深圳戲院推介10間 ｜全深圳最大IMAX／最平¥19.9／全部地鐵站可到

深圳戲院｜深圳睇戲｜深圳電影院｜不少港人都喜歡到深圳「睇戲」，更大讚深圳戲院的影音配套先進，座椅設計寬敞舒適，有的甚至提供餐飲服務，而票價卻普遍較香港便宜得多，最平¥19.9即可睇一場戲！《香港01》「好食玩飛」記者搜羅了深圳10間備受好評的電影院，全部鄰近地鐵沿線，交通便利！（文章內提及之價錢以發稿日期為準）



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（圖片來源：左/小紅書@正企壹划、右/小紅書@一只橘猫lucky）

深圳戲院推介【1】英皇電影城 —— 睇完IMAX福田逛街方便

位於福田益田區的英皇電影城，採用先進的IMAX with Laser（又稱Laser IMAX））銀幕，螢幕畫面呈現光度和銳利度更佳，色彩更飽滿鮮豔，非一般數碼戲院可比擬！此外，英皇電影城還設有12聲道音響系統，傳送更立體震撼的音效，是追求頂尖視聽享受的人的理想之選！即便香港電影院採用IMAX with Laser技術也寥寥可數，而且票價肯定過百元，而在福田英皇電影城票價則是¥55.9起，性價比好高！

英皇電影城（平安金融中心IMAX雷射店）

票價：¥55.9至¥129

營業時間：10:00-23:30

地址：益田路5023號平安金融中心商場南塔L6層S607

交通：乘深圳地鐵1號線到「購物公園站」D2出口至平安金融中心商場，步行10分鐘抵達。



深圳戲院推介【2】CINESKY新天影院 —— 深圳最大IMAX影廳 裝修似藝術館

CINESKY新天影院在深圳有4間戲院，每一間都科幻感十足，當中以壹方天地店最為豪華！由入口、影院、室內通道、廁所、售票處及巨型階梯開放式休息區等，每個位置都充滿未來工業風，似藝術館多過戲院！同樣設有新一代IMAX技術IMAX with Laser銀幕，影廳據說為全深圳最大，可以容納接近600人！此外，皮質座椅也備受好評，可伸拉成躺臥椅，舒適度十足！

CINESKY新天影院

票價：¥45至¥158

營業時間：10:00-次日01:00

地址：壹方天地C區L4（龍華壹方城）

交通：乘深圳地鐵6號線到「上站」，步行15分鐘抵達。



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深圳戲院推介【3】CGV影城 —— 影廳特多 可躺臥豪華梳化

深圳CGV影城出名影廳特多，共有10個影廳，均採用不同雷射放映系統播戲、設有不同價位。如想休閒一點看戲，普通廳¥51.9起已有交易；對聲畫有一定要求，又可揀特殊影廳（IMAX激光、 SCREEN X GOLD CLASS、4DX、SPHEREx、SWEET BOX），又設有情侶廳、可躺臥豪華沙發，價錢不過¥81.9起，客人可按個人喜好及需求揀選合宜影廳，豐儉由人，相當彈性。

CGV影城（卓悅中心IMAX店）

票價：¥51.9至¥107

營業時間：10:00-23:00

地址：福田街道福華路2005號OneAvenue卓悅中心西區B2層、4層

交通：乘深圳地鐵1號線到「崗廈站」，步行200m抵達。



深圳戲院推介【4】金逸影城 —— 五感特效體驗

金逸影城影音設施按照國際THX標準打造，據介紹還邀請了原美國華納公司全球高級副總裁Ira Stiegler設計和監製，是深圳頂流的高質戲院。這兒面積近4000平方米，有5個豪華影廳和一個VIP廳，每個影廳都是重裝打造。其中，1號廳是美國MX4D特效廳，特效包括振動、刮風、閃電、氣味、煙霧、噴水等，讓人五感體驗電影世界！此外，附近交通也比較便利，出門就是會展中心地鐵入口，憑2張電影票根可免費停車2小時。不過，需要提醒的是，該戲院需要自備3D眼鏡。

金逸影城（中心城店）

票價：¥50至¥199

營業時間：10:00-00:00

地址：福華一路領展中心城G層（會展中心地鐵站B出口）

交通：乘深圳地鐵1/4號線到「會展中心站」B出口，步行10分鐘抵達。



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深圳戲院推介【5】中影國際影城 —— 深圳最大IMAX屏幕 沉浸感十足

中影國際影城歡樂海岸店，擁有11間多功能放映廳，其中4間為雷射影廳，設備先進又豪華。這兒最大賣點是擁有深圳最大的IMAX屏幕，長22米、寬13米，從天花板到地面的整塊牆壁都覆蓋了，沉浸感十足！該影廳的聲效還經過特別處理，數位系統的每一個組成部分都是為IMAX廳單獨設計的，音響表達份外震撼。考慮到IMAX銀幕的亮度不均，尤其兩側的亮度最低，建議大家選擇坐在影廳中軸線附近觀影，而最後3排就是最佳的觀影位置！

中影國際影城（歡樂海岸CINITY店）

票價：¥50至¥199

營業時間：10:00-23:00

地址：白石路東8號歡樂海岸曲水灣2棟A區

交通：乘深圳地鐵9號線到「深圳灣公園站」E出口，步行170m抵達。



深圳戲院推介【6】萬達影城 —— 聲效特別出眾 免費提供3D眼鏡

寶安的萬達影城同樣有IMAX銀幕，光暗度和音效非常出眾，也提供3D眼鏡，給看電影的朋友帶來方便。戲院6個影廳全部採用頂級的科視Christie數位放映機，畫面更清晰明亮，3D效果呈現更佳；聲效則使用美國原裝進口的JBL揚聲系統、6.1聲道環繞杜比數位還音設備和DTS數位音響，效果堪比杜比全景聲，細膩有感染力。

萬達影城（海雅廣場IMAX店）

票價：¥45至¥79.9

營業時間：10:00-00:00

地址：建安一路99號海雅繽紛城4層L4-58號

交通：乘深圳地鐵12號線到「新安公園站」D出口，步行760m抵達。



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深圳戲院推介【7】橙天嘉禾影城 —— 4K超高清放映、杜比全景聲廳

橙天嘉禾影城在深圳擁有8間分店，在深圳的戲院水準上，視聽效果上數一數二！如大部分影廳都採用4K超高清數位電影放映機技術，有兩個搭配了全套SLS音響的杜比全景聲廳，具有極低失真度和極快的瞬變響應，充分展現各種聲音細節！另外，觀瀾湖店和卓悅匯店都設有IMAX，令畫面更清晰細緻，觀賞起來體驗更佳。不過要注意是橙天嘉禾不提供免費3D眼鏡，即場買一副也不過¥3至¥5。

橙天嘉禾影城（深圳卓悅匯IMAX店）

票價：約¥56-¥80

營業時間：10:00-00:00

地址：中康路126號卓悅匯購物中心L4-27號

交通：乘深圳地鐵4號線到「上梅林站」Ｌ出口，步行140m抵達。



深圳戲院推介【8】博納UA影城——伊甸園

博納UA影城以「伊甸園」為主題風格打造，裝潢加入了大量幾何曲線，看上去賞心悅目。UA最大的亮點在於IMAX影廳，可同時容納350人觀影，銀幕長21.64米，高11.61米。此外，戲院共有7個3D影廳，皆採用韓國的Master Image 3D技術，可大幅提升銀幕亮度，增強畫面的立體效果。

博納UA影城（KK Mall IMAX店）

票價：約¥37.9-¥127.9

營業時間：10:00-00:00

地址：桂園街道深南東路5016號KKmall京基百納空間L4層-L427室

交通：乘深圳地鐵1號線到「大劇院站」，步行280m抵達。



深圳戲院推介【9】博納國際影城——激抵¥19.9睇戲

博納國際影城是福田較老牌戲院，設備雖不及新戲院般先進，但勝在性價比高，時常推出限時¥19.9優惠，最貴一場也不過¥45！對比香港，這兒的影廳整體較大、座椅夠闊落、音效佳。

博納國際影城（皇庭店）

票價：¥19.9至¥45

營業時間：10:00-23:00

地址：福華三路皇庭廣場b1-3

交通：乘深圳地鐵1/4號線到「會展中心站」，步行350m抵達。



深圳戲院推介【10】縱橫國際影城——鄰近福田口岸 激抵¥19.9一場戲

被深圳網民評選為「深圳良心電影院」，票價永遠較其他電影院便宜，票價由¥19.9至¥34.8，好抵！這兒的影廳雖不大，但尚算衛生乾淨，比較不佳的位是椅子是採用按摩椅，不付費按摩就會有點頂腰。

縱橫國際影城（石廈店）

票價：¥19.9至¥34.8

營業時間：10:00-次日01:00

地址：石廈北二街89號石廈時代廣場3層

交通：乘深圳地鐵7號線到「石廈站」，步行390m抵達。



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