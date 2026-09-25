永安旅遊x皇家加勒比｜旅遊展優惠＋震撼三重賞！3-17天郵輪航線

永安旅遊優惠｜海洋光譜號｜秋意漸濃，正是計劃一趟海上假期的最佳時機。想一覺睡醒就直達目的地，對著無敵大海景盡情吃喝玩樂？皇家加勒比國際遊輪旗下「海洋光譜號」推出震撼三重賞優惠，仲有永安旅遊秋季旅遊展限時優惠，涵蓋中國、香港、日本、越南、台灣、韓國及公海遊的3至17天郵輪假期／船票，即睇以下抵玩航線懶人包！



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皇家加勒比國際遊輪「海洋光譜號」推出震撼三重賞優惠！是次優惠涵蓋多條航線，產品包括中國、香港、日本、越南、台灣、韓國及公海遊，航程由3至17天不等。

永安旅遊x皇家加勒比旗下超人氣郵輪「海洋光譜號」推出限時震撼三重賞及旅遊展優惠，每房首2位可享高達$8,200折扣優惠，指定航程同房第3／4位更可享免船費及稅項（NCF），仲送你船上簽帳額及實用禮品！秋季旅遊展優惠期內報名，更可減最高$300，即可享有以下4大優惠！

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海洋光譜號優惠【1】勁減高達$8,200＋第3／4位免船費及稅項

即日起至9月30日報名，預訂指定郵輪船票，每房首2位可享高達$8,200折扣優惠；指定航程同房第3／4位可享免船費及稅項（NCF），一家大細同行便可節省一大筆旅費！

海洋光譜號優惠【2】送高達USD100船上簽帳額

報名露台房或以上級別，預訂8晚或以上航程，每房送USD100（約HKD785）船上簽帳額；2至5晚航次送USD50（約HKD393）（11月11及22日航次除外），簽帳額可用於船上免費享用付費特飲，或到特色餐廳大快朵頤，變相折上折！

海洋光譜號優惠【3】送限定實用禮品

不同天數的航線將獲贈指定出遊禮品，帶去岸上觀光非常實用（數量有限，送完即止）：

- 2晚周末公海遊：每房送精美防水斜肩包乙個

- 4至5晚越南／日本／台灣航程︰每房送旅行包乙個

- 8晚或以上航程︰每房送精美雨傘（連傘套）乙份

- 套房專享額外賞：凡報名套房房型，每房額外再送精美護照行李牌三件套！



永安旅遊優惠【4】秋季旅遊展限定！亞洲郵輪旅行團最高減$300

香港秋季旅遊展限定優惠！報名海洋光譜號的郵輪假期／船票均可享額外折扣，即日起至9月27日，預訂亞洲郵輪旅行團，每房首2位減$300，推廣碼【EU781】；預訂亞洲郵輪船票，每房首2位減$200，推廣碼【EU987】。

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海洋光譜號今次優惠涵蓋多條重點航線，由公海遊到日韓台深度遊都有！以下推介5大抵玩的必搶行程，無論你想快閃周末、親子短遊，還是深度探索東南亞，都有適合你的選擇。豪華郵輪假期及船票一應俱全，真正彈性自由，想點玩就點玩！豪華郵輪假期包全程餐食及連當地特色美食（優遊緻選除外）、免收旅行團服務費、全程不設自費活動、所有稅項全包，真正一價全包，玩得放心又盡興。

推介航線【1】快閃3日公海遊！周末海上派對「Turn Up The Weekend」

海上Staycation有新玩法！皇家加勒比全新限定主題航次【Turn Up The Weekend】登陸香港，結合音樂派對與海上度假元素，星期五晚啟德出發，唔使請假玩足兩晚，讓你盡情投入海上派對！指定2晚周末航次有亞洲電音女神DJ SODA擔任表演嘉賓，聯同香港人氣DJ組合玩轉海上電音派對！11月20日有CANTOMANIA、12月11日有BEAT FRIDAY與DJ EL TORO、12月18日由DJ DEANZ壓軸，演出以船上節目表為準。名額有限，立即報名！

香港狂歡周末公海遊3天豪華郵輪船票（RAHRH03Q）

出發日期：11月20日、12月11、18日《香港啟德郵輪碼頭往返》

【船票】內艙房每人$2,277起［税項全包］

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推介航線【2】5天越南輕鬆遊！閨密情侶血拼首選

直奔閨密與情侶的度假天堂！旅行團行程安排帶你漫步峴港標誌性的「龍橋」及「情人橋」浪漫打卡，前往被聯合國教科文組織認定為「世界六大最美海灘之一」的美溪海灘，感受海天一色的迷人風光！更會去到當地大型Vincom購物城盡情血拼掃貨。不需繁雜規劃，享受五日精彩的越式慢活之旅！

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【香港、越南（峴港）】5天豪華郵輪假期／船票（RAHRV05／RAHRV05Q）

出發日期：11月16日《香港啟德郵輪碼頭往返》

【旅行團】露台房每人$7,127起（RAHRV05）［優遊全包］

【船票】露台房每人$5,097起（RAHRV05Q）［税項全包］

推介航線【3】6天沖繩石垣島之旅！打卡小希臘秘境

假期不多又想去日本掃貨的朋友首選！帶你玩轉沖繩本島與石垣島，下船後即展開夢幻打卡之旅！旅行團行程直擊沖繩人氣DMM Kariyushi水族館，近距離親親海洋生物；隨後再到有「沖繩小希臘」之稱的瀨長島，在純白建築及絕美海景前瘋狂打卡，感受滿滿的異國度假風情！行程更會直奔石垣島，登上玉取崎展望台俯瞰360度蔚藍全景，打卡熱門許願站伊原間心形石祈求幸福圓滿。

香港、日本（那霸、石垣島*）6天豪華郵輪假期／船票（RAHRJ06／06Q／RAHRK06／06Q／RAHRO06）

出發日期：11月6、11日、12月1、13、29日、2027年1月19日

《香港啟德郵輪碼頭往返》

【旅行團】內艙房 每人$6,807起（RAHRK06）［優遊全包］

【船票】內艙房 每人$4,857起（RAHRK06Q）［税項全包］

同場加映：其他短線推介

～【香港、日本（那霸）、台灣（基隆）6天豪華郵輪假期／船票】（RAHRT06／RAHRT06Q）

～【香港、日本（石垣島）、中國（上海、蘇州*、無錫*）5／6天豪華郵輪假期／船票】（RAHRC05Q／RAHRC06）

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推介航線【4】10天日韓深度遊！看盡櫻島火山、長崎企鵝與釜山絕美纜車

嫌常規旅遊不夠喉？這趟10天行程帶你以最優雅的姿態，玩遍日本九州三大名城與韓國釜山！旅行團行程亮點全面包辦：去鹿兒島登城山展望台遠眺壯麗櫻島火山，漫步仙巖園日式庭園；到長崎與企鵝水族館的萌翻企鵝互動，再打卡哥拉巴園飽覽浪漫港景；隨後造訪福岡太宰府天滿宮參拜祈福。行程更會登陸韓國釜山，特意安排松島單程纜車與海上天空步道，將蔚藍風光盡收眼底。

【香港、日本（鹿兒島、長崎、福岡）、韓國（釜山）】10天豪華郵輪假期／船票（RAHRJ10／RAHRJ10Q）

出發日期：11月22日《香港啟德郵輪碼頭往返》

【旅行團】露台房每人$20,687起（RAHRJ10）［優遊全包］

【船票】露台房每人$14,537起（RAHRJ10Q）［税項全包］

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推介航線【5】17天大滿貫終極之旅！解鎖日韓台秘境

既然儲夠大假，當然要玩得盡興！這趟17天的日韓台海上假期，帶你輕鬆解鎖亞洲秘境。旅行團行程包辦單程纜車體驗，帶你暢玩釜山「松島海上天空步道」；隨後深度走訪多個日本名城，當中更貼心包辦「神戶動物王國」入場門票，讓你近距離親親水豚等可愛動物！行程更會帶你登陸宮崎，朝聖全球唯一獲復活節島授權的「日南太陽花園」7尊摩愛石像，感受獨特的異國神祕氣息；其後繼續輕鬆解鎖橫濱、京都及鹿兒島，最後一站登陸台灣基隆。全程免搬行李、免趕車，一覺睡醒就到達下個國家！

香港、韓國（釜山）、日本（長崎、神戶、橫濱、京都、宮崎、鹿兒島）、台灣（基隆）17天豪華郵輪假期／船票（RAHRH17／RAHRH17Q）

出發日期：2027年1月3日《香港啟德郵輪碼頭往返》

【旅行團】海景房每人$29,384起（RAHRH17）［優遊緻選］

【船票】海景房每人$18,484起（RAHRH17Q）［税項全包］

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同場加映：其他中長線深度推介

～【香港、日本（福岡、長崎、鹿兒島、熊本）】10天豪華郵輪假期／船票（RAHRK10／RAHRK10Q）

海洋光譜號擁多項世界級設施！必玩4大體驗活動

除了上岸遊覽，郵輪本身就是一個超大型海上度假村！「海洋光譜號」擁有多項世界級設施，無論是大朋友想放鬆，還是小朋友想「放電」，都絕對不會悶場！

1. 北極星（North Star）：榮獲健力士世界紀錄的超高觀景台，帶你升上距離海平面300呎高空，360度俯瞰無敵大海景！

2. 模擬高空跳傘（RipCord by iFLY）：體驗在甲板上安全地感受無重力漂浮的快感，在船上都能玩刺激的極限體驗！

3. 甲板衝浪（FlowRider）：長達12米的模擬衝浪器，現場更有專業教練指導，享受衝浪快感。

4. Bionic Bar機械人酒吧：由機械臂為你即席調配專屬雞尾酒，充滿未來科技感，打卡一流！

夜晚則可欣賞百老匯級表演、到各式酒吧及餐廳歎世界。無論你想追求刺激，還是只想在池畔曬太陽、睇海景，都能一次過滿足。

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【2026香港秋季旅遊博覽會】詳情

會場地點：香港會議展覽中心

永安旅遊攤位編號：5B-E01

日期：9月25日至9月27日（星期五至日）

時間：上午11時至晚上8時

【旅展限定推廣碼】

預訂亞洲郵輪旅行團，每房首2位減$300，推廣碼【EU781】

預訂亞洲郵輪船票，每房首2位減$200，推廣碼【EU987】

＊指定產品適用

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略