Chiikawa深圳首店登陸南山！廣東限定周邊限量購＋海岸城吃逛攻略

CHIIKAWA吉伊卡哇空降深圳南山後海。



CHIIKAWA華南首展盛大開幕，吉伊卡哇CHIIKAWA SHOP深圳首家旗艦店同步開業。來海岸城跟著三小隻學功夫，練武術！

CHIIKAWA華南首展 吉伊卡哇的修煉日常打卡地圖

這個秋天，風靡全網的電子布洛芬吉伊卡哇終於來南山了！9月25日，CHIIKAWA吉伊卡哇深圳首家旗艦店與「吉伊卡哇的修煉日常」華南首展在深圳南山海岸城購物中心同日啟幕。

三大主角換上廣東限定武術造型，化身功夫小師傅，陪你扎馬步、練招式，開啟萌力全開的修煉之旅。

還有廣東限定「靈春拳影」系列首發、限定買贈、三小隻人偶見面會、限定痛車巡遊等驚喜輪番登場。

從二樓中庭到一樓七號門，多個美陳打卡點位同步開放，治癒你的整個假期。

江湖武器舖

二層海德廣場上，吉伊卡哇的「江湖武器舖」正式開張。四小隻站成一排，拿着萌化版刀槍劍戟。現場看過去，彷彿走進一個迷你武俠片場，滿屏治癒。

站在武器架前比劃姿勢，假裝自己也是初入江湖的小俠客。打卡時可以和吉伊卡哇比試互動，動作不用標準，可愛就贏了。

木人樁訓練場

「木人樁訓練場」就在武器鋪旁邊，三小隻已經擺好架勢。木人樁被做成圓潤造型，少了練功的嚴肅，多了幾分呆萌。

現場可以模仿吉伊卡哇的招牌動作，或是模仿打樁，配上一句「今天也在努力修煉」，發朋友圈剛剛好。

可愛日記

沿着二層海德廣場的綠植牆台階（lululemon對面）往上走，發現三小隻的「可愛日記」。

台階上散落着吉伊、小八和烏薩奇的立牌，有的在發呆，有的在偷笑，像把日常小劇場搬到了戶外。

在台階上和角色同框，輕鬆拿捏治癒系打卡照。

勇敢起飛

在二層主中庭的「勇敢起飛」，三小隻頭頂黃色螺旋槳，藉着雲朵懸在半空。

雲朵錯落排開，螺旋槳彷彿真的在轉，好像下一秒就要飛向遠處，像一幅童話插畫，安靜又治癒。

曬太陽發呆角落

一層7號門旁（葉外、木槿鈺中間通道），藏着一個「曬太陽發呆角落」。三小隻橫七豎八躺在草地上，有的眯眼，有的打哈欠。

路過的人都會不自覺放慢腳步，被可愛吸引。和他們一同打卡，拍一張今日放空日記吧。

煩惱丟開

在一層3號門的「煩惱丟開」，三小隻站在彩色圓盤上，擺出用力甩東西的姿勢，彷彿把煩心事統統扔了出去，看着就讓人覺得痛快。跟着學做甩手的動作，好像壓力也跟着飛走了一點。

酸味挑戰

在一層5號門「酸味挑戰」，三小隻人手一顆檸檬，表情一個比一個精彩。光是看着三小隻酸到變形的模樣，心情就已經跟着輕鬆起來了。

愛啃飯團

四層Timberland前坪的「愛啃飯糰」是吃貨必打卡的一站，三小隻抱着比自己臉還大的飯糰，啃得滿臉認真。

小聚食堂

四層餐飲集中區的「小聚食堂」吃飯時間經過時，餐飲區的香氣飄過來，再看它們吃得這麼香，很難不被感染，三小隻把乾飯的快樂放大了好幾倍。

吉伊卡哇旗艦店深圳首店來了

深圳旗艦店正式開售，一起來見識下吉伊卡哇們的可愛功夫！推門而入，治癒感撲面而來，還有隨處可見的吉伊卡哇元素，隨手一拍都很出片。

店內彙集文創生活系列和服飾包袋系列等豐富周邊，從文具到穿搭一網打盡。

廣東限定貨品

毛絨掛件系列

一系列廣東限定商品來了！三小隻換上練功服，人手抱緊一個迷你木人樁，毛絨軟糯，掛繩一扣就能帶出門，像隨身帶了個小師父。

靈春拳影同系列還有吧唧盲盒、亞克力立牌盲盒，角色以不同武術姿勢站立。

透明亞克力配底座，擺在桌面就是一組迷你武林大會，顏色清爽，細節耐看，抽到隱藏款更是驚喜，快來帶走一份屬於你的吉伊卡哇吧。

文創生活系列

文具控狂喜！文件夾、彈簧冰箱貼、攝影棒、金屬鑰匙扣、蒲扇……從桌面到出門，靈春拳影全給你承包了。

以上文創生活系列均為廣東限定，每人每款限購2件，售完即止，先到先得哦。

服飾包袋系列

服飾包袋系列更有眾多精彩單品，靈春拳影帆布包印着三小隻和CHIIKAWA字樣，容量剛好裝下日常小物，隨手一挎就能出門，百搭耐看。

手機包配彩色長繩，斜挎剛好，還有KUNG FU主題短袖，白T上三小隻排排站，簡單又可愛。

限定買贈

單筆實付滿518元（人民幣，下同）還可加贈廣東限定旗幟，滿888元加贈限定顯眼包，想收齊一套記得早點來。

開業打卡有禮

雙節打卡發文領四小隻任意透扇▼▼▼

Chiikawa透扇（ShenzhenWeekly提供）

活動時間：2026年9月25日-10月7日

領取位置：吉伊卡哇深圳旗艦店門口20米處帳篷

STEP 1：帶話題#吉伊卡哇深圳旗艦店#吉伊卡哇廣東限定，定位「南山海岸城購物中心」發佈小紅書筆記

STEP 2：現場掃碼進入社群

憑符合要求的「小紅書發帖頁&「進入社群頁面」即可領取透扇盲袋一份

*一個小紅書賬號僅參與一次，數量有限，送完即止。



主題花車巡遊

即日起至10月7日，吉伊卡哇限定主題花車將沿着深圳南山各大地標巡遊，路線經過南頭古城、海岸城、海上世界、春筍、世界之窗、福田口岸、華僑城萬豪酒店、福田站等地。

車身貼滿三小隻國風武術造型，無論是在海岸城附近逛街，還是在其他地標偶遇，都有機會和這輛萌力十足的花車不期而遇。

這幾天你偶遇三小隻了嗎？

9月25日開業當天，吉伊、小八、烏薩奇三大人偶在海岸城現場亮相，和粉絲近距離見面。三小隻揮揮手、歪歪頭，偶爾比劃兩下功夫招式，憨態可掬。

+ 3

現場氣氛熱鬧温馨，見面會還有互動環節，讓大小朋友都有機會和三小隻同框，留下屬於這個秋天的可愛回憶。

假期來深圳南山海岸城購物中心 吃逛玩全攻略

芸曼傣．雲南菜．13年老字號

把雲南雨林風味搬到深圳的傣家菜館，店內主打酸辣鮮香的傣味，香茅、檸檬、辣椒等熱帶香料入饌。

+ 3

招牌有傣家雨林烤五花肉、香茅草烤魚、紅三剁、傣奶奶舂荷包蛋，再配上雞毛菜湯，不用遠赴雲南也能吃到地道傣味。

淺鍋日式和牛小鍋放題．壽喜燒

主打日式壽喜燒放題的高端火鍋店，是肉食愛好者的天堂。和牛上腦、肩胛板腱、牛舌輪番下鍋，肉質細嫩。涮熟後裹上一層無菌蛋液，入口滑嫩，肉汁和蛋香一起化開。

+ 2

除了肉和海鮮，自助區還有新鮮水果、精緻甜品和時令蔬菜無限暢拿，哈根達斯雪糕更是隨便吃。涮肉之餘來點清爽水果和雪糕，解膩又滿足，一頓下來幸福感拉滿。

居竹．潮汕菜

藏在海岸城的一家潮汕風味餐廳，主打滷味和家常小炒。招牌獅頭鵝拼盤滷香濃郁，鵝肉緊實入味。

+ 1

益生菌酸菜牛肉酸爽開胃，特色蠔仔烙外酥裏嫩。反沙芋頭甜糯收尾，方魚炒芥蘭清鮮解膩。逛完吉伊卡哇，來這吃頓地道潮汕菜，暖暖胃剛剛好。

香港-海岸城永東巴士站點

永東巴士經深圳灣口岸可直達香港東涌、元朗、荃灣、迪士尼及機場等地，下車就是西區3號門。港客可絲滑來深圳南山海岸城購物中心，一路無縫銜接，到了直接開逛。

JD EHome

JD EHome是京東旗下Apple授權自營門店，位於二層 250鋪（lululemon旁10號門進），主打線上線下融合的一站式購機體驗。

目前iPhone 18 Pro系列及首款摺疊屏iPhone Duo正在火熱銷售中，海岸城同步推出門店專屬限時會員升階活動，到店購機滿額可享金卡黑金卡級門檻直降。

逛吉伊卡哇展，入聯名痛金！

周大福×CHIIKAWA聯名系列轉運珠、黃金吊墜、黃金金章掛件等

位置：二層233鋪



來深圳南山海岸城購物中心遇見CHIIKAWA。

深圳南山海岸城購物中心

地址：海岸城購物中心

交通：地鐵2/8/11/13號線至後海站D1口步行765米



吉伊卡哇的修煉日常．華南首展

觀展：免費入場

展覽時間：2026年9月25日-2027年年初

展覽地點：深圳南山海岸城



吉伊卡哇深圳旗艦店

門店地址：深圳南山海岸城L2-290-291（二樓戶外海德廣場）



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