搭飛機隱藏福利！空服揭經濟艙6大免費物資　止痛藥樽裝水這樣要

搭飛機｜許多人搭乘長途或短程飛機時，總是默默忍受各種身體不適或突發的小狀況，以為機上除了預定的餐點、飲料與基本毛毯外，就沒有其他協助了。但多名前空服員表示，原來經濟艙有6樣免費物資與服務，不會主動派發，但旅客禮貌詢問就有機會拿到，長途跨洋航班物資配額通常比短途境內或區域航線更充足，廉航則多數不適用。想知道是哪些服務，記得看下去啦！



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空姐與旅遊專家揭秘：經濟艙6大隱藏免費用品與服務

許多旅客以為經濟艙只有基本的水、飲料與定額餐點，但前空服員Susan Fogwell（蘇珊·福格韋爾）與旅遊專家於國際知名旅遊雜誌《Travel + Leisure》（漫旅）報導，只要機上備貨充足且客氣開口詢問，空服員其實很樂意提供以下服務。

飛機免費服務【1】基礎舒適過夜包

長途航班的經濟艙，部分航空公司備有簡便用品包，內含牙刷套組、耳塞、眼罩，協助旅客在機上整理儀容、方便入睡。並不會像商務艙一樣配備高級護膚品，但足以應付機上基本需求，不會主動派發，可以向空服員查詢庫存。

免費提供過夜包。（AI生成）

飛機免費服務【2】原支樽裝水

一般空服員巡視時只會倒半杯水，但若你剛好需要服藥、或是長途飛行容易口渴，可以直接禮貌詢問是否能拿到「原樽」或細支裝樽裝水。只要機載備品足夠，空服員通常不會拒絕。

免費樽裝水。（AI生成）

飛機免費服務【3】額外點心或飲料

短途航班通常只會提供一次點心和飲料，如果覺得肚子餓、口渴，服務過後依然可以禮貌再索取。但不是一定會有，取決於航班剩餘餐食庫存，亂流期間空服員無法離開座位，請耐心等候。

免費點心及飲料。（AI生成）

飛機免費服務【4】基礎急救與非處方藥物

所有商業客機都配有合格急救箱。若在飛行途中出現輕微頭痛或胃部不適，客機急救箱通常備有非處方藥（如撲熱息痛或布洛芬）、繃帶、消毒棉片與酒精貼片。部分航空公司亦會備有衛生巾和衛生棉條。

但請注意，受限於國際民航安全與醫療法規責任，空服員並非醫護人員，通常不能直接指定或開立藥物，必須由旅客自行清楚評估過敏史後索取使用，部分航空公司更對藥物分發有嚴格內部限制。

免費提供非處方藥物。（AI生成）

飛機免費服務【5】實體轉接頭或有線耳機

現在很多人自備無線藍牙耳機，但部分機上娛樂系統僅支援有線接頭。這時候可以跟空服員詢問普通有線耳機；空服員手邊通常備有免費（或借用）的3.5mm有線耳機供旅客使用。

可提供有線耳機。（AI生成）

飛機免費服務【6】兒童娛樂與紀念徽章

帶小朋友出門的家長，如果遇到孩子哭鬧或無聊，可以向空服員詢問是否有兒童塗鴉本、彩色筆，或是航空公司專屬的飛行胸章（Wing Pins）。可以安撫小朋友情緒，也減少打擾周圍乘客。

免費提供兒童塗鴉本。（AI生成）

張程程（Cheung Ching Ching）

《香港01》好食玩飛頻道編輯，熱愛探索美食、休閒玩樂及旅遊資訊，專注於為讀者挖掘最新、最齊全的本地及跨境食買玩攻略。文章涵蓋廣深港周邊遊、跨境交通優惠、特色餐廳推介及節日好去處等實用資訊。



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