飛機選位5大攻略！專家揭：1災難位超吵別坐！怕暈機要選機翼附近

搭飛機｜飛機｜飛機座位｜搭飛機時大家最怕選錯座位，因為隨時影響到飛行體驗。究竟訂機票時該選靠窗還是走道？《香港01》「好食玩飛」記者為大家整理出5大常見需求的選位攻略！特別是怕飛行途中噪音干擾的旅客，千萬別坐這1位置，既不是洗手間也不是廚房附近！想知道是哪個位置？快看下文拆解！



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飛機選位指南｜經濟艙飛機座位怎麼選？

每次訂機票準備外遊，選座位總是令人糾結，到底選靠窗還是走道？其實每個人適合的座位都不盡相同。以下整理出5大常見需求的選位策略，下次出發前更精準鎖定專屬的座位！

飛機座位選擇【1】怕暈機：鎖定機翼上方座位

美國疾病管制與預防中心（CDC）在最新《Yellow Book 2026》的暈動症（Motion Sickness）指引中指出，減輕暈機的最佳方法是避開機身晃動劇烈區域，建議容易暈機的旅客優先選擇靠近機翼的位置；若一遇到亂流就容易頭暈或嘔吐，更應將機翼附近的座位列為第一優先。由於機翼位於飛機重心附近，起伏與晃動幅度相對較小。

減輕暈機最佳是避開機身晃動劇烈區域，專家建議可優先選擇靠近機翼的位置。（AI生成圖）

飛機座位選擇【2】怕嘈雜：選擇引擎前方機艙區域

很多人以為機艙越前面越安靜，但事實上並非如此。根據《Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology》的研究，他們曾蒐集200個商業航班的客艙噪音資料，結果發現乘客座位與引擎的距離、引擎安裝位置等因素，都會影響客艙內的噪音程度，研究中所有量測航段的客艙噪音中位數約為83.5分貝。因此，如果很怕噪音，旅客可選擇盡量離引擎位置遠一點。

飛機座位選擇【3】想快速下飛機：前排走道位置

若旅客抵達目的地後想盡快下飛機，則可以選擇機艙前排或靠走道座位。經濟艙前排通常能優先下飛機，而走道座位則省去等待同排乘客收拾行李或讓位的時間。

經濟艙前排適合希望抵達目的地後較快下機的旅客。（AI生成圖）

長榮航空目前也將部分經濟艙前排座位列為優選座位，官方說明曾提到，這類座位位於經濟艙前排，適合希望抵達目的地後較快下機的旅客。

飛機座位選擇【4】想全程熟睡：遠離廚房、洗手間的中間靠窗位

如果旅客想從起飛一路睡到降落，最佳選擇無疑是靠窗座位。靠窗除了可以倚靠機艙側壁休息外，最重要的是不會因同排乘客起身前往洗手間而被吵醒。

飛機座位選擇【5】長腿族/高個子：緊急出口排

由於緊急出口附近前方需要保留疏散空間，因此腿部活動範圍通常比較寬。以長榮航空為例，目前部分Extra Legroom Seats（額外腿部空間座位）位於緊急出口排。不過，這類座位不是加錢就能坐。依長榮航空現行規定，坐在緊急出口附近的旅客需要具備在緊急情況下協助疏散的能力，例如操作出口、理解機組人員指示等。

依航空規定，坐在緊急出口附近的旅客需具備在緊急情況下協助疏散的能力。（AI生成圖）

因此包括未滿15歲、無法理解緊急疏散指示、行動能力不足，或需要照顧幼童等部分旅客，都可能不符合緊急出口座位的乘坐資格。

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