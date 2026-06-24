上野酒店21間推介｜近上野車站、阿美橫町／免費溫泉／人均$177起

上野酒店向來都大受歡迎，上野除了匯集東京電車、電鐵各重要交通樞紐，可以直達成田機場，更有不少著名旅遊景點如上野動物園、阿美橫町等。《香港01》「好食玩飛」記者整理了上野酒店21間推介，部分1分鐘到車站，而且更有24小時溫泉，人均$177起！



如果想看新宿酒店及東京有什麼新酒店，可以看看《新宿酒店推介11間｜1分鐘到地鐵+設溫泉+親子多人房+人均$207起》及《東京新酒店10大推介｜2分鐘到地鐵/高CP值+澀谷/新宿/池袋周邊》。（文章內提及之價錢以官網為準）

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上野酒店推介【1】東京上野這裏酒店（&Here Tokyo Ueno）

東京上野這裏酒店（&Here Tokyo Ueno）於2024年3月全新開業，鄰近上野公園、秋葉原電器街、阿美橫町商店街等景點，距離湯島站亦只需約3分鐘步程，附近也有多間便利店，地理位置優越！酒店房間空間感大，隔音好，提供和洋式房間及西式房間，最大的套房更可供6人入住！全部房間均設有乾濕分離的浴室，配備浴缸及智能馬桶，床頭部分設有電源插座。酒店亦設有室內大浴場。

東京上野這裏酒店（&Here Tokyo Ueno）

房價：人均HK$527起（高級雙床房）

地址：東京都台東區上野2-11-18

交通：湯島站步行3分鐘

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上野酒店推介【2】東京上野霍普酒店（Hop Inn Tokyo Ueno）

東京上野霍普酒店（Hop Inn Tokyo Ueno）在2024年4月開幕，距離京成上野站6分鐘步程，來往日暮里站只需搭1個站，鄰近阿美橫丁、上野公園、上野動物園等景點。酒店擁有72間小型客房，空間雖然不算大，但設備齊全且設有浴缸、書桌等。酒店亦設有洗衣間、自動售賣機等設施。

東京上野霍普酒店（Hop Inn Tokyo Ueno）

房價：人均HK$289起（小型雙人床房）

地址：東京都台東區上野6-7-19

交通：JR御徒町站步行5分鐘

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上野酒店推介【3】根津GRAPHY酒店（Hotel Graphy Nezu）

根津GRAPHY酒店（Hotel Graphy Nezu） 位於池之端，鄰近上野東照宮、東京都美術館、上野動物園等景點，來往根津站只需步行6分鐘，觀光出行都十分方便！酒店於2023年翻新，擁有66間客房，部分房型不設私人浴室，亦有客房配備私人浴室及浴缸、投影儀等設備。酒店附設共用廚房、洗衣房、餐廳及酒吧等設施，並提供收費自行車租借服務。

根津GRAPHY酒店（Hotel Graphy Nezu）

房價：人均HK$177起（小型雙人房）

地址：東京都台東區池之端4-5-10

交通：根津站步行6分鐘

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上野酒店推介【4】三井花園酒店上野 / 東京（Mitsui Garden Hotel Ueno - Tokyo）

三井花園酒店上野 / 東京（Mitsui Garden Hotel Ueno - Tokyo） 位於上野JR車站對面，步行約7分鐘便可抵達酒店。酒店亦鄰近阿美橫丁、國立西洋美術館及上野公園等景點，地理位置優越！酒店曾於2023年翻新，共有242間客房，房間帶有羽絨被、高檔床上用品、浸泡浴缸等設備。酒店亦提供洗衣間、自動售賣機及餐廳。

三井花園酒店上野 / 東京（Mitsui Garden Hotel Ueno - Tokyo）

房價：人均HK$525起（中型雙人房）

地址：東京都台東區東上野3-19-7

交通：稻荷町站步行6分鐘

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上野酒店推介【5】上野御徒町東誠可可尼酒店（Tosei Hotel Cocone Ueno okachimachi）

上野御徒町東誠可可尼酒店（Tosei Hotel Cocone Ueno okachimachi）於2020年開幕，坐落在上野御徒町，步行4分鐘即可抵達御徒町站，來往京成上野站、上野廣小路及上野御徒町站亦只需約6分鐘步程，交通十分方便！酒店提供171間客房，設有1人到3人房房型，更擁有女士專屬樓層，非常貼心！房內亦提供洗漱用品、免費瓶裝水、電視及浴缸等設施。

上野御徒町東誠可可尼酒店（Tosei Hotel Cocone Ueno okachimachi）

房價：人均HK$257起（標準單張床房）

地址：東京都台東區上野3丁目23-9

交通：JR御徒町站步行4分鐘

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上野酒店推介【6】上野可可尼東正酒店（Tosei Hotel Cocone Ueno）

酒店同於上野車站旁邊，步行一分鐘即可到達，而且上野有不少觀光景點，包括雨橫購物街、上野動物園、東叡山寬永寺等，方便旅客可以從上野出發，前往不同的目的地。於旅遊網站獲得4.3/5的評分，同時有84%的推薦度，旅客指酒店的服務配套完善，不止有洗衣機等，同時亦有免費咖啡提供，職員的服務亦親切，房間都潔淨衞生。此外，上野站連接地鐵、JR及京成電鐵，機場出發毋須轉車直達，都是旅客會選擇這間酒店的原因。

上野可可尼東正酒店（Tosei Hotel Cocone Ueno）

房價：人均HK$400起（小型雙床房）

地址：Higashiueno 2-18-5, 110-0015, 台東區, 東京, 日本

交通：於上野站步行1分鐘

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上野酒店推介【7】上野站前APA酒店（APA Hotel Ueno Ekimae）

上野站前APA酒店（APA Hotel Ueno Ekimae）位於上野，鄰近上野恩賜公園、上野之森美術館、阿美橫町、東京文化會館等景點，來往JR上野站需要步行約4分鐘，來往京城上野站則只需步行1分鐘，觀光出行都十分方便！酒店提供單人房及雙人房房型，配備浴缸和淋浴間、電影點播服務、免費小食及茶包等。酒店亦擁有大浴場、Spa及餐廳等設施。

上野站前APA酒店（APA Hotel Ueno Ekimae）

房價：人均HK$267起（標準房）

地址：東京台東區東上野2-18-7

交通：京城上野站步行1分鐘

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上野酒店推介【8】上野寶石酒店（Hotel Sardonyx Ueno）

上野寶石酒店（Hotel Sardonyx Ueno）位阿美橫丁旁邊，距離東京地下鐵御徒町站只有1分鐘路程，出入都非常方便，此外更可以乘搭京成Skyliner直達成田機場！

酒店供應3種房型，除了基本雙人房，同時設有兩張雙人床的家庭房，適合2至4人入住；雖然房間不算非常闊絡，面積只有約18平方米，不過勝在乾淨企理，而且設備齊全，更有免費精緻早餐，性價比頗高！酒店內亦設投幣式洗衣機，部分樓層也有微波爐供使用，十分方便！

上野寶石酒店（Hotel Sardonyx Ueno）

房價：人均HK$499.5起（幼童免費入住）

地址：東京都台東區上野6-6-7

交通：東京地鐵日比谷線御徒町站步行約1分鐘、JR御徒町站北口步行約3分鐘、JR上野站步行7分鐘、京成上野站步行約7分鐘

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上野酒店推介【9】東京風景酒店（LANDABOUT TOKYO）

東京風景酒店（LANDABOUT TOKYO）於2020年開幕，位於山手線鶯谷站，距離上野站只有一站之隔，整棟酒店由舊建築翻新而成，客房主要採用無機質風的灰藍色調，呈現出簡約時尚氛圍。酒店提供適合家庭或三五知己入住的家庭房、相連房等，面積約22平方米，部分房間會在木質地板上擺放床墊，取代一般商務酒店的床架，提升整體空間感，較寬敞的房型則設有露台，更可以遠距離眺望晴空塔景色！

上野東京風景酒店（LANDABOUT TOKYO）

房價：人均HK$278.6起

地址：東京都台東區根岸3-4-5

交通：東京地鐵日比谷線入谷站約6分鐘路程、JR上野站約10分鐘路程

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上野酒店推介【10】東京點.酒店（dots tokyo）

東京點.酒店（dots tokyo）於2021年開業，前往入谷站僅需步行8分鐘，去上野站步行約20分鐘，距離東京熱門景點淺草寺雷門、東京晴空塔等尚算近，大概15分鐘車程可以到達。這間上野酒店主打以木系裝潢設計，高樓層可以看見晴空塔，而且整潔舒適，最多可以5人入住。於Trip.com獲得4.3/5的評分，住客表示酒店與鐵路站的距離近，雖然房間的空間不算大，不過勝在設備齊全，性價比高，值得推薦。

東京點.酒店（dots tokyo）

房價：人均HKD$391起（大床房）

地址： 東京都台東區北上野 2-1-17

交通：入谷站步行8分鐘

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上野酒店推介【11】KIN酒店（KIN Hotel）

酒店於2019年開業，從上野站步行約10分鐘，附近亦有稻荷町站及淺草站，交通尚算方便。酒店屬於小旅店，全棟只有5層，不過佈局設計亦具心思，功能設備齊全，而且衞生程度理想，房價也算便宜，是性價比較高的酒店之一。酒店天台更有一個小小的露天湯池，適合旅客在一天的行程之後好好放鬆。於Trip.com獲得4/5的評分，值得推薦給其他旅客。

KIN酒店（KIN Hotel）

房價：人均HKD$220起（標準大床房）

地址：Matsugaya 2-3-2, 111-0036, 台東區, 東京, 日本

交通：稻荷町站步行7分鐘

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上野酒店推介【12】東京上野諾加上酒店（NOHGA HOTEL UENO TOKYO）

東京上野諾加上酒店（NOHGA HOTEL UENO TOKYO），地段方便，步行至JR上野站或稻荷町站， 分別僅需6至7分鐘，並且可乘搭京成電鐵直達成田機場，位置鄰近上野動物園、上野公園及淺草寺雷門等，樓下附近更有便利店，過馬路後便直抵阿美橫丁，極度方便！酒店主打簡約裝潢風格，設計時尚，空間未算太小，並提供行李寄存等服務。

東京上野諾加上酒店（NOHGA HOTEL UENO TOKYO）

房價：人均HKD$694起（雙人房）

地址：東京都台東區東上野 2-21-10

交通：JR上野站步行6分鐘

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上野酒店推介【13】Dormy Inn酒店 – 上野御徒町溫泉（Dormy Inn Ueno Okachimachi Hot Spring）

Dormy Inn酒店 – 上野御徒町溫泉（Dormy Inn Ueno Okachimachi Hot Spring）為連鎖式酒店，前往JR上野站僅需步行5分鐘，同時亦鄰近京成上野、地下鐵御徒町站，這間上野酒店地理位置優越，除了坐落在淺草寺、阿美橫町等附近外，附近亦有各大食肆餐廳，且都營業至深夜時分，是愛吃夜宵人士之選。最重要是這間上野酒店設施齊全，提供24小時室內外溫泉、桑拿等，性價比極高！

Dormy Inn酒店 – 上野御徒町溫泉（Dormy Inn Ueno Okachimachi Hot Spring）

房價：人均HKD$290起（大床房）

地址：東京都台東区上野6丁目7番22号

交通：JR上野站步行5分鐘

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上野酒店推介【14】東京上野曼迪尊貴酒店公寓（MONday Apart Premium UENO）

東京上野曼迪尊貴酒店公寓 （MONday Apart Premium UENO）於2021年開業，距離東京地下鐵入谷站約6分鐘路程、JR上野站約10分鐘路程，出行方便。酒店房型均為家庭公寓式房型，設有客房及套房。全部房間均配備廚房、客飯廳、乾濕分離浴室及洗衣機。酒店另有提供日式房型，採用和式榻榻米及日式被褥。客房最多可供5人入住，套房則可供多達6人入住，適合多人出遊入住！

東京上野曼迪尊貴酒店公寓（MONday Apart Premium UENO）

房價：人均HKD$414起（高級日式房）

地址：東京都台東區北上野1-7-6

交通：東京地鐵日比谷線入谷站約6分鐘路程、JR上野站約10分鐘路程

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上野酒店推介【15】APA酒店 - 京成上野站前 （APA Hotel Keisei Ueno-Ekimae）

APA酒店-京成上野站前位於車站附近，從京成上野站一出對面就到，可以直達成田機場，而且距離東京人氣景點如上野公園、阿美橫町等非常近，大概僅需1至2分鐘，附近更有各大購物商圈、食肆餐廳，非常方便。這間上野酒店客房面積不算太大，但整潔乾凈，加上提供早餐，絕對是平價之選。

APA酒店 - 京成上野站前 （APA Hotel Keisei Ueno-Ekimae）

房價：人均HKD$243起（雙人房）

地址：東京都 Taito-ku, Ueno 2-14-26

交通：京成上野站步行2分鐘

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上野酒店推介【16】KOKO HOTEL 上野站前（KOKO HOTEL Ueno Station）

WING國際精選飯店 - 上野御徒町（Hotel Wing International Select Ueno-Okachimachi）位於車站附近，距離上野地鐵站僅約2分鐘步程，前往上野公園、阿美橫町等僅需約4至5分鐘，前往上野動物園亦不用10分鐘就可以行到！這間上野酒店會提供24小時免費咖啡，另外亦提供免費早餐，並設有行李寄存服務，這間上野酒店客房整潔舒適，CP值極高。

WING國際精選飯店 - 上野御徒町（Hotel Wing International Select Ueno-Okachimachi）

房價：人均HKD$192起（小型雙人房）

地址：東京都Taito-ku Higashiueno 2-18-4

交通：上野站步行2分鐘

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上野酒店推介【17】超級酒店 上野御徒町（Super Hotel Ueno-Okachimachi）

超級酒店 上野御徒町（Super Hotel Ueno-Okachimachi）鄰近地鐵銀座線及大江戶線，距離御徒町站僅需步行3分鐘，距離熱門購物區阿美橫町亦僅需步行4分鐘，上野公園亦可步行15分鐘便可到達。住客可以在抵達酒店時在前台揀選枕頭，這間上野酒店客房內更配備了雪櫃、微波爐、電熱水壺等，每天早上會提供免費早餐，並提供免費衣物熨燙服務，性價比超高。

超級酒店 上野御徒町（Super Hotel Ueno-Okachimachi）

房價：人均HKD$284起（標準雙人間）

地址：東京都 Taito-ku Ueno 5-23-12

交通：上野廣小路站或御徒町站步行1分鐘

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上野酒店推介【18】相鐵FRESA INN - 上野御徒町 （Sotetsu Fresa Inn Ueno-Okachimachi）

相鐵FRESA INN - 上野御徒町（Sotetsu Fresa Inn Ueno-Okachimachi）鄰近車站，仲御徒町站僅步行約4分鐘，前往成田機場的skyliner京成上野站亦僅在附近，交通方便，酒店旁有很多食肆餐廳、便利店、商店、百貨公司等。這間上野酒店主打簡約設計，房間設備齊全，公共空間還有洗烘衣機、行李秤等。

相鐵FRESA INN - 上野御徒町 （Sotetsu Fresa Inn Ueno-Okachimachi）

房價：人均HKD$267起（雙人床房）

地址：東京都文京區 Taito-ku Ueno 1-20-8

交通：仲御徒町站步行4分鐘

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上野酒店推介【19】MIMARU東京 上野NORTH（MIMARU Tokyo Ueno North）

MIMARU TOKYO UENO NORTH（美滿如家飯店東京上野）地理位置優越，距離JR上野站、阿美橫丁等僅需步行約7至10分鐘，附近亦有便利商店等，這間上野酒店房間相對新穎寬敞，空間感十足，設有迷你客廳、茶水間之外，更有小型廚房可供簡易煮食，整體住宿環境十分舒適，可以4人入住，絕對是一家大小旅遊住宿之選。

MIMARU東京 上野NORTH（MIMARU Tokyo Ueno North）

房價：人均HKD$532起（家庭公寓）

地址：東京都Daito-ku Ueno7-14-4

交通：JR上野站步行7分鐘

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上野酒店推介【20】上野燦路都星辰大酒店（Hotel Sunroute Stellar Ueno）

酒店位於上野站旁邊，步行2分鐘即可到達，交通十分方便。至於客房方面，房間的空間雖然不算大，但仍有足夠空間打開行李箱，方便旅客隨時取出物品。酒店亦設有咖啡廳，旅客可以在舒適的環境之下好好享受早餐。酒店於Trip.com獲得4/5的評分，不少旅客都指酒店周邊的配套好，有齊便利店和購物中心，而且旁邊就是上野站，大大節省了步行的時間。

上野燦路都星辰大酒店（Hotel Sunroute Stellar Ueno）

房價：人均HKD347起（小型雙人房）

地址：Ueno 7-7-1, 110-0005, 台東區, 東京, 日本

交通：上野站步行2分鐘

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上野酒店推介【21】上野車站世紀温泉酒店-人工鐳温泉（Centurion Hotel&Spa Ueno Station）

酒店同樣位於上野站旁邊，步行3分鐘即可到達，最大特色是酒店設有溫泉及桑拿浴室，好讓旅客可以在完成一天的行程之後好好放鬆一下。客房方面，部分房間設有上下格床，方便多人同行的旅客一同入住。於Trip.com獲得4.2/5的評分，交通是一大優點，坐京成skyliner可以從成田機場直到上野，方便得很。而且很多旅客都指住在上野站旁邊可以方便購物，酒店的設備亦齊全。

上野車站世紀温泉酒店-人工鐳温泉（Centurion Hotel&Spa Ueno Station）

房價：人均HKD$227起（小屋房）

地址：Ueno 6-8-16, 110-0005, 台東區, 東京, 日本

交通：上野站步行2分鐘

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