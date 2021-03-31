撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-03-31 18:06

4月頭迎來復活節5日紅假，如果未有心水地方逛，不妨參考《香港01》旅遊頻道記者為大家推介的商場打卡好去處，無論浪漫拍拖、親子玩樂放電或是寵物市集都有好介紹。 （下列活動及設施最終安排視乎個別商場而定，應留意商場社交平台公布的最新消息）

【拍拖打卡】免費試穿浴衣賞櫻、KAKAO名畫展朝聖

不少商場設計了靚靚打卡場景，無論拍拖影漫浪漫合照，或者與閨密一起拍女神照都有好選擇。有簕杜鵑花隧道、滿天櫻花、清新綠色植物牆……還有多個聯乘藝術家打造的展覽地方，如倉鼠畫作《助六の日常》、KAKAO FRIENDS名畫展、本土畫家b.wing設計的新角色Kaka等等。👇👇👇按圖看10個文青、拍拖好去處👇👇👇

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【親子玩樂】鱷魚先生趣緻打卡、毛孩市集免費借寵物車

如果打算尋找地方享受家庭樂，可以考慮以下8個地點，有些提供免費玩樂工作坊、尋蛋遊戲讓小朋友放電，有些設有人氣卡通變形金剛、鱷魚先生打卡點，還有些設有期間限定店，即席買玩具當兒童節禮物都得。👇👇👇按圖看10個寵物、親子好去處👇👇👇

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🥤同場加映1：掃街飲品熱量排行榜🥤

掃街買台式手搖飲品選擇多，想解渴之餘又不想踩中致肥陷阱？不如參考以下排名。👇👇👇芝士奶蓋茶不是最高卡！按圖看哪種飲品平均最高卡（以每100克計算）👇👇👇

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想選一款較低糖飲品？另有糖份排行榜。請按➡️【消委會8款台式飲品糖份熱量比較 奶蓋非最高卡？這款果茶最高糖】⬅️觀看全文

🎋同場加映2：竹林隧道推介🎋

喜歡探索香港美景的話，推介你去竹林隧道，不用去日本京都嵐山也能拍出深幽林徑！👇👇👇按圖看號稱最美的竹林👇👇👇

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全港最長翠竹夾道又在哪兒？想知全部4條路線推介，請按➡️【港版嵐山｜4大竹林隧道打卡行山：茅坪深幽環道、大埔燕岩茂林】⬅️觀看全文