1間推薦台中酒店的縵和旅居，位於台中中心地帶，可以徒步前往大慶火車站，地段方便，鄰近台灣美術館、逢甲夜市、廣三崇光百貨等人氣地標，此外前往台中第二市場、中央書局、宮原眼科（糕餅雪糕専門店）等地方亦不遠。酒店設計溫馨，客房以簡約風格裝潢，明亮舒適，提供休憩放鬆的環境，是旅人之選。

縵和旅居

價錢：人均HKD$198起（雙床房）

地址：台中中區民族路145號

交通：台中火車站步行15分鐘

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台中酒店推薦【2】后里柚子民宿 (Pomelo Homestay)

后里柚子民宿位於台中后里區的絕佳位置，距離台中火車站相當之近，鄰近逢甲夜市、廣三崇光百貨等景點，交通便利方便一眾旅客。民宿以清新的文青風格為裝潢設計，部分客房更可看到摩天輪，房間乾淨整潔，獲不少住客好評。於Agoda獲得9.8/10的超高評分，而酒店的服務質素更獲得10分滿分，不少人都讚賞民宿的環境潔淨衞生，同時老闆娘更會主動協助旅客的不同需要，令他們擁有更好的住宿體驗。

后里柚子民宿

價錢：人均$333起（雙人房）

地址：台中后里區九甲六路582號

交通：台中火車站附近

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台中酒店推薦【3】路得行旅國際青年旅館台中站前館 (Norden Ruder Hostel Taichung)

論又平又靚的民宿酒店，路得行旅國際青年旅館台中站前館絕對是其中之一，深受旅客尤其背包客歡迎。民宿主打木系簡約裝潢，提供寬敞的公共空間，坐著發呆或聊天，氣氛都特別美，而且地段極方便，位於台中火車站對面，10分鐘步程就可到達，亦靠近許多公車站，性價比極高！旅館於Agoda獲得9.4/10的高評分，很多住客都指旅館的位置理想，而且房間簡潔，更於2021年獲得Agoda旅人之選大賞。

路得行旅國際青年旅館台中站前館

價錢：人均HKD$158起（簡約雙床房）

地址：台中中區建國路123號12樓

交通：台中火車站步行10分鐘

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台中酒店推薦【4】新驛旅店台中車站店 (CityInn Plus Taichung Station Branch)

新驛旅店台中車站店位於台中東區復興路，地理位置佳，距離台中火車站步程僅約2分鐘，前往台中高鐵站車程則約20分鐘，去台中國際機場也只約40分鐘，趕飛機也省時！這間台中酒店每日指定時段均會供應中、西自助式早餐，周邊亦有許多美食餐廳、台中景點等！於Trip.com獲得4.7/5的評分，有網友欣賞酒店職員的細心服務，而且酒店的大堂提供足夠的旅客資訊，方便來自不同國家的旅客。

新驛旅店台中車站店

價錢：人均HKD$171起（雅緻房）

地址：台中東區復興路四段133號

交通：台中火車站步行約2分鐘

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台中酒店推薦【5】潣芯旅居 (Allegro Hostel)

潣芯旅居位於巷弄內，距離捷運站很近，前往逢甲商圈、 逢甲夜市、科博館市政府等亦不遠，算是頗為方便。這間台中酒店提供寬敞客房，房內設有陽台及洗衣機，隨時都可以洗衣晾衣，而且內部設備完善，非常舒適，CP值高！ 於Agoda獲得8.9/10的評分，有旅客表示，旅館大都採用自助式服務，指示十分清晰，而且職員都十分細心，惟旅館的位置比較難找，旅客有需要下車之後再步行至旅館。

潣芯旅居

價錢：人均HKD$75起（雙人房）

地址：台中市西屯區河南路二段富強巷一弄13-1號

交通：文心中清捷運站步行6分鐘

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台中酒店推薦【6】鳥人創意旅店 (Birdman Motel)

鳥人創意旅店早年開幕，座落在台中火車站旁，外觀以鳥巢作設計，非常別致，內部裝潢同樣有特色，其中以「洞穴」主題房最受歡迎，亦是全台唯一地窖房，空間感十足，打卡一流。台中酒店的房間浴室設備完善，使用台灣品牌茶籽堂的洗浴用品，且有超大按摩浴缸，想要體驗靚酒店不妨考慮！於Agoda獲得8.2/10的評分，有不少住客都表示，雖然房間以洞穴為主題，不過空間感十足，而且酒店對面有一間親子餐廳，絕對適合一家大小到酒店感受一下！

鳥人創意旅店

價錢：人均HKD$238起（高級雙人房）

地址：台中市北屯區經貿三路二段55號

交通：台中火車站步行6分鐘

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台中酒店推薦【7】台中植光花園酒店(SOF hotel)

位於台中車站附近的植光花園酒店，是由一棟擁半世紀歷史的古建築改建而成，保留舊建築的面貌之餘，內部採用前衛設計，配以綠色植物來點綴，極具溫馨感覺，入住後打卡感爆滿，怎樣拍都非常好看，而且房價相對便宜，高性價比。於Trip.com獲得4.6/5的高分，住客表示酒店由內到外的設計都十分獨特，惟有人則指職員態度一般。

台中植光花園酒店

價錢：人均HKD$209.5起（標準雙人房）

地址：台中中區光復路52號

交通：台中火車站步行18分鐘

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台中酒店推薦【8】藍天飯店 (BlueSky Hotel)

位於台中市舊城區的藍天飯店，設計懷舊又新潮，主打工業風設計，大堂內擺放了約200個逾半世紀歷史的行李箱，並堆疊成一幢行李箱牆，房內寬敞舒適。這間台中酒店距離台中火車站大約8分鐘車程，而且位於宮原眼科附近，方便前往柳川水岸、第四信用合作社等景點，以及大歎美食。於Agoda獲得8.6/10的評分，有住客表示曾因訂錯日子差點不能入住酒店，不過酒店的職員十分用心，協助住客最終解決住宿的問題，而房間亦打掃得十分整潔。

藍天飯店

價錢：人均HKD$166起（標準房）

地址：台中市中區市府路38號

交通：台中火車站8分鐘車程

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台中酒店推薦【9】過來旅店 (P&F Hotel)

過來旅店位於台中火車站附近，距離一中街商圈相當近，不論交通或行街都非常方便，附近更有許多台灣古蹟建築，例如宮原眼科及演武場等。此外，酒店主打復古工業風，內部有不少舊物陳設，如復古街機、點唱機等懷舊小物，猶如一座小型博物館，喜歡復古文化的朋友一定喜歡，於Agoda獲得8.7的評分，住客指房間整潔衞生。雖然旅店不設停車場，不過泊在路邊均可，而且旅館亦有停車費補貼，十分貼心。

過來旅店

價錢：人均HKD$185起（標準雙人房）

地址： 台灣台中市中區市府路101號

交通：台中火車站步行16分鐘

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台中酒店推薦【10】和和旅宿(WT BnB Taichung)

和和旅宿是位於台中市后里的一間民宿，周邊有麗寶樂園和原慈濟宮等景點，距離不遠，可以乘巴士到達。民宿的頂樓露台及花園都開放給旅客使用。房間方面，刻意融入不同風格，包括以灰色牆身配以倫敦大橋的剪影圖案，又或是藍色牆身配以階梯的設計風格，令旅住就算身處在房間之中，感覺亦不會太侷促。民宿於Trip.com獲得4.5/5的評分，不少人都欣賞民宿的位置，就近樂園的優點，特別吸引有小朋友的家庭入住。

和和旅宿(WT BnB)

價錢：人均HK$208起（雙人房）

地址：台中市后里區安眉路134巷2弄19號421

交通：台中火車站約30分車程

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台中酒店推薦【11】悦樂旅店(OLAH Poshtel Taichung)

旅館於2022年開業，位於台中舊城區，距離火車站步行約6分鐘步程。旅館有41間客房，雙人、四人不同組合選擇。另外，配合旅客的需要，旅館有自動入住設備，設有全館免費WIFI、藍芽音響、全天咖啡茶飲供應、共享廚房、共享工作空間與閲讀區等，更可以免費租借單車。於Trip.com獲得4.6/5的評分，不少旅客都大讚旅館的地理位置理想，而且旅館亦設有豐富早餐，滿足客人的需要。

悦樂旅店

價錢：人均HKD$230起（高級雙人房）

地址：臺中市中區中山路55號, 中區, 台中

交通：於台中火車站步行6分鐘

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