搭飛機別穿5種衣物　空服員揭1位置超髒　長途航班9大禁忌必看

隨著航線開放，長途飛行再度成為熱門話題。但在數萬英尺的高空、狹小的機艙空間中，如何確保旅途舒適，又不造成他人困擾？



一名資深空服員萊達爾（Sille Rydell）分享了她的「搭機前儀式」和穿搭建議，強調搭飛機不僅是個人享受，更是一門「機艙禮儀」，為你的鄰座乘客和自己著想。

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搭飛機注意

1. 登機前務必淋浴洗頭

萊達爾直言不諱：「髒頭髮、不洗澡、沒關係？一個簡單的淋浴，就是最佳登機前儀式。」她解釋，即使你的頭髮看起來還過得去，也不代表可以省略這一步。在密閉的機艙環境中，清潔衛生不僅是為了自己舒服，更是對鄰座乘客最起碼的尊重。

2. 長途航班請穿壓力襪

如果你搭乘的是長程航班，卻沒有穿壓力襪，那你就「錯過太多好處了」。萊達爾指出，壓力襪能透過溫和施壓來促進腿部血液循環，有效減少腫脹、預防深層靜脈栓塞（俗稱經濟艙症候群）的形成，並降低靜脈曲張的風險。許多旅客都發現，壓力襪能大幅緩解長時間坐著或站立後的腿部疲勞感。

3. 避開濃烈香水

「你最愛的香味未必別人也喜歡，」萊達爾提醒。氣味容易在密閉的機艙內滯留，並非每個人在高空中都喜歡你的「招牌香」，有些人甚至會因此過敏。保持清新固然重要，但應避免使用味道過重的香水。

4. 不穿飄逸的褲子或長裙

萊達爾強烈建議避免穿著會拖地或過度飄逸的褲子或裙子。她指出，飛機上的廁所地板通常非常髒，如果你的衣物不慎碰觸到，你會感到非常後悔。

5. 拒絕緊繃的牛仔褲與緊身褲

雖然時尚，但在飛行途中穿著過緊的衣物將得不償失。萊達爾解釋：「機艙壓力會讓你的身體膨脹。在巡航高度時，原本合身的緊身褲或牛仔褲，可能會讓你感覺像被全身緊緊束縛。」選擇寬鬆舒適的運動服或休閒服，才是明智之舉。

6. 拋棄鋼圈胸罩

在飛機上，舒適度永遠是第一要務。「鋼圈胸罩加上長時間待在加壓客艙內，將會是一場大後悔。」建議女性選擇柔軟、無鋼圈的胸罩或運動內衣。

7. 避免穿著連身衣（Jumpsuit）

連身衣或許性感有型，但「在被亂流搖晃的狹小廁所裡半裸」可就非常尷尬且不方便了。建議選擇上下分開的服裝，以便如廁時更從容。

8. 絕對不要赤腳

「拜託，千萬不要在飛機上打赤腳，尤其是在廁所！」萊達爾強調，赤腳極不衛生，因為你永遠無法完全確定地板上沾染了什麼。

9. 減少佩戴過多珠寶和皮帶

萊達爾建議，過多的珠寶、手錶或皮帶應「打包」而不是戴在身上。不僅是為了舒適度，更因為它們會在安檢時讓你頻頻被攔下檢查，造成延誤。

總結來說，萊達爾建議選擇舒適、實用且衛生的穿搭，並完成基本的個人清潔，這樣「未來機艙中的自己」一定會感謝你。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：搭飛機千萬別穿5種衣物！資深空服員曝「不衛生不舒服」，安檢恐被攔下趕不上登機】