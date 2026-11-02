坐飛機去洗手間鄰座睡死？空姐親授化解尷尬攻略　千萬不要硬跨過

搭飛機搭到一半想上廁所，偏偏坐在中間或靠窗位置，擋在走道前的乘客又睡得正熟，到底該不該叫醒對方，還是直接從對方身上跨過去？打擾別人可能讓不少人感到尷尬、猶豫，不過一名資深空服員表示，需要離開座位時，叫醒隔壁乘客是一個安全的辦法，完全沒有問題，並指出從對方身上跨過去的做法可能會有安全問題，建議乘客不要嘗試。



資深空服：想上廁所不用忍 叫醒鄰座乘客沒問題

美國媒體《Travel+Leisure》報道，經驗豐富的女空服員馬丁尼茲（Aura E. Martinez）表示，因為需要上廁所而打擾別人睡覺，完全不必感到愧疚。她指出：「如果你需要使用洗手間，或因其他必要原因離開座位，叫醒正在睡覺的鄰座乘客是完全可以接受的，沒有人應該因為旁邊的人在睡覺，就被迫一直忍著不舒服。」

美國媒體《Travel+Leisure》報導，經驗豐富的女空服員表示，因為需要上廁所而打擾別人睡覺，完全不必感到愧疚。（Unsplash@Mohammad Arrahmanur）

馬丁尼茲也說，強烈建議不要為了避免打擾對方，就直接從乘客身上跨過去。畢竟座位之間的空間狹小，這麼做不僅容易失去平衡、撞傷別人，也沒有人想在睡夢中被陌生人跨過身體。

先輕聲開口提醒 叫不醒就按服務鈴

至於該怎麼叫醒身邊的乘客，馬丁尼茲建議，可以先輕聲說「打擾了」（Excuse me），或是「抱歉吵醒你，但我得出去一下」。如果對方沒有反應，再輕拍肩膀或上臂，但不要搖晃對方、碰觸臉部，也不要刻意提高音量。

如果對方仍然叫不醒，應按下服務鈴請空服員協助，由機組人員確認是否有醫療上的原因導致難以喚醒。順利離開座位後，也別忘了向幫忙讓路的鄰座乘客道謝。

如果對方仍然叫不醒，應按下服務鈴請空服員協助，由機組人員確認是否有醫療上的原因導致難以喚醒。（Pexels@Alejandro Quinonez）

此外，如果自己坐在走道位置，也可以主動替其他乘客著想。馬丁尼茲建議，睡覺前可以先告訴鄰座，若有需要起身，隨時都能叫醒自己，讓對方不用猶豫是否該打擾。

她也提醒，乘客睡前最好先上洗手間，避免雙腳或隨身物品擋住走道；另外，安全帶應繫在毯子外面，讓空服員不必叫醒乘客，也能確認安全帶是否繫妥。

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