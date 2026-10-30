深圳好去處｜秋日Color Walk逛公園打卡多巴胺美景　7大景點推介

城市在秋天裡慢慢上色，在城市裏散散步，找半天時間走走逛逛，開啟一場「color walk」，穿行在街巷與建築之間，收集專屬於深圳的城市色彩。



解鎖深圳的多巴胺屬性

有人說Color Walk是「最低成本的城市尋寶」。深圳的秋不蕭瑟，到處都是亮堂堂的顏色，像誰把顏料盤摔在了地上。

桂灣公園

沿着前海灣的海岸線走，路邊整片整片的花海，一叢一叢鋪過去。

花海順着園內地勢錯落鋪展，各色花株高低成團、連片蔓延，像打翻的秋日調色盤沿着木棧道一路鋪陳開去。

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隨着花海帶來的靈感，「深圳版color walk」這件事格外容易，這裏四季常綠、山海連城、公園超千個，轉角就能撞見顏色。

COLOR WALK攻略

Step1：隨心所欲地選擇一個顏色

Step2：在漫步過程認真尋找顏色

Step3：以你喜歡的方式記錄下來



尋找color，腳步隨色彩漫行

紅色濃烈而不失温柔，在深圳的街巷裏，野蠻生長，肆意蔓延。

紅色：1. 虹橋公園（光明紅飄帶）

在光明，一條紅飄帶蜿蜒在山林裏。

+ 2

全長 4 公里的紅色棧橋，走在上面兩邊都是綠，人被顏色裹着。風從耳邊過，遠處的山一層一層的。不需要爬山，棧道是平的，走起來很輕鬆。

紅得張揚且熱烈，像秋天裏燒着的一團火。

紅色：2. 粵海城・金啤坊

另一種不同的紅，在舊啤酒廠改造的工業空間，紅磚牆粗糲而有質感。

+ 1

舊管道還掛在牆上，陽光斜過來，牆面上的影子都是硬的。空曠的街區，自帶復古敘事感。這裏沒有嶄新的光鮮，只有時間留下來的痕跡，反而比新的更有味道。

逛累了在門口坐一會兒，風穿過空曠的廠房，帶着一點舊時光的味道。

秋天的海是不晃眼，温柔的，淡淡的藍色。

藍色：1. 太子灣公園

在南山，藏着一個看海的好地方。

太子灣的灣面很靜，風一吹，水就皺了。岸邊的樹影斜斜落在水面上，晃啊晃。不是那種人擠人的海灘，是安安靜靜的，適合一個人發呆。

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沿着步道慢慢走，能看到遠處的船，看到山上的樹。風裏帶一點鹹，吹在臉上，涼絲絲的。

藍色：2. 前海石公園

前海的海則更開闊。

天是淡藍的，雲是白的，遠處的摩天輪慢慢轉着，不着急。海邊有一片大草坪，可以坐下來，也可以躺着。

下午四點以後來最好，陽光不曬了，光斜斜地打在海面上，碎成一片一片的閃。

綠，是最具生命力的顏色。從深綠到淺綠，走進大自然的能量場，在滿屏的綠意中被悄然治癒。

綠色：燕晗山郊野公園

從華僑城生態廣場穿行而上，便可抵達燕晗山郊野公園。

樹高得把天遮了一半，陽光從葉縫裏漏下來，在地上投出碎金子一樣的光斑。空氣是濕的，帶着草木的味道，走在裏面像進了一個天然氧吧。

+ 3

這裏可謂是「綠」的代表。綠色的湖、綠色的廊橋、綠色的大樹…… 到處都是生命力滿滿的綠。逛一圈下來，感覺整個人都被大自然洗滌了一遍，身心舒暢。

秋天的日落更早，也更温柔。天空從橙黃漸變到粉橙，是深圳獨有的秋日限定。

橙色：文天祥公園

在蛇口，藏着一個鮮為人知的小眾公園——文天祥紀念公園。

傍晚是最好的時候，沿着山頂觀景平台左邊小路走，幾步下去便是絕佳的觀海視野。

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太陽慢慢往下沉，天空從橘黃漸變到粉橙，光落在海面上，碎成一片閃閃爍爍的金。岸邊的樹變成了剪影，有人在散步，有人在釣魚。

日落餘暉下的蛇口港、深圳灣大橋，像是打翻的調色盤，壯觀而又氛圍感滿滿。

日落之後也不用着急下山，璀璨的城市夜景同樣值得記錄。

萬物皆有趣，越靠近越精彩。

深圳版color walk地址

1.前海桂灣公園：南山區凌波橋向西北78米

2.虹橋公園：光明區科泰路1204號

3.羅湖金啤坊：羅湖區東昌路9號（太安地鐵站E口步行430米）

4.太子灣海岸線公園：南山區居海路與匯海路交叉口240米

5.前海石公園：南山區金岸中街

6.燕晗山郊野公園：南山區沙河街道僑城東街6號

7.文天祥紀念公園：南山區赤灣六路與興海大道交叉口西南120米



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