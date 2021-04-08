撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-04-08 13:19

春天百花齊放，早前的黃花風鈴木、簕杜鵑、鬱金香、櫻花等在全港各區盛放。來到四月，藍花楹開始悄悄綻放，最近有不少網民捕捉到絢爛瞬間。《香港01》旅遊頻道記者為大家精選了全港6大打卡熱點，要打卡影相就要趕快行動啦！

踏入四月，藍花楹悄悄在各區綻放。（Facebook @ 嘉道理農場暨植物園）

6個欣賞藍花楹好去處中，有不少都位於鬧市，交通方便。如果想欣賞比較壯觀的紫藍色花朵，亦可以選擇到近郊。想知哪裡有藍花楹之王，立即按圖睇睇6大夢幻打卡熱點😍👇👇

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