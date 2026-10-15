飛機登機證千萬別亂放！專家揭4陷阱　行程隨時被取消｜附3招保命

搭飛機｜出發去旅行，順利過關後，手上記錄著航班資料的「登機證」會如何處理？是隨手扔進機場垃圾桶、塞在椅背袋，還是拍照上傳到社交平台打卡留念？專家指，隨便處置登機證，可能會帶來嚴重後果！被人當惡作劇更改事少，嚴重者更可能被騙取金錢，墮入詐騙陷阱。想知有甚麼後果？即看下文！



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飛機登機證｜一張紙藏全身身家？

登機證上面印滿了大量個人資訊，包括航班號碼、旅客姓名、客艙座位編號、航空公司會員編號，以及最關鍵的條碼等等。全球旅遊搜尋引擎Skyscanner及網絡安全專家警告，亂丟或隨意公開登機證，極容易給不法之徒有機可乘！

專家警告，亂丟或隨意公開登機證。（AI生成圖）

飛機登機證｜亂丟隨時引發4大危機

登機證亂丟後果【1】機票隨時被惡意更改

不法分子只要利用免費的網上工具解碼登機證上的條碼，就能輕易獲取你的預訂資料。安全研究員Michal Špaček曾在網絡安全著名部落格KrebsonSecurity指出，不法分子憑旅客的「姓氏+訂位代號(PNR)」，就能直接登入航空公司的「管理我的預訂」頁面。如果遇到惡作劇，對方可以在上機前的最後一刻更改該用戶的座位、改簽航班、更改特別餐點，甚至直接取消回程機票！

專家指，不法分子憑旅客的姓氏+訂位代號就能獲個人資訊。（ＡI生成圖）

登機證亂丟後果【2】住址暴露墮入詐騙

Skyscanner指出，當不法分子透過條碼取得旅客姓名與預訂代號（PNR），並進一步登入航司或會員系統取得聯絡資料後，可能藉此掌握行蹤並向家人進行意外勒索等電話詐騙。旅遊期間你無法接聽電話，家人在聯絡不上你的情況下，容易墮入詐騙陷阱被騙取巨額金錢，可能招致巨額金錢損失或帳戶遭盜用。

登機證亂丟後果【3】洩露電話號碼

Skyscanner指，個人電話號碼一旦外洩，除了可能遇到惡意人士在深夜進行電話騷擾外，不法之徒更可能利用電話號碼隨意登記各類美容院、借貸公司或推銷服務，令日後不斷接到各類廣告推銷及騷擾電話。

不法之徒更可能利用個人資料進行不法行為。（AI生成圖）

登機證亂丟後果【4】暗示家中無人

另外，不少人喜歡把登機證拍照上傳到社交平台打卡，向全世界宣布自己正在外地度假。如果家中無人看管，這個舉動等於向不法分子提示「家中無人」，易誘發盜竊。

飛機｜妥善處置登機證3正確方法

登機證處理方法【1】切勿隨意亮出或扔棄：

Skyscanner建議，保障個人安全最直接的方法就是不要隨處展示登機證；返程後若要丟棄，建議使用碎紙機徹底銷毀。

登機證處理方法【2】妥善收藏留念：

登機證是珍貴的旅行回憶之一，只要妥善存放於安全的隨身背包，也可以留念。

登機證處理方法【3】社交平台打卡必須打碼：

現在許多手機應用程式都能直接掃描相片中的條碼以獲取個人資料，Skyscanner提醒，打卡時務必小心，將機票上的所有文字資訊及條碼遮蓋或打格仔處理，確保私隱不外洩。

現在許多手機應用程式都能直接掃描相片中的條碼以獲取個人資料。（AI生成圖）

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