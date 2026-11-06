環島中港通優惠｜免費派優惠券　WeChat掃碼即享　最多慳$120

環島中港通優惠｜北上時，不少港人會選擇乘搭跨境客運。而近日「環島中港通」與WeChat Pay HK合作，帶來多項優惠。由即日起，旅客只要掃描指定二維碼，即可獲包括滿$100即減$10的車票優惠券、8張$10的優惠券等等，最高可慳$120！想知更多？即看下文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

環島中港通｜掃碼即減兼領現金券包4大獎賞

跨境客運「環島中港通」聯乘「WeChat Pay HK」，即日起至12月31日推出限時「掃碼有禮」乘車推廣活動。市民只要親臨環島中港通門市掃描專屬二維碼，即可領取「滿$100即減$10」車票優惠券、電子現金券包以及新用戶專屬迎新禮遇等4重優惠。

活動的參與方式非常簡單，旅客親臨任何一間環島中港通門市，利用手機掃描店內的活動專屬二維碼，系統便會自動派發多重獎賞，即可獲以下4種優惠：

【1】滿額即減優惠券：於門市掃描指定二維碼，即可獲取「滿100即減10」的車票優惠券。

【2】總值$10通用電子現金券包：掃碼同時附送電子現金券包，內含$2、$3及$5面額的現金券各1張。

【3】WeChat Pay HK新用戶迎新專享：尚未註冊的新用戶享有專屬福利，消費滿$20即可額外獲得2張立減$10車票優惠券。

【4】微信小程序隨機驚喜禮包：透過式購票結賬時可觸發隨機禮遇，已註冊會員最高可獲3張$10優惠券，非會員更有機會一次過獲贈高達8張優惠券。

於門市掃描指定二維碼，即可獲取「滿100即減10」的車票優惠券。（環島中港通官方圖片）

活動詳情

推廣日期：即日起至2026年12月31日

領取方法：前往全港各大「環島中港通」實體門市，以手機微信掃描店內專屬活動二維碼即可領取。

注意事項：各項優惠券及隨機禮包數量有限，先到先得，送完即止；優惠受有關條款及細則約束



（全文完）👉follow好食玩飛ig✈️免費睇旅遊飲食攻略