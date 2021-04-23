撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-04-23 16:25

面對堆積如山的家居雜物，想動手整理卻不知應該如何入手？日本節目請來史上最年輕的收納顧問，教你如何利用簡單小物和工具自製家居收納法寶，輕鬆活用秒學懂廚房、客廳和浴室的收納小秘訣！

日本最年輕的整理收納士清水麻帆。（《サンドウィッチマン&芦田愛菜の博士ちゃん 》）

日本綜藝節目《サンドウィッチマン&芦田愛菜の博士ちゃん 》早前再次請來年紀輕輕便取得一級收納顧問資格的清水麻帆，在節目內幫4位嘉賓解決家居收納疑難，更會教大家如何將百元商店可以買到的低成本工具，變成實用的收納神器，用簡單技巧打造出簡潔整齊的家居！

書立有4大隱藏用途？（《サンドウィッチマン&芦田愛菜の博士ちゃん 》）

經常會用到的書立，除了可以收納廚具，原來還有其他隱藏用途？$12店可以買到的伸縉棍又如何令浴室秒變整齊？👇👇即按下圖看收納達人教4招執屋大法！👇👇

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同場加映：日本IKEA好物推介Top15

去年，日本東京市區內第一間IKEA在澀谷開幕。作為全球首間七層樓高的店鋪，店內有19個家居用品賣場，發售超過3,000款商品及澀谷店限定商品，加上全白的外觀建築，隨即成為澀谷新地標！早前日本節目《サタデープラス 》就請來IKEA資深用家森井由佳到訪澀谷店，推介15款達人精選「不買後悔」的IKEA好物！

（節目截圖）

森井小姐除了是一間室內設計公司的社長，更曾經出書介紹IKEA的產品和推介隱藏用法，用家資歷長達25年，是名副其實的「IKEA達人」！今次她推介的15款商品包括收納、廚具、家居擺設、實用小物等不同範疇。雖然我們暫時無法親身到澀谷參觀，不過以下多款好物都可以在香港找到，最便宜只需港幣$5.9就可以入手！看似平凡的水杯隱藏了甚麼心思設計？哪款收納好物成功突圍而出？

👇👇👇即按下圖看森井小姐的專業推介！👇👇👇

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按全文看完整排名：日本IKEA不買後悔好物Top15 收納架秒變茶几 一款萬用廚具奪冠