飛機中間位兩側扶手歸誰？禮儀專家揭潛規則　3招防經濟艙症候群

搭飛機｜搭長途飛機最令人頭痛，莫過於被分配到經濟艙中間座位，夾在兩位陌生人中間，不時會因為扶手使用權產生尷尬摩擦。想知道中間位的扶手到底誰有優先使用權，以及在小小的座位內怎樣做伸展、告別久坐不適，記得看下去啦！



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扶手到底是誰的？國際禮儀專家的解答

針對航空界最經典的爭議：「誰才擁有扶手的使用權」，國際禮儀專家給出了明確的默契與解答。

中間座位乘客優先享有雙側扶手

國際禮儀專家Adeodata Czink（加拿大禮儀培訓公司Applied Communication創辦人）接受媒體採訪及專訪時指出，靠窗的乘客能靠牆並擁有窗景，走道乘客則享有進出自由與伸展雙腿的空間；相對地，中間座位的乘客兩側受夾、毫無特殊空間優勢，因此中間座位的兩側扶手理應歸中間乘客所有。

禮儀諮詢專家Jodi RR Smith在旅遊消費權益網站的深度解析中所提到，雖然原則上扶手屬於中間乘客，但人際互動仍需保持彈性。如果鄰座身材較魁梧、空間嚴重不足，透過友善的溝通與適度共享，能讓這場旅程變得更平和。

中間座位乘客優先享有雙側扶手。（AI生成）

醫生與物理治療師3大告別飛行痠痛方法

澳洲航空Qantas就針對機上狹窄空間，推出一套適合在座位內完成、不會打擾鄰座的伸展動作。中間座位無法隨時走到通道，建議每隔一小時做簡單微運動，動作幅度要收斂，手肘、手臂不要侵入鄰座空間，就可以紓緩肌肉緊繃，促進下肢血液循環，也能減低經濟艙症候群風險。

頸胸放鬆伸展。（AI生成）

搭飛機告別飛行痠痛方法【1】 頸胸放鬆伸展

雙手手指交扣，放在腦後，慢慢把手肘向兩側打開，打開胸腔；頸部緩慢左右傾側，耳朵輕輕貼向肩膀，每邊維持10‑15秒。可以改善長時間低頭看手機造成的肩頸緊繃，動作不要大幅度擺動頭部，避免撞到旁邊乘客。

搭飛機告別飛行痠痛方法【2】小腿紓緩伸展

腳掌離地，腳尖往身體方向勾，感受小腿後側肌肉被拉緊，維持數秒，再把腳尖往下踩；重複進行足踝幫浦運動／踝關節泵血運動（Ankle Pumps），亦可輕輕轉動腳踝。整套動作只需在座位完成，不用佔額外空間，有效改善久坐帶來的腳部水腫，建議每30分鐘就循環做一輪。

搭飛機告別飛行痠痛方法【3】側腰與下背放鬆

坐直、背部貼緊椅背，雙手交扣舉高，輕輕向左右兩側微微側彎，小幅度拉開腰側肌肉，左右輪流。千萬不要做大幅度扭身，避免手肘打到鄰座；外套可捲起墊在腰後，加強腰部支撐，減少腰背負荷。

小腿紓緩伸展。（AI生成）

張程程（Cheung Ching Ching）

《香港01》好食玩飛頻道編輯，熱愛探索美食、休閒玩樂及旅遊資訊，專注於為讀者挖掘最新、最齊全的本地及跨境食買玩攻略。文章涵蓋廣深港周邊遊、跨境交通優惠、特色餐廳推介及節日好去處等實用資訊。



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