東京成田機場增177台自助通關機　港人福音！注意1類人不能用

日本旅遊｜東京旅遊｜成田機場｜日本是不少港人的熱門旅遊地之一，但每到旅遊旺季，總是要花很多時間排隊等過關。準備出發去東京的旅客可以不用擔心了！成田機場由今日（24日）起新增並啟用了177台「共同自助通關機」，讓大家在入境時可以一機完成入境審查與海關申報手續，希望可以縮短旅客等候過關時間。但大家要注意，並不是所有人都用到這部機，想知哪類人不能使用？即看下文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

東京成田機場｜新增177台共同自助通關機

為減少旅客在抵達日本後排隊入境的時間，日本於2025年已在成田機場、羽田機場、關西國際機場、以及福岡機場啟用可統一辦理入境所需的入境與海關手續的「共同自助通關機」，而成田機場第一及第二航廈在今日（24日）再新增了共177台「共同自助通關機」，希望可應付日本政府設定了2030年接待6,000萬外國遊客的目標。

成田機場新增了177台「共同自助通關機」。（資料圖片

深圳酒店攻略！近地鐵＋高CP值＋小編推介

東京成田機場｜通關機輪椅人士也用到嗎？

新的「共同自助通關機」由日本Panasonic Connect開發，配備了世界一流的人臉辨識技術，可確保嚴格的身份驗證。旅客只需將護照放在通關機上，透過攝影機進行人臉識別，即可簡化出入境流程，提高通關效率。

另外，新機亦確保了輪椅使用者和健全人士都可使用，螢幕設計直觀易懂，透過引導文字和動畫自然地提示下一步操作，即使是初次來日本的遊客也能順利獨立完成手續，從而減少辦理過程中的困惑和焦慮。

東京成田機場｜如何使用通關機？

使用「共同自助通關」非常簡單，大家在入境日本前只需填寫好「Visit Japan Web」的資料，並獲取入境QR Code。👉Visit Japan Web填寫教學

下機後便可在「共同自助通關機」，分別掃描「Visit Japan Web」入境QR Code及護照，然後分別確認螢幕顯示的入境申請表及海關申報表，最後掃瞄雙手食指指紋及完成容貌認證。最後會根據是否需要海關檢查，指示旅客應前往哪條優先專用通道（分為A、B、C、D），前往拿取行李後，便可入境日本。

東京成田機場｜有哪些使用注意事項？

1.即使在同一家庭中，每個人也需要單獨完成入境程序。

2.由於設備規格的限制，身高低於135厘米的人士無法使用此服務。

3.當完成申報程序並通過電子閘門時，臉部將被拍攝以進行人臉識別，因此要除下任何臉部遮蓋物，例如口罩或太陽眼鏡。

4.即使完成了手續，如果旅客的個人物品或無人陪伴的行李超過免稅限額，將被引導至海關官員的檢查台進行額外手續。



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略