撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-04-12 16:01

近日在鬧市街頭出現一種藍色夢幻植物，名為藍花楹！香港多個地方都有，其中就以灣仔星街交通較為方便，而且附近打卡點都不少。《香港01》旅遊頻道記者推介以下6大景點，帶你去勻新開花藝cafe、國際級人氣美食、懷舊古蹟打卡！

【第一站】觀賞浪漫紫藍花@星街

春天紫藍色花大熱，紫藤花以外，推介這種藍花楹更易找。在灣仔星街抬頭便見滿開茂盛的淡紫色花，十分夢幻。而且這裡被高樓大廈包圍著，形成一道獨特的風景，很能代表香港繁華都市的感覺。👇👇👇想知藍花所在位置？按圖教你去賞花👇👇👇

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【第二站】歎足料四層牛肉漢堡@Honbo

日月星街小區出名靜謐悠閒，卻有不少隱世小店。推介這間店面設計簡約，唯一入選Bloomberg 2020年全球最佳漢堡的香港漢堡店。由醬汁、漢堡扒到麵包都是餐廳親自製作，漢扒特別混合多種牛肉部位製成，如本地牛腩及美國牛肩，牛味濃郁。👇👇👇哪款漢堡CP值最高？按圖看特色漢堡價錢👇👇👇

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Honbo 地址：灣仔日街6-7號日新樓地下B號舖 營業時間：12:00 – 16:00／17:00 – 22:00

【第三站】百年歷史古蹟@和昌大押

喜歡懷舊的話，再推介走到電車路，尋找古蹟打卡。在灣仔有名的古蹟有不少，藍屋、舊郵政局等，可能已經影到悶，不如到「和昌大押」這個百年古蹟，位置易找，而且拍照起來也相當有味道。👇👇👇按圖看古蹟建築有多值得欣賞👇👇👇

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【第四站】話題葡撻店@Bakehouse

走過隔一條街，有間人氣西餅小店，是由前四季酒店糕餅主廚開設的Bakehouse。以天然酵母長時間發酵製成麵包，每天新鮮出爐，開業2年多依然大排長龍！2020年新開中環店後，更廣受歡迎，成為年度話題食店之一。👇👇👇想知招牌葡撻食評？按圖看人氣美食及價錢👇👇👇

Bakehouse 地址：灣仔大王東街14號地舖 營業時間：8:00 - 18:00

【第五站】日本過江蘋果批@Cocolo Tokyo Cake Factory

走到利東街有另一間人氣過江龍店，主打的青森蘋果批每月銷量高達5000個！所有食材來自日本，在當地製作後直接空運到港，員工再將吉士醬擠入蘋果批裡烤焗。網民大讚外皮酥脆鬆化，裡面有粒粒的蘋果肉，非常足料。👇👇👇想知網民推介甚麼飲料？按圖看蘋果批及更多美食售價👇👇👇

Cocolo Tokyo Cake Factory 地址：灣仔皇后大道東200號利東街地庫1樓B36號舖 營業時間：11:00 - 21:00

【第六站】新開花藝咖啡店@NATURA:

這間4月新開的cafe由婚禮佈置店「Origami Florist紙語花香」開設，以四季花卉為設計概念，用上品牌自家設計的保鮮花及乾植物作裝飾，春天主題是櫻花雲朵，很適合女生打卡。👇👇👇留意咖啡店有最低消費！按圖看更多打卡位及食物推介👇👇👇

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NATURA : 地址：灣仔菲林明道8號大同大廈地下1-2號舖 營業時間：8:00 - 20:00

⛩️同場加映1：在香港尋找日本景色⛩️

疫下難以去旅行，開始想念「家鄉」嗎？其實香港都有不少帶有日本味道的地方，不妨去一去望梅止渴。👇👇👇有些景點能以假亂真！按圖看哪裡有日式美景👇👇👇

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🍔同場加映2：千奇百趣麥當勞食物🍔

世界各地的麥當勞曾經推出不少古怪食物款式，從中可能了解到當地文化。👇👇👇按圖看特色麥當勞食物👇👇👇

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