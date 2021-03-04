撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-03-04 07:00

下午茶2021｜《香港01》飲食頻道記者精選了3月27間High Tea，包括酒店和打卡下午茶，有文華東方、Ritz Carlton、朗廷、W酒店、St. Regis、半島、Rosewood、SENSU、Hue等，最平$98就食到！ （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準，除特別列明，價格未包括加一服務費）

【1】文華東方酒店 —— 送貴婦級護膚品或香水

酒店聯乘Harvey Nichols推出春日下午茶，供應多款美食，包括維多利亞海綿蛋糕、櫻桃鬆糕、檸檬蛋白撻、文華牛奶朱古力蛋糕、1963文華芝士餅、覆盆子玫瑰白朱古力撻。還有煙三文魚伴魚籽刁草三文治、烤牛肉辣根伴西洋菜三文治、豬腿肉凍配英式酸辣醬及蜜糖芥末醬三文治及無花果風乾番茄撻。

😋😋😋想知呢款下午茶有咩送、下午茶價錢，立即按圖睇睇😋😋😋

快船廊 地址：中環干諾道中5號香港文華東方酒店閣樓 電話：2825 4007 Café Causette 地址：中環干諾道中5號香港文華東方酒店閣樓 電話：2825 4005

【2】Ritz Carlton —— 聯乘珠寶品牌Qeelin

酒店聯乘中華高級珠寶品牌Qeelin，推出中西合璧下午茶，共有五款鹹點及五款甜點，包括醃鮑魚配蘑菇撻、醬烤豬肋骨芝士可麗餅卷配梅子啫喱、香橙薑味泡芙及辣朱古力紅豆撻，放在葫蘆形層架或如意鎖形層架上，非常精緻。

😋😋😋想知下午茶價錢、有咩禮物送，立即按圖睇睇😋😋😋

Café 103 地址：尖沙咀柯士甸道西1號環球貿易廣場(ICC)香港麗思卡爾頓酒店103樓 電話：2263 2270

【3】W酒店 —— 7折歎黑松露下午茶

酒店聯乘PLANTIN KAVIARI推出「黑鑽魅力」松露下午茶，以黑松露入饌，或於精選茶點灑上新鮮的黑松露，香氣四溢。

😋😋😋想知如何獲得優惠、下午茶價錢，立即按圖睇睇😋😋😋

WOOBAR 地址：尖沙咀柯士甸道西1號港鐵九龍站香港W酒店6樓 電話：37172889

【4】JW萬豪酒店 —— 經濟價錢矜貴食材

JW Marriott The Lounge的下午茶，用上不少矜貴食材，包括鮑魚、虎蝦、松露等，以三層銀器下午茶架奉上。下午茶已包TeaWG茗茶及Graffeo咖啡，如果想喝酒，可以加$100加配香檳。

😋😋😋想知如何幾錢，立即按圖睇睇😋😋😋

The Lounge 地址：金鐘金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店大堂 電話：2810 8366

【5】帝逸酒店 —— 福岡甜王燕窩主題

酒店推出「Glam Up Pink Lady」下午茶，鹹甜點以福岡甜王士多啤梨及燕窩入饌，有士多啤梨燕窩配火炙帶子及三文魚子、士多啤梨燕窩蟹肉甜筒、士多啤梨燕窩芝麻蝦多士、士多啤梨燕窩配煙三文魚慕絲杯、士多啤梨燕窩芝士蛋糕、士多啤梨燕窩白桃撻、士多啤梨燕窩蛋白脆餅等。

😋😋😋想知下午茶價錢，立即按圖睇睇😋😋😋

PitStop 地址：沙田源康街1號帝逸酒店1樓 電話：3653 1319

【6】朗廷酒店 —— BVLGARI玫瑰粉紅色主題

下午茶以BVLGARI玫香金漾香水為靈感，製作玫瑰粉紅色的鹹甜點，包括桃櫻花流心配白朱古力、小桑莓玫瑰朱古力、粉紅番石榴柑桔芝士蛋糕慕絲、野生草莓柚子奶凍、蘇格蘭煙三文魚卷配魚子醬、鵝肝慕絲配粉紅香檳果凍等。

😋😋😋想知道價錢，立即按圖睇睇😋😋😋

廷廊 地址：尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店大堂 電話：2132 7898

【7】帝京酒店 —— 送保濕膠囊精華

酒店聯乘紐約護膚品牌Elizabeth Arden，凡兩位用餐，每位可獲贈膠囊精華體驗裝一份。下午茶選用日本士多啤梨，以紅金色為主，鹹甜點包括松葉蟹沙律、火炙三文魚手鞠、黑松露野菌玉子燒、金箔櫻花水信玄餅、草莓抹茶朱古力千層酥等。

😋😋😋想知幾錢，立即按圖睇睇😋😋😋

Lion Rock 地址：旺角太子道西193號帝京酒店3樓 電話：2622 6167

【8】瑰麗酒店 —— 五道菜精緻下午茶

Rosewood的下午茶同樣是不少人的首選，將下午茶分成五道菜上，有4件鹹點三文治、1件由加入名貴食材的鹹點、1件英式鬆餅及2個餐車，餐車分別為甜點和朱古力，可以無限任點！

😋😋😋想知幾錢，立即按圖睇睇😋😋😋

The Butterfly Room 地址：尖沙咀梳士巴利道18號香港瑰麗酒店2樓 電話：3891 8732

【9】嘉里酒店 —— 法式朱古力下午茶

酒店推出法式朱古力主題下午茶，部分甜品選用了使用頂級朱古力品牌VALRHONA，例如杏仁牛奶朱古力咖啡蛋糕，另外還有熱情果忌廉配胡桃慕絲焦糖蛋糕、蟹肉柚子迷你冬甩、法國鵝肝配花椒及士多啤梨等美食。

😋😋😋想知價錢，立即按圖睇睇😋😋😋

Lobby Lounge 地址：紅磡紅鸞道38號香港嘉里酒店1樓 電話：2252 5237

【10】Hotel Icon —— 「巴黎之約」浪漫下午茶

酒店與法國著名品牌Elle & Vire、Ile de France及奢華朱古力品牌 La Maison du Chocolat合作，推出浪漫主題下午茶，歎雜莓心形朱古力、招牌牛奶果仁朱古力、脆炸牛奶芝士配紅桑子醬等美食。

😋😋😋想知價錢，立即按圖睇睇😋😋😋

GREEN 地址：尖沙咀科學館道17號唯港薈地下 電話：3400 1300

【11】港威酒店 —— 送玫瑰氣泡酒及酒杯

酒店聯乘蘋果酒品牌Somersby，推出一系列粉紅色鹹甜點，部分更加入了Somersby玫瑰氣泡酒，包括士多啤梨雲呢嗱撻配玫瑰果醬、自家製雜莓奶凍配玫瑰啫喱及橘子乳酪配玫瑰泡沫。另外還有柚子青蘋果白朱古力、煙三文魚、去皮車厘茄配水牛芝士等美食。

😋😋😋想知下午茶價錢，立即按圖睇睇😋😋😋

Three on Canton 地址：尖沙咀廣東道13號海港城港威酒店3樓 電話：2113 7828

【12】歷山酒店 —— 8折歎維多利亞風下午茶

酒店推出維多利亞風格下午茶，供應多款精美鹹甜點，包括鵝肝慕絲及黑松露醬配格餅、烟肉洋葱蛋酥配原隻鮑魚、法式焦糖燉蛋、意式雜莓奶凍等，每份下午茶套餐更會贈送一杯店選紅葡萄酒、白葡萄酒或氣泡酒。

😋😋😋想知如何獲得優惠、下午茶價錢，立即按圖睇睇😋😋😋

+ 5 + 5 + 5

歷山餐廳 地址：北角城市花園道32號歷山酒店大堂樓層 電話：3893 2868

【13】Marco Polo —— 意大利風情下午茶

Afternoon Tea Set共有12款茶點，包括5款鹹點及7款甜點，當中有不少都有意大利元素，例如印上意大利國旗顏色的鴨肝杏仁馬卡龍、意大利名物巴馬火腿薄餅等。除咖啡、茶及馬哥孛羅伯爵葡萄冰茶外，還可選配傳統意大利開胃雞尾酒Aperol Spritz、特色咖啡雞尾酒、熱朱古力牛奶或紅莓賓治。

😋😋😋想知下午茶價錢，立即按圖睇睇😋😋😋

Cucina 地址：尖沙咀廣東道3號海港城馬哥孛羅香港酒店6樓 電話：2113 0808

【14】海景嘉福酒店 —— 甜點以茶入饌

酒店的下午茶甜點以茶入饌，分別以Tea WG 優質綠茶、黑茶及紅茶製成！最特別是用茶代替咖啡製作Tiramisu！而馬卡龍則加入伯爵茶，比平時的馬卡龍更為清香！

😋😋😋想知下午茶價錢，立即按圖睇睇😋😋😋

Lobby Lounge 地址：尖沙咀麼地道70號海景嘉福酒店大堂 電話：2721 5161

【15】The St Regis —— 一位難求人氣下午茶

酒店的下午茶人氣非常高，經常一位難求。下午茶提供餐車服務，可以按自己喜好任選自己喜歡的8款鹹甜點。

😋😋😋想知下午茶價錢，立即按圖睇睇😋😋😋

The Drawing Room 地址：灣仔港灣徑1號香港瑞吉酒店2樓 電話：2138 6800

【16】君悅酒店 —— 傳統下午茶

Grand Hyatt的下午茶走傳統式風格，三層架上放滿精緻法式點心，而且每位客人都可享用即點即製甜品吧和雪糕櫃。

😋😋😋想知下午茶價錢，立即按圖睇睇😋😋😋

茶園 地址：灣仔港灣道1號君悅酒店閣樓 電話：2584 7722

【17】半島酒店 —— 經典英式下午茶、現場弦樂演奏

酒店的下午茶一直都是必食之一，即使坊間出現各式各樣的下午茶，半島的下午茶依然是不少人心中的經典。大堂茶座保留經典傳統，每天安排現場弦樂演奏。 自選餐單上供應地道的英式及東南亞點心。

😋😋😋想知下午茶價錢，立即按圖睇睇😋😋😋

半島酒店大堂茶座 地址：尖沙咀梳士巴利道22號香港半島酒店大堂 電話：2696 6772

【18】悅來酒店 —— 愛麗絲主題下午茶

酒店推出愛麗絲主題下午茶，全間餐廳都有相應裝飾，連門口、樓梯的裝飾都超有心思！下午茶從架子開始就已經十分華麗，更裝有多款精美的愛麗絲主題鹹甜點，打卡一流！

😋😋😋想知下午茶價錢，立即按圖睇睇😋😋😋

+ 4 + 4 + 4

Simplicity 地址：荃灣荃華街3號悅來酒店3樓 電話：2409 3226

【19】8度海逸酒店 —— 激抵優惠

酒店推出超抵下午茶優惠，歎迷你葡撻加上燕窩、法式忌廉芝士焗薯、三文魚他他伴蟹子、鮮草莓忌廉泡芙、日式香芒芝士蛋糕、即製窩夫、草莓朱古力沙冰等多款鹹甜點。

😋😋😋想知如何獲得優惠、每位價錢，立即按圖睇睇😋😋😋

8度餐廳 / 池畔廊及花園茶座 地址：香港九龍土瓜灣九龍城道19號酒店大堂或2樓 電話：2126 1960

【20】九龍東皇冠假日酒店——聯乘GLYCEL送護膚品

位於將軍澳的九龍東皇冠假日酒店與瑞士護膚品牌GLYCEL合作，推出「Cielo x GLYCEL草莓潤肌」下午茶，除了有多款士多啤梨主題茶點，每位客人更可獲贈GLYCEL護膚品套裝及75分鐘補濕療程。

😋😋😋想知下午茶價錢，立即按圖睇睇😋😋😋

+ 3 + 3 + 3

Cielo 地址：將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店47樓 電話：3983 0388

【21】Hue —— 邊歎海景邊High Tea

澳洲餐廳Hue推出全新下午茶套餐，以澳洲美食作為創作靈感，有多款鹹甜點，包括Gruyere芝士配吉士泡芙、精緻鵪鶉蛋多士、開胃雞尾酒蝦、惹味八爪魚串燒配香鬆Manchego芝士炸丸子配青蔥、清香檸檬撻、迷你蛋白脆餅、軟心白朱古力醬和柿子、酸甜覆盆子杏仁蛋糕等。最正的是可以同時欣賞維港美景，過一個寫意的周末。

😋😋😋想知下午茶價錢，立即按圖睇睇😋😋😋

Hue 地址：尖沙咀梳士巴利道10號香港藝術館1樓 電話：3500 5888

【22】SENSU —— 夢幻仙氣打卡必去

餐廳裝修以螢火蟲為主題，周邊都吊著藍調花裝飾，場中有一棵藍色大樹，夢幻感十足，吸引不少女生打卡！全新推出的「綠野仙蹤」主題，設有8款基本鹹甜點，包括芝士年糕、日式炸豆腐、鬆餅、布朗尼、乳酪杯、雲卷、蘋果撻等。唔夠飽的話，可再加配3至6款。.

😋😋😋想知下午茶價錢，立即按圖睇睇😋😋😋

SENSU 地址：荃灣楊屋道1號荃新天地一期UG樓78號舖 電話：2885 0968

【23】Assaggio —— 意國假期下午茶

下午茶供應清新的意大利傳統雞尾酒Bellini，之後會有鹹甜點各4款，例如意式松露炸飯球、亞枝竹薄荷半溶芝士多士，芒果意式芝士蛋糕、天然蜜糖奶凍等。

😋😋😋想知下午茶價錢，立即按圖睇睇😋😋😋

星期一至日每日下午3時至5時30分供應。凡經Mira eShop預付訂座，即可享8折優惠，兩位用$238。(Assaggio)

Assaggio Trattoria Italiana 地址：灣仔港灣道2號香港藝術中心6樓 電話：2877 3999

【24】The Envoy —— 點心紙形式挑選餐點

The Envoy的下午茶「點心紙」上有14個選項，客人可以自行挑選6款，全部挑選鹹點都可以，鹹點包括豬肉炸春捲、松露意大利香腸三文治等！包餐飲可選咖啡或茶，或可加40元在餐廳四杯精選特調咖啡中挑選一杯。

😋😋😋想知下午茶價錢，立即按圖睇睇😋😋😋

The Envoy 地址：中環皇后大道中74號中環石板街酒店3樓 電話：2169 3311

【25】An Nam —— 越南風下午茶

安南下午茶有多款鹹點，包括蒜蓉牛油雞翼、鮮蝦米紙卷等越南風菜式，另有越南甜點如西米斑蘭糕、越南咖啡奶凍等。

😋😋😋想知下午茶價錢，立即按圖睇睇😋😋😋

價錢為298元，供兩位用。（安南越南餐廳提供）

An Nam 【九龍塘分店】 地址：九龍塘達之路80號又一城L1層20號舖 電話：2866 2803 【銅鑼灣分店】 地址：銅鑼灣希慎道33號利園一期4樓 電話：2787 3922

【26】權八居酒屋 —— 和風下午茶

權八居酒屋的和風下午茶提供日式小食、壽司、串燒及甜品，包括手握壽司、炸鮮蟹肉餅、唐揚雞柳、燒雞翼等。二人份下午茶還包兩杯飲品，可選白鶴純米酒或手工啤酒！

😋😋😋想知下午茶價錢，立即按圖睇睇😋😋😋

$388的二人份下午茶。（權八居酒屋提供）

權八居酒屋 地址：銅鑼灣希慎道33號利園一期4樓 電話：2787 3688

【27】Mango Tree —— 泰式下午茶

Mango Tree Elements的泰式下午茶，可以選擇只叫鹹點、只叫甜點或兩款都點的Combo Set。鹹點有牛肉沙爹串燒、蝦多士、迷你咖喱農夫包等，超適合不喜歡甜點的人！更附兩杯指定泰式特飲，價錢也十分相宜

😋😋😋想知下午茶價錢，立即按圖睇睇😋😋😋

Mango Tree 地址：尖沙咀柯士甸道西1號ELEMENTS圓方金區2樓2032號舖 電話：2668 4884

想知道更多超抵酒店自助餐優惠，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉2020全港酒店自助餐放題優惠 編輯推介 不停更新

雖然疫情暫時有放緩跡象，但出街食飯依然要戴好口罩。現時口罩已經成為穿搭的一部分，市面上有多款七彩繽紛的口罩，更有不少可愛卡通款式，包括Kakao Friends、LINE FRIENDS、姆明、柴犬等，很多都是壓花設計，特別之餘又夠低調，按圖即睇15款卡通口罩的規格及價錢😍👇👇

+ 41 + 41 + 41

🤔🤔🤔 同場加映：網民熱數10間吹大咗過江龍 🤔🤔🤔

日本連鎖迴轉壽司店「壽司郎」登陸香港後人氣持續高企，不斷在各區開設分店。不過連登討論區有網民就認為這間壽司店被過於吹捧，味道其實非常一般，引來一眾網民留言附和。Five Guys亦是另一個網民認為被「吹大咗」的過江龍餐廳，很多網民都認為漢堡包的麵包更又濕又稔。記者整理了10個網民熱數的名過於實過江龍餐廳，立即按圖睇睇🙄👇👇

有間更曾經要等過百張檯，立即觀看全文睇睇邊間咁誇張👉👉👉壽司郎不斷開分店 熱數10間吹大咗過江龍 網民：FiveGuys個包好濕