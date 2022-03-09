灣仔新開少女粉紅主題素食餐廳　維港海景歎熱氣球下午茶/8折外賣

【灣仔美食】灣仔有全新海景素食餐廳開幕！全新素食餐廳以粉紅色海洋為主題，坐擁維港無敵海景，加上充滿少女心的室內設計，素食朋友又多個新選擇！餐廳除了供應多款西式素食，更有打卡下午茶，人均只需$144。另設外賣自取8折優惠，即睇地址同有咩食啦！

（圖片來源：JAJA）

全新開幕的素食餐廳「JAJA」位於灣仔藝術中心，整間餐廳以粉紅色及粉紫色為主調，採用木系桌椅，窗戶旁邊有深紫及深粉紅梳化卡位，加上花海佈置及雲朵燈飾，極具少女心，每個角落都可以輕鬆影到甜美打卡照！

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新開幕至4月30日期間，餐廳特設外賣優惠，凡惠顧主餐牌即可享有8折優惠，另有「Takeaway Combo」（$128），可以自選一款前菜配一款主菜，性價比頗高！

除了外賣優惠，餐廳設用熱氣球做主題的全素食打卡下午茶「夢幻熱氣球之旅」，每日下午3時至5時半供應， 人均$144起，歎到4款精選甜點及3款鹹點，包括招牌Cheese Cake Lolly 、奇亞籽布丁杯、四式英式鬆餅、糙米壽司、牛油果慕斯車厘茄撻等，賣相精緻，打卡一流！

JAJA主打新派意大利及西式Fusion素菜，必試香口小食「酥炸卡芒貝爾芝士麵包條」、大熱菜色「糙米壽司拼盤」、漢堡包、咖哩、薄餅等，賣相色彩繽紛，打破傳統素食的印象。

特飲方面，除了有花茶、果汁、咖啡，還有多款無酒精調酒及奶昔，配合美人魚裝飾，非常精緻。甜品方面，則有芝士蛋糕條、意大利芝士餅、焦糖奶凍等多款選擇，同樣色彩繽紛，少女味十足！

JAJA

地址：灣仔港灣道2號香港藝術中心6樓

營業時間：11:30-18:00

電話：2877 3999

外賣優惠推廣日期：即日起至4月30日

