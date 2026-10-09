深圳灣美術館攻略｜5.7萬呎空間新地標！¥60睇5大世界級藝術展覽

深圳灣美術館｜北上逛街又有新選擇啦！位於深圳灣萬象城的深圳灣美術館於10月1日正式開幕。約57,000呎的5大展廳，可以看到世界級的藝術品，無論是打卡或來個快閃小旅行都非常合適，入場人士只要買一張票，就可以看齊5大展覽，簡直超值，新展館平日營業至晚上10點，周五及周六更延長至晚上10點30分。《香港01》好食玩飛記者為大家整理了展覽特色、購票資訊等，如果想知道更多展覽設施及詳情，記得看下去啦！



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深圳灣美術館｜Fotografiska深圳灣美術館盛大開幕｜全球第五間

Fotografiska深圳灣美術館是來自瑞典斯德哥爾摩的當代攝影藝術地標，也是全球規模最大的影像中心之一，繼斯德哥爾摩、塔林、柏林和上海後，全球第五間終於落在了深圳灣。

深圳灣美術館坐落於萬象城（Fotografiska深圳灣美術館@小紅書）

作為連接國際頂尖影像藝術與當代生活方式的複合型平台，新館攜手AIM愷慕建築事務所，以「未來疊層」的建築語言，在約57,000呎的空間內重構了公眾與影像的對話方式。這裡除了有8.5米高的巨幅展廳、穹頂表演空間，更將開放時間延續至深夜，為都市社群提供一處兼具思考的「城市綠洲」。

深圳灣美術館｜5大展覽亮點

深圳灣美術館亮點｜【1】ToiletFotoPaperGrafiska（中國首展）

傳奇藝術家卡特蘭 （Maurizio Cattelan）與攝影師費拉里創立的意大利超現實工作室，攝影、裝置、傢具組成的「荒誕視覺世界」，結合深圳空間重新設計，加入全新創作。

ToiletFotoPaperGrafiska（中國首展）（Fotografiska深圳灣美術館@小紅書）

展期： 2026年10月1日至2027年3月14日

深圳灣美術館亮點｜【2】百達攝影獎「風暴」主題展

匯集第11屆12位入圍藝術家作品的最新力作，以攝影直面全球環境與社會變革的時代切片。是攝影圈含金量很高的可持續主題大展。

百達攝影獎「風暴」（Fotografiska深圳灣美術館@小紅書）

展期： 2026年10月1日至2026年11月29日

深圳灣美術館亮點｜【3】《Michael Najjar：動態平衡》

360°全環繞沉浸式影像。火山、冰川、地球磅礡的自然力量撲面而來，還有專門為深圳創作的城市影像作品，感受科技與自然的碰撞，看地球怎麼「失衡」。沉浸式體驗感極強。

《Michael Najjar：動態平衡》（Fotografiska深圳灣美術館@小紅書）

展期： 2026年10月1日至2027年1月17日

深圳灣美術館亮點｜【4】 史國威《節日》

藝術家史國威個展，由楊紫策展。作品以攝影為底，手工上色，模糊了攝影與繪畫的界限，色彩濃郁如油畫。 延續攝影與繪畫的手工上色實驗，在城鄉風俗的色彩重組中剝離出集體的歡騰與個體的隱秘低回。

史國威《節日》（Fotografiska深圳灣美術館@小紅書）

展期： 2026年10月1日至2027年3月14日

深圳灣美術館亮點｜【5】群展《超驗之境》

匯集邁克爾•耐賈爾、薇薇安•薩森、馬可•布拉姆貝拉、范西等6組藝術家的作品。從超現實圖像到環境變化，探討影像的邊界，是開幕季的核心群展。

群展《超驗之境》（Fotografiska深圳灣美術館@小紅書）

展期： 2026年10月1日至2027年10月1日

地址及交通｜Fotografiska深圳灣美術館｜深圳灣萬象城

地址：南山區海德一道1218號深圳灣萬象城C區西苑L3

交通：地鐵2/11號線後海站L口，有停車場，也可自駕。

門票費用：免預約，成人票¥60元，優惠票¥48元（優惠票適用於25歲以下/65歲以上人士，需於前台出示有效證件購買）一票看完5大展覽。

購票方式：在「FOTO深圳灣美術館」微信官方小程序購票或現場購票。



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