鴨洲吉澳一日遊｜探秘罕見褐紅色角礫岩海蝕拱　品嚐正宗手打墨丸

鴨洲位於香港的東北部，沙頭角海以東，吉澳以西，是一個有人居住而面積最小的島嶼，全島面積只有0.016平方公里，島的形狀好像一隻半浮在水面的鴨子，因而命名為「鴨洲」！



鴨洲擁有香港罕見的褐紅色角礫岩（沉積岩的一種）和獨特的地質環境，被納入香港聯合國教科文組織世界地質公園範圍內，島的北部（鴨頭位置）有個海蝕拱，形成了「鴨眼」，是非常受歡迎的地質景點，這也是吸引我們來鴨洲的原因呢！

吉澳與鴨洲相差大約15分鐘的船程，位於大鵬灣以西、沙頭角以東，船灣淡水湖以北，是香港最接近中國大陸的離島，全島面積2.35平方公里，島的形狀有點像相反的英文字母「Z」，彎曲的海岸線可作為天然避風港，漁民視為吉祥的海灣，因而得名「吉澳」！

1950年代，吉澳曾是水陸居民聚居的熱鬧島嶼，人口達四千餘人，多以捕魚、耕種及經營商店維生。後期居民陸續移民歐洲和澳洲等國家，現在只剩下大約不到50人居住！來到吉澳，一定要去參觀「吉澳故事館」了解當地的文化歷史；到訪百年姻緣樹；登上觀景台欣賞印洲塘面貌；最後記得要品嚐吉澳正宗手打墨魚丸和客家菜呢！

以下是我的鴨洲。吉澳1日遊經歷分享（按圖看清👇👇👇）

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10:52am登上鴨洲，第一件事當然是衝去「鴨頭」在「鴨眼」下拍照啦！船會在12:30pm開出，所以我們在島上可以逗留的時間大約是1.5小時！步行大約8分鐘便到達有「鴨眼」之稱的海蝕拱，這是由長時間的海浪侵蝕造成，海水沖擊形成眼窩！

注意：

-遊人在地質公園內不可撿走貝殻或石塊，違者可被檢控。

-不要爬上海蝕拱，因為那裡是經過長時間的風化和侵蝕，有隨時倒塌的危險，也會破壞了當地的地質環境（即使導賞員說了還是會有不聽話的人）



鴨洲主要由褐紅色的角礫岩所組成，岩石由大小不一的棱角狀碎屑膠結而成！一場來到，當然要近距離欣賞一下褐紅色的角礫岩，褐紅色的角礫岩是由於岩石中的鐵在高溫和乾燥環境下氧化而成！（按圖看清👇👇👇）

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我們12:15pm離開「鴨眼」位置，剩下最後的15分鐘還可以做什麼呢？用了5分鐘快步走到鴨洲故事館「探索鴨洲」，用了3分鐘快閃故事館XD。12:24pm回到鴨洲碼頭，在開船前5分鐘會響號，12:30pm準時開船啦！

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12:48pm到達吉澳，登島的第一時間當然是要品嚐吉澳正宗手打墨魚丸啦！走進吉澳大街，第一句聽到的就是「吉澳正宗手打墨魚丸」就是這間，始於1970年的益民酒家！

1:30pm吃飽飽出發，距離開船時間15:30還有2小時！在下船時候，看到標示牌寫著「吉澳自然步道」，這是第1次遊吉澳首選之路！吉澳自然步道全長大約1公里，沿途設有以歷史、文化及自然景觀為主題的解說牌！包括以下5個景點，大約1小時完成全程！

-高地頂觀景台

-吉澳漁民村

-吉澳大街

-姻緣樹

-天后宮與吉澳故事館



沿著步道感受傳統的客家文化與漁村風情，同時欣賞自然美景！雖然我們沒有跟足上述的次序，但在隨心走的情況下都已經走完了吉澳自然步道的5個景點！

品嚐吉澳正宗手打墨魚丸、遊覽吉澳5大景點（按圖看清👇👇👇）

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沿著海邊一直走回大街，發覺吉澳的舊屋上面都寫有年份，相信是興建的年份，經過翻新後被保留下來仍然好有特色呢！一邊走一邊發現了一個戶外的展覽，有「茶壺＋茶杯」和「酒壺＋酒杯」的擺設，還有一排排的珊瑚化石呢！難道舊時的居民都喜歡坐在這裡喝茶飲酒、談天說地？

最後在臨走前品嚐了當地即日自製的客家茶粿、芝麻糯米糍和砵仔糕！3:30pm 上船回程結束旅程了！

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小感想：好久以前就想去鴨洲和吉澳了，不過遲遲未去，因為要去鴨洲和吉澳不但要早起，而且只限星期六日和公眾假期，還有遊覽的時間都是有限制的，所以不能以「隨心遊」的心態去玩XDD 反而有種去外地旅行然後參加當地團的感覺呢！2小時的船程真的好像去了一個小旅行那樣，而且沿途的風景都是香港非常特別和罕見的地貌，絕對是值得早起床去一趟呢！



前往鴨洲和吉澳的交通和路線：

起點：在馬料水的三號梯台乘搭來往馬料水至吉澳與鴨洲的渡輪，船程大約2小時！

船票：來回票$90（吉澳往馬料水單程票$50）

注意：渡輪服務是逢星期六、星期日和公眾假期行駛；只收現金。



船上有導賞員沿途講解

由2020年12月開始至2021年11月期間，實行「R2G地質公園導賞員街渡公眾導賞計劃」，吉澳/鴨洲街渡航線會有R2G地質公園導賞員在船上沿途講解！

有關馬料水至吉澳鴨洲航線時間表：

由馬料水開往吉澳：上午 09:00

到達吉澳停留一陣：上午 10:30（不去鴨洲只去吉澳的乘客可以在這裡上岸）

由吉澳開往鴨洲：上午 10:45

到達鴨洲：上午 11:00（上岸遊覽鴨洲大約1.5小時）

由鴨洲開往吉澳：下午12:30

由吉澳返回馬料水：下午 15:30

到達馬料水：下午17:00

注意：每一站開出時間必需準時上船，逾時不侯！

預早購票及查詢：可致電2555 9269 / Whatsapp 5540 0002



回程：從馬料水三號梯台下船，步行大約15分鐘至地鐵東鐵線的大學站！

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